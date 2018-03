Ein »Aktenfresser« als Stadtoberhaupt

Tschentscher Anfang 2014 als Finanzsenator auf einer Pressekonferenz im Rathaus in Hamburg. Foto: dpa/Christian Charisius

»Peter wer?« überschrieb die Taz Hamburg am 10. März ein Porträt Peter Tschentschers. Selbst in der Hansestadt ist der gebürtige Bremer, der Nachfolger des mittlerweile zum Bundesfinanzminister ernannten Olaf Scholz (SPD) im Amt des Ersten Bürgermeisters werden soll, vielen kein Begriff. Und das, obwohl der Sozialdemokrat in der gesamten Amtszeit von Scholz, also seit 2011, Finanzsenator war. Bis vor kurzem hatte noch niemand den 52jährigen auf dem Zettel, und so war bei den Hofberichterstattern der Lokalpresse die Überraschung groß, als Scholz ihn am 9. März als seinen Nachfolger vorstellte. Zuvor hatten die Medien wochenlang den Eindruck erweckt, es könne niemand anderes werden als Andreas Dressel, SPD-Fraktionschef in der Bürgerschaft. Dann hieß es plötzlich, Dressel habe abgewinkt und auf seine drei kleinen Kinder verwiesen, für die er als Stadtoberhaupt zuwenig Zeit hätte.

Diese Begründung wird ihm aber von manchem Beobachter der Hamburger Politik nicht abgenommen. So ist die Spekulation zu hören, dass Dressel, der nun Finanzsenator werden soll, nicht in den Schatten des in der Stadt immer noch beliebten Scholz treten will und angesichts des »Umfrageknicks« erst später antritt. Die Hamburger SPD kommt derzeit in Umfragen noch auf 28 Prozent – das ist der niedrigste Wert in ihrer Geschichte.

Peter Tschentscher ist promovierter Labormediziner und gilt, ähnlich wie Scholz, als »Aktenfresser«. In der Finanzbehörde gehe praktisch alles über seinen Tisch, schrieb das Hamburger Abendblatt, Detailformulierungen in Verträgen ändere er persönlich. Ein Volkstribun sei er nicht, erklärte die Zeitung, dafür aber »fleißig, akkurat«, ja pedantisch. Wie Scholz ist Tschentscher ein glühender Anhänger der »schwarzen Null«, also der unsinnigen Strategie, keine neuen Schulden zu machen.

Von einer »Notlösung« sprachen laut Abendblatt vom 12. März CDU und FDP. Im Handelsblatt wurde Tschentscher als »Verlegenheitskandidat« bezeichnet. Die Linksfraktion in der Bürgerschaft erklärte, Scholz übergebe das Amt an einen »Zwilling im Geiste«, dies lasse ein »Weiter so« des »kalten Durchregierens« befürchten.

Bis zur Wahl des Bürgermeisters steht dem Senat, zum ersten Mal in seiner Geschichte, eine Grünen-Politikerin vor, die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank. Politisch macht das keinen Unterschied, denn der Koalitionspartner hat sich dem Kurs der SPD bisher geradezu devot untergeordnet. Tschentschers Ernennung soll am Sonnabend auf einem Sonderparteitag der Hamburger Sozialdemokraten bestätigt werden.