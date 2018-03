Scheinheiliger Schummler

Für Bedürftige hat Alexander Dobrindt nur Verachtung übrig Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Steuerflucht, Betrug beim Mindestlohn, Wirtschaftskorruption: Das ficht Alexander Dobrindt, Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Bundestag und Exverkehrsminister, nicht an. Er will den »kleinen Fischen« noch härter ans Leder: Mutmaßlichen Hartz-IV-Schummlern, darunter offenbar auch organisierte Banden, entrüstete sich Dobrindt am Dienstag gegenüber dpa, sei das Handwerk zu legen. Der neue Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) pflichtete ihm bei.

Hintergrund ist ein reißerischer Aufmacher der Bild vom Montag unter dem Titel »So betrügen Hartz-IV-Banden in Deutschland«. Weitere Medien, darunter die Welt und die Mitteldeutsche Zeitung, übernahmen dies mit ähnlicher Empörung. Sie suggerierten damit einen exorbitanten Anstieg von Missbrauchsfällen bei Hartz IV. Bild berief sich auf einen internen BA-Bericht, wonach Jobcenter im Jahr 2017 in 148.500 Fällen wegen Betrugsverdachts ermittelten. Verglichen mit rund 225.000 vergleichbaren Verfahren im Jahr 2010 ist das jedoch ein drastischer Rückgang. Auch 2016 gab es noch rund 1.000 Verfahren mehr.

Ferner handelt es sich bei den 148.500 Fällen nicht um gerichtlich festgestellten Betrug. Um behördliche Ermittlungen einzuleiten, reicht bereits der Verdacht eines Sachbearbeiters aus. Dahinter kann eine Anzeige von Dritten stehen, die verspätete Angabe eines Einkommens aus einem Minijob oder das Verheimlichen von »verwertbarem Vermögen«, wie einer Lebensversicherung, einer Sparrücklage oder des geerbten Tafelsilbers. Um mutmaßlich »verschwiegenes Einkommen oder Vermögen« ging es in gut 80.000 Fällen.

Letztlich übergaben die Jobcenter demnach ein Drittel der Verfahren (knapp 50.000) an Zollämter oder Staatsanwaltschaften. Der Zoll prüft hierbei Firmen, die zum Beispiel Schwarzarbeiter beschäftigen. Gegen Klienten verhängten Jobcenter laut BA rund 21.300 Geldbußen. Das heißt: In diesen Fällen konnten sie eine »Leistungserschleichung« nachweisen. Insgesamt ging es um ein Gesamtvolumen von 54 Millionen Euro, pro Fall somit um 360 Euro.

Stimmung machte Bild besonders gegen Arbeitsmigranten aus Osteuropa. Das Blatt suggerierte eine Zunahme des organisierten Hartz-IV-Missbrauchs. Tatsächlich schreibt die BA, dass dubiose Geschäftemacher seit 2015 gezielt Erwerbslose aus Bulgarien oder Rumänien nach Deutschland lockten. Dort täuschten sie Beschäftigungsverhältnisse mit den Betroffenen vor, um Hartz IV für sie zu erwirken. Das Gros des Geldes behielten sie dann ein. Die BA schreibt aber nicht, dass es mehr solche Fälle gegeben habe. Sie seien ein »Randphänomen«, bekräftigte eine Behördensprecherin gegenüber Spiegel online. Nach Angaben der Jobcenter betreffe nur »ein Bruchteil der Verfahren« den organisierten Leistungsmissbrauch.

Die Debatte über Hartz IV war bereits im Februar hochgekocht. Die Tafel in Essen hatte befristet die Aufnahme von Migranten gestoppt, da sie angeblich Einheimische verdrängten. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) behauptete danach, Hartz-IV-Bezieher seien nicht arm und auf Tafeln nicht angewiesen. Zudem habe eine Verkäuferin weniger als ein Hartz-IV-Bezieher. Das stimmt nicht: Selbst wenn sie geringeren Lohn erhielte, könnte sie Wohngeld beantragen oder mit Hartz IV aufstocken und Freibeträge geltend machen.

Spahn und Dobrindt geht es offenbar nicht um Fakten, sondern Stimmungsmache gegen Abgehängte. Armut kennen beide nicht aus eigenem Erleben. Der nebenberufliche Pharmalobbyist Spahn verfügt laut Bundestag neben Ministergehalt und Abgeordnetendiät über zusätzliche 41.000 bis 94.000 Euro jährlich. Dobrindt wurde 2014 zudem selbst beim Schummeln erwischt: Der damalige CSU-Minister hatte seine monatlichen Nebeneinkünfte von 7.000 bis 15.000 Euro verschwiegen.