Fluch der Welt

Deutsche Offiziere und die sowjetische Delegation auf dem Bahnhof von Brest-Litowsk (7. Januar 1918) Foto: Gemeinfrei

Am 3. März 1918 wurde der Frieden von Brest-Litowsk zwischen den Mittelmächten (Deutsches Kaiserreich, Kaiserreich Österreich-Ungarn, Osmanisches Reich, Königreich Bulgarien) und dem revolutionären Russland unterzeichnet. Letzteres schied damit aus dem Weltkrieg aus und verlor 26 Prozent seines damaligen europäischen Territoriums, 27 Prozent des anbaufähigen Landes, 26 Prozent des Eisenbahnnetzes, 33 Prozent der Textil- und 73 Prozent der Eisenindustrie sowie 73 Prozent der Kohlegruben. Angesichts der Bedrohung für die Sowjetmacht durch deutsche Truppen stimmten die Bolschewiki nach scharfen internen Auseinandersetzungen dem Vertrag zu.

Karl Liebknecht, der seit dem 8. Dezember 1916 im Zuchthaus Luckau inhaftiert war, verfasste dort dazu zahlreiche Notizen, darunter folgende:

Das Fazit von Brest: Das Fazit von Brest ist nicht null, selbst wenn es jetzt zu einem brutalen Unterwerfungsfrieden kommt.

Durch die russischen Delegierten wurde Brest zur weithin vernehmbaren revolutionären Tribüne. Es brachte die Entlarvung der Mittelmächte, die Entlarvung der deutschen Raubgier, Verlogenheit, Hinterlist und Heuchelei. Es hat das Verständigungsgeschwätz der ehrlich Harmlosen ad absurdum geführt. Und ein vernichtendes Verdikt über die deutsche »Mehrheits« (gemeint ist die SPD, jW)-Friedenspolitik gefällt, die nicht sowohl scheinheilig als vielmehr zynisch ist. Es hat in verschiedenen Ländern bedeutsame Massenbewegungen zu entfesseln vermocht. Und sein tragischer Schlussakt – die Interventionen gegen die Revolution (am 17. Februar hatte eine Offensive deutscher Truppen gegen Russland begonnen, die rasch vorankam, jW), der neue Vormarsch gegen ein demoralisiertes, friedenheischendes Volk, das infame Friedensdiktat, dieser Beginn des nächsten Krieges – hat jede sozialistische Fiber aufgewühlt. Er wird nicht verfehlen, die Völker der Westentente zum leidenschaftlichen Widerstand gegen das deutsche Hunnentum, zum Widerstand bis auf den letzten Blutstropfen aufzupeitschen. Es wird sich zeigen, welche Ernte den heutigen Triumphatoren aus dieser Saat reifen wird. Sie sollen ihrer nicht froh werden. Der Fluch der Welt wird auf ihnen lasten – bis zu ihrem Untergang und solang Menschen ihrer gedenken werden.

Zur Schwenkung der Sowjetregierung in der Friedensfrage: Die ursprüngliche Taktik konnte nur bei radikalsten Konsequenzen – bis zur Preisgabe Petersburgs usw. – und zur Eröffnung des revolutionären Kriegs in den Straßen Petersburgs erfolgreich sein. Eine solche Konsequenz war aber nur möglich beim Einverständnis der überwiegenden Masse des russischen Volks, vor allem der Petersburger Bevölkerung. Sich ohne deren Einverständnis ins Innere Russlands flüchten und die Volksmassen ihrem Schicksal überlassen, das war für eine sozialistische Regierung unmöglich. Offenbar ist die Masse vor dieser letzten Konsequenz zurückgeschreckt, sie vermochte nicht mehr zu folgen. Sie hat mehr erduldet und geleistet als alle andren Völker, über menschliches Maß, über alles, was die Geschichte kennt. Neben den grausigen Kriegsopfern fressende Hungersnot, zerfleischender Bürgerkrieg, wirtschaftliche Auflösung, mit der der sozialistische Wiederaufbau nicht Schritt halten konnte, die Streiche von tausend inneren und äußeren Feinden – jetzt das Halali, der letzte Fangstoß für das gehetzte Wild. Es war zuviel.

Billig ist’s, jetzt über die Fehler der Lenin/Trotzki zu Gericht zu sitzen. Weit entfernt, dass der jetzige Ausgang für die Weiterentwicklung schlimmer sei, als ein Einlenken in Brest Anfang Februar gewesen wäre. Das Gegenteil ist der Fall. Ein solches Einlenken hätte das frühere Widerstreben und Sträuben in das böseste Licht gesetzt, die schließliche Nötigung als »vis haud ingrata« (»nicht unangenehme Gewalt«. Einwand von Angeklagten, z. B. bei Vergewaltigung: Der Widerstand des Opfers sei nur taktisch, »geziert«, jW) erscheinen lassen. Der himmelschreiende Zynismus, die Bestialität des deutschen Schlussauftritts drängt alle Verdächtigungen zurück. Die aufreizende Wirkung wiegt – revolutionär-propagandistisch betrachtet – die kalmierende wenigstens auf.

Die Erdenschwere hat den hohen Flug niedergerissen. Das Versagen des Proletariats, nicht des russischen – das hat seine Schuldigkeit hundertfach getan! –, sondern des deutschen Proletariats, ist der letzte Grund aller andren Gründe der russischen Katastrophe. Als Märtyrer für die Sünden des deutschen Proletariats kann der russische Sozialismus, das russische Proletariat sein Haupt stolz erheben, auch in seinem tiefsten Fall. Das deutsche Proletariat aber hat seine Ehre im Spiel; es muss alles tun, sie zu retten; seine Ehre und damit sein Geschick und das Geschick des russischen und des Proletariats der ganzen Welt.