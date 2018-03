»Unvoreingenommenes Urteil nicht mehr möglich«

Für Datenschützer ein Stein des Anstoßes: die elektronische Gesundheitskarte, hier Musterexemplare für Geflüchtete von verschiedenen Kassen Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa

Der Widerstand gegen die elektronische Gesundheitskarte, EGK, geht weiter. Eine Person hat nun Verfassungsbeschwerde dagegen eingelegt, um sich gegen die Kennzeichnung »chronisch Kranker« auf der Karte zu verwehren: Damit wäre das Arztgeheimnis quasi nicht mehr existent, argumentiert er. Warum?

Unter dem sogenannten DPM-Kennzeichen – DPM steht für »Disease Management Programm« – werden Krankheiten wie etwa Brustkrebs, Raucherhusten, Asthma, Diabetes oder Herzerkrankungen auf der Karte erfasst. Rainer K. sieht dadurch das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient grundsätzlich beeinträchtigt. Er ist skeptisch, weil er bei jeder seiner Aussagen, die er beim Arztbesuch macht, nun genau darauf achten muss, was er kundtut. Denn Dritte könnten davon erfahren. Er möchte nicht, dass woanders bekannt wird, was er seinem Arzt über seinen Gesundheitszustand mitteilt – völlig unabhängig davon, ob er tatsächlich chronisch krank ist oder nicht. Ständig überlegen zu müssen, was man dem Arzt anvertraut und in welcher Form es, jetzt oder später, gespeichert und weitergegeben wird, beeinträchtige ihn in seiner Freiheit, sagt er.

Rainer K. sei derzeit gar nicht in einem Chronikerprogramm, also nicht betroffen und deshalb nicht klageberechtigt, hat das Landessozialgericht Baden-Württemberg argumentiert und seine Beschwerde abgewiesen. Er sieht dennoch sein Recht auf Schutz seiner Daten verletzt. Warum?

Zunächst könnte ihn eine solche Kennzeichnung später betreffen, falls er chronisch erkranken sollte. Dies hätte dann auf weitere ärztliche Untersuchungen Einfluss. Deshalb hat er jetzt Verfassungsbeschwerde eingelegt. Das Landessozialgericht Baden-Württemberg hat sich zwar vor einer Entscheidung gedrückt. Grundsätzlich hält es aber das Speichern einer Kennzeichnung spezifischer chronischer Erkrankungen auf der Karte für rechtswidrig. Im Sozialgesetzbuch V sind bestimmte Merkmale aufgezählt, die die EGK enthalten darf, etwa der Status des Versicherten: ob er ein Mitglied unter 65 Jahren, Rentner oder über die Familie mitversichert ist. Das Erfassen chronischer Krankheiten gehört nicht dazu.

Welche Nachteile könnte ein chronisch Kranker haben, wenn seine Erkrankung nicht mehr durch das Arztgeheimnis geschützt ist?

Es gibt zum Beispiel bis jetzt immer noch die Möglichkeit, zu einem zweiten Arzt zu gehen, um eine alternative Meinung zu hören. Mit so einem Behandlungsprogramm, das chronische Krankheiten erfasst, ist ein unvoreingenommenes Urteil aber nicht mehr möglich.

Funktioniert die EGK jetzt überhaupt schon so, wie es vorgesehen ist?

Nur teilweise. Die meisten Arztpraxen sind noch nicht mit sogenannten Konnektoren ausgestattet; besitzen also keine Geräte zum Auslesen der Daten. Die zuständige Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH hat bislang zu wenige produziert. Dennoch weigern sich einige Ärzte, Patienten zu behandeln, die keine elektronische Karte vorweisen. Auch sie sind unter Druck.

Rainer K. besteht weiter darauf, papierne Krankenscheine von der Kasse zu erhalten …

Ja, allerdings wird das zunehmend stressig. Krankenkassen stellen die Bescheinigung nach wie vor in Einzelfällen aus, wenn die Karte verlorengegangen ist oder der Versicherte sie gewechselt hat. Wenn aber Leute ganz offen sagen, dass sie die Nutzung der EGK verweigern, werden Kassen mitunter aufmerksam und wollen den papiernen Nachweis nicht herausrücken. Mitarbeiter der Callcenter der Kassen handhaben das unterschiedlich. Der eine hat keine Probleme damit, der andere aber übt Druck aus, obgleich man dies als Diskriminierung bezeichnen könnte. Rein formal reicht es übrigens aus, wenn Ärzte den Namen des Patienten wissen und in welcher Kasse er versichert ist, um ihre Rechnung zu stellen.

Ist die elektronische Gesundheitskarte bei der Mehrheit nicht längst akzeptiert?

Viele Menschen nehmen das nur zähneknirschend hin, um im Krankheitsfall keine Scherereien zu haben. Es gibt immer noch einige, die sie auf keinen Fall akzeptieren wollen und sagen: Lieber würde ich sterben! Dazu würde ich nicht raten. Aber unser Verein tut weiter alles, um die Möglichkeit der Behandlung mit Papierkrankenschein zu erhalten.