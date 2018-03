Peter Hacks 90

»Die Liebe wie das Dasein überhaupt / Verdienen, dass man an sie glaubt. / Man kann sie sicher widerlegen. / Man kann sich sicher auch den Kopf absägen. / Es liegt bei dir. Dies gilt im ranzigsten / Noch der Jahrhunderte, dem zwanzigsten.« (Peter Hacks, 1928–2003) Foto: dpa/ Montage jW

Der am 21. März 1928 in Breslau geborene und am 28. August 2003 verstorbene Dramatiker, Lyriker und Essayist Peter Hacks zählt zu den bedeutendsten Schriftstellern der DDR, in die er als überzeugter Kommunist 1955 nach abgeschlossenem Studium von München aus emigrierte. Hacks feierte in den 1960er und 1970er Jahren mit seinen Stücken beispiellose Erfolge auf den ost- wie westdeutschen Bühnen. Nach der »Wende« machte er sich vor allem wegen seines konsequenten Festhaltens am Sozialismus einen Namen. Die Redaktion hat verschiedene Weggefährten und Hacks-Vertraute um einen kleinen Beitrag zum Jubiläum gebeten. Wir bedanken uns herzlich bei allen Beteiligten. (jW)

Unter allen gewesenen und werdenden Dichtern, die ich gerade wieder oder neu entdecke, ist mir Hacks der lebendigste. Eben nehme ich seine schönen Gedichte für Kinder aus dem Regal, vertiefe mich noch einmal, ehe ich sie meiner kleinen Urenkelin Leni Marie schenke.

Gisela Steineckert, Schriftstellerin

Die Schellen des SpöttersAls einer der großen spielbaren Dramatiker des 20. Jahrhunderts schrieb Peter Hacks der Tragödie seiner Zeit die Komödie ein. Seine Neigung zur heiteren Seelenlage machte, dass er sich fürs Seelenheil nicht zuständig sah. Seine ästhetischen und politischen Provokationen erwuchsen einer Melange aus Lust und Impertinenz, die ihn mitunter den Kragen, jedoch niemals den Kopf kostete. Trotz einiger Vermauerungen, die der Dichter begrüßte, besaß er, wie kaum ein anderer, den Durchblick durch die Verhältnisse, die die Welt betrafen. Hacks selbst verortete sich auf höher gelegener Stelle derselben, um sie, den »kleinen grünen Gallapfel«, nicht aus dem Blick zu verlieren. Der Künstler als weitsichtender, sozialistisch-utopischer Potentat. Hacks war bibelfester gottferner Marxist; ein Ironiker par excellence, d. h. nur der durch Denk- und Vergnügungswillen prädestinierte Leser/Zuschauer konnte und kann die pointierte Abgründigkeit seiner Werke verstehen. Hacks verneigte sich vor den Klassikern, indem er kunstfern-biederen Funktionären, schludrigen Schreibern sowie den Verfechtern hohler Moderne den Hintern zeigte. Er fühlte sich als König und Narr in einem: In jedem scharfen Ton klangen die Schellen des Spötters. Zudem pflegte er die Liebe, die er, in gelehrter Zärtlichkeit, in merkbare Verse fügte. Zur Verteidigung seines Anwesens hatte Peter Hacks Pfauen abgerichtet. Die Natur des Hundes war ihm zuwider.

Kerstin Hensel, Schriftstellerin

Heine, Brecht und Mann

1964 hatte ich in der Volksbühne Hacks’ nach neun Aufführungen abgewürgten »Moritz Tassow« gesehen, Benno Besson führte Regie, Fritz Cremer hatte das Bühnenbild entworfen, es war umwerfend. 1965 – das war alles vor dem Einschlag des 11. ZK-Plenums – erschien in Sinn und Form »Polly«, die von ihm bearbeitete Fortsetzung von John Gays »Bettleroper« im Indianerland; ich sehe mich den Text lesen und bei mir finden, der Mann ist kostbar, man muss ihn in Watte packen. Das Gegenteil geschah ein Jahr später in Gestalt jenes ZK-Plenums, das die zuvor oktroyierte Gleichschaltung des DDR-Außenhandels mit dem der Sowjetunion durch aggressive kulturpolitische Banausie verbrämte. Die Gesten der herrschenden Partei hatten häufig einen allegorischen Hintersinn, was es für die Betroffenen nicht besser machte.

In einem Buch, das »Karl von Appens Bühnenbilder am Berliner Ensemble« behandelte, gelang es mir später, Kurt Veths Hallenser »Polly«-Uraufführung unterzubringen (nach Berlin kam das Stück nie); der Autor konnte dort lesen, dass in seinem Werk »zwei tendentiell und inhaltlich nahe verwandte, poetisch-formal divergierende Überlieferungen der deutschen Literatur eine schöpferische Verbindung eingegangen sind: die Heines und die Brechts«. Eine andere Überlieferung, die er noch vor seiner Brecht-Lektüre aufgenommen hatte, war die Thomas Mannsche, aber das ist mir erst später klargeworden; wir haben diesen Bezug niemals erörtert. Auch er, einer SPD-nahen Breslauer Anwaltsfamilie entstammend, war ein spätbürgerlicher Schriftsteller, wie Stephan Hermlin, sein Intimwidersacher in der Akademie der Künste, dies in den 1980er Jahren zur Bestürzung seiner Partei bekannte; das heißt: Er hatte Maßstäbe, die nicht von kurzer Hand kamen. Was Hacks in das östliche Deutschland geführt hatte, war die von Georg Lukács untermauerte Hoffnung, dass das bewahrenswerte bürgerliche Erbe, aufgehoben im Hegelschen Sinn, nur unter der Herrschaft der Arbeiterklasse überdauern könne, aber es war auch der Umstand, dass in einem Land, das von Opfern des Faschismus regiert wurde, nicht dauernd von dessen Verbrechen die Rede sein müsse, eher von den Möglichkeiten der Zukunft. Diese erwiesen sich allerdings als beschränkt. In einer seiner wenigen Erzählungen, »Die Gräfin Pappel«, einer autobiographischen Allegorie, hat sich der enttäuschte Autor zuletzt auf eine Planke im Eismeer versetzt.

Friedrich Dieckmann, Publizist

Triptychon mit Yogurette

Ich habe kein Haus. Ich habe etwas viel Besseres: Ich habe einen Hausgott.

Für einen, der nicht zur Vielgötterei neigt, ist solch Mitbewohner ein Segen.

Sein Werk, obgleich längst verrichtet, tut seinen Dienst. Es ruft mich im Bedarfsfall

(der für meinen Geschmack etwas zu oft eintritt) erst zur Ordnung und dann zur Vernunft.

Eine Spielart der Unvernunft hingegen ist der Hacksfresser. Der Hacksfresser ist immer ein Vertreter des strukturellen Opportunismus. Einer also, der verinnerlicht hat, dass über die DDR nur noch schreiben dürfe, wer sich in jedem zweiten Nebensatz von ihr distanziert. Diesen Leuten ist einer wie Hacks ein rotes Tuch.

Hätte ich ein Haus, würde ich diese Leute nicht hereinlassen. Doch ich habe kein Haus. Ich habe etwas viel Schlimmeres: Ich habe einen Hausgott. Für einen, der nicht zur Vielschreiberei neigt, ist solch Mitbewohner ein Fluch. Ein Fluch am stehenden Band: Band für Band steht im Regal. Ich steh’ sogar manchmal nachts auf und hol’ mir einen.

Marco Tschirpke, Musiker und Kabarettist

Ostinato*

Gucke nur, wie’r schon jiepert, nach der Jungfist an de Kette, der Dingkerts

Deswäächen brauchste’n ni glei so anzupfuzen.

Ohne Regard, immer rammdösig – da ka man noch so ramassiert sin – das Ende

is in de Rappusche komm – da kannste noch so simpelieren.**

Die Ostnation, die Westnation

Ersticken in einem Reiche.

Man spricht die gleiche Sprache schon,

Doch denkt man nicht das Gleiche. (Peter Hacks)

Dass die auch so sprechen?

* Ostinato – italienische Musik, hartnäckig, beharrlich, wiederkehrende Tonfigur, meistens Bass, basso ostinato

** Vgl. Gunter Bergmann: Kleines sächsisches Wörterbuch, Leipzig 1987

Harald Metzkes, Maler

Mut zu Wahrheiten

Peter Hacks lernte ich Anfang der 1970er Jahre kennen. Er hatte mich auf sein Landhaus, »die Fenne«, eingeladen. Als Erstes fiel mir seine pessimistische Einschätzung der Zukunft der DDR auf. Er zählte zahlreiche Gründe dafür auf, die sich alle auf die miserable Politik der neuen Honecker-Regierung bezogen, die so sehr abstach gegen die Politik des klugen Vorgängers Ulbricht, den er außerordentlich lobte. Ulbricht sei ein wirklicher Leninist gewesen, der sich nicht scheute, Stalins DDR-Politik zu kritisieren. Hacks war übrigens einer der wenigen DDR-Dichter, die zur Stalin-Zeit keine Verse auf den sowjetischen Staatsmann gedichtet haben. Erst als es Mode wurde, sich mit Antistalinismus in West oder Ost anzubiedern, dichtete er einige Lobgedichte. Er war auch mein einziger DDR-Bekannter, der wagte, seinen Vorgesetzten im Kulturbereich und sonstwo die Wahrheit zu sagen. Ihm fehlte es nicht an Mut zur Kritik, woran es leider, wie ich feststellen musste, bei der Bevölkerung und den Intellektuellen der DDR oft so sehr mangelte.

Lese ich seine Texte heute, erstaunt mich immer wieder von neuem deren weit vorausdenkender Witz, der in seiner Prägnanz über Brechts Ausdrucksweise hinausgeht. Es gibt keinen deutschsprachigen Dramatiker, der es mit ihm aufnehmen könnte. Im Deutschen Theater sah ich vor einiger Zeit eines seiner frühesten DDR-Stücke: »Die Sorgen und die Macht«. Dort sind bereits alle Punkte dramatisch gestaltet, die für den Aufbau des jungen sozialistischen deutschen Staates später wichtig werden sollten.

Wie ich sah, wirkte Hacks auf einige Landsleute mit seinem strengen männlichen Leistungsethos, das er vor allem auf sich selbst anwandte, eher einschüchternd. Er war eben der Meinung, dass zur Schaffung einer besseren Welt der volle Leistungseinsatz verlangt werden müsse.

Heidi Urbahn de Jauregui, Publizistin und Literaturwissenschaftlerin

Guter, Gutes Morgen

für Peter Hacks

Im Garten hämmert

als sei er belämmert

beharrlich ein Brecht.

Ein Brecht? Ist das schon Gattung?

Hast du ’ne Schattung?

Oder hämmert der Specht,

Mannomann, wie Thomas Mann?

Hack! Hack! Hack!

Immer rin in die Rinde!

Das ist seines schönen Gehirnes Gewinde

und, sagnwamal,

– das klingt vaterlandistisch –

auch vertraulich und heimatlich.

Heimat ist ich,

ansonsten gippt es sie nich.

Im Garten hämmert Herr Specht.

Darf ich’s nicht wagen

leise zu sagen:

Dir, Freund Specht, einen guten Morgen!

Das ist deine und meine,

unsere Schöpfung, reine Natur?

Er hämmert rhythmisch:

Kiefer, ich hacks dich!

Dir geht es gut statt bösartig schlecht.

Im Garten der Specht

hackst: Kiefer, ich hackse!

Wie? Hacksen?

Was soll das bitte schön sein?

Religion nicht, und nicht Prophetie!

Nur Po-e-Sie,

Ich will dich triezen,

statt duzen zart siezen

wider landläufige Telepathie.

Im Garten hämmert

als sei er belämmert

beharrlich ein Specht

Hack! Hack! Hack!

Immer rin in die Rinde!

Doch es ist nur

seine und, sagnwamal,

das klingt etwas fade

nach Made, also nach Gottes Natur?

Egal ist die Lage. Erkenne sie!

im Garten bennhämmert Herr Specht.

Mannomann,

hämmert wie Thomas Mann!

Darf ich’s nicht wagen

leise zu sagen,

er mache

seine Sache

nicht Brecht?

Wiglaf Droste, Schriftsteller

Geschichte unserer Opern

In seiner »Geschichte meiner Oper« erzählt Peter Hacks von unserer ersten Begegnung im Jahre 1973. Ich zeigte ihm einen Librettoentwurf, den er strikt ablehnte. Darauf bat ich ihn, mir ein Opernlibretto zu schreiben. In den nun folgenden Monaten haben wir leidenschaftlich und sehr intensiv über das klassische Libretto nachgedacht und diskutiert. Leider sind diese Diskussionen nicht aufgezeichnet worden. Nur in einem Punkt sind wir nicht zusammengekommen. Ich konnte Hacks nicht überzeugen, dass Richard Wagner ein leider immer noch verkannter hervorragender Theaterdramaturg war und seine Libretti in Verbindung mit der Komposition dies perfekt auswiesen. Hacks hatte grundsätzlich etwas gegen die Wagnerischen Texte.

Das Ergebnis unserer Zusammenarbeit waren die Libretti von »Noch einen Löffel Gift, Liebling?« und »Omphale«. Beide habe ich komponiert.

Die Uraufführung von »Noch einen Löffel Gift, Liebling?« wurde von Götz Friedrich an der Komischen Oper in Berlin vorbereitet. Es gelang mir, Friedrich und Hacks zu einem Gespräch zusammenzuführen. Ich wusste, dass beide in frühen Jahren einmal aneinandergeraten waren und sich nicht besonders mochten. Das Zusammentreffen war eine schreckliche Qual für mich. Die beiden von mir so geschätzten Menschen redeten so wissentlich aneinander vorbei, dass es Schmerzen verursachte. Bei der Uraufführung von »Noch einen Löffel Gift, Liebling?« war Hacks nicht dabei, hatte aber seine Beobachter hingeschickt. Er war entsetzt und schrieb daraufhin seine »Geschichte meiner Oper«, in der er in schlimmen Vergleichen mit Friedrich abrechnete.

Meine Absage der Komposition des Librettos »Die Vögel« hat Hacks nicht bewogen, die Verbindung mit mir abzubrechen. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich bis zu seinem Tode immer einen guten und fruchtbaren Kontakt zu ihm hatte.

Siegfried Matthus, Komponist

In Drachenblut getaucht

Ein klares Bild dieses Autors bedarf nicht des ganzen Werks, man gewinnt es schon aus einem Drama, aus wenigen Gedichten, einem Essay, selbst aus einem Kinderbuch. Alle in den 75 Jahren seines Lebens und vor allem in den 15 Jahren seines Nachlebens aufgehäuften Vorurteile, Abfälligkeiten, Verdikte fallen in sich zusammen, wenn man Hacks liest. Es trägt zur Frische und Originalität seiner Werke bei, dass Kritiker ihn kaum lesen. Deshalb verdankt, wer auf ihn stößt, Überraschung und Genuss zumeist sich selbst, nur selten einer empfehlenden Rezension; die Freude des erfolgreichen Schatzgräbers glüht in allen nach, die von ihrer ersten Lektüre berichten. Das ist eigentlich etwas archaisch und spricht kaum für einen entwickelten Literaturbetrieb. Aber zum einen ist’s auf dem Theater, wo er doch hingehört, aber nicht vorkommt, noch schlimmer. Zum andern haben diese schiefen Verhältnisse ihre Richtigkeit. Hacks selbst hat es in der Formel gesagt: »Kommunismus, das ist die Zeit, in der Shakespeare verstanden wird.« Sicher sind auch die Stücke von Hacks dort besser aufgehoben. Allerdings meinte er nicht, dass daraus folge, mit dem Shakespeare-Lesen solange zu warten … Hacks gibt Nachrichten aus der Zukunft und teilte sie lieber dem gesellschaftlich entwickelten Menschen mit, wie er ihn in der DDR vorfand. Wir Heutigen sind nur mitgemeint. Immerhin: Die Zerstörung der Vernunft ist mit Hacks nicht zu machen, ebensowenig die der Schönheit. Ganz sicher sind Hacks-Leser in Drachenblut getaucht. Die gegenwärtige Wiederheraufkunft der altbekannten Absagen an Fortschritt, Ratio, menschliches Vermögen, die Wendung in völkischen Qualm und Mythos, die Dämonisierung der Kapitalverhältnisse können ihnen nichts anhaben. Und wo da doch ein Lindenblatt lag, dort schützt nüchterne, gut gekühlte Zuversicht: »Sie wundert mein Optimismus? Ich schlage mich, ganz wie jeder andere Mensch auch, auf die Siegerseite. Der Kapitalismus hat doch nicht die geringste Überlebenshoffnung.«

Matthias Oehme, Verleger

Pieter schreibt ein Testament

Mit 90 kann man schon mal nach vorn blicken. Tatsächlich gibt es so was wie ein politisches Testament von Peter Hacks. Damit meine ich nicht eine Auskunft darüber, wie zu leben sei, sondern die, wie es weitergehen muss. Hacks dürfte sie innerhalb seiner letzten drei Jahre geschrieben haben; sie trägt den Titel »Pieter Welschkraut«. Dieses kleine Märchen ist der schönere Zwilling des wuchtigen »Georg Nostradamus«. Es handelt von der Wiederkehr des Leninismus.

Pieter ist ein Findelkind, geht also nicht organisch aus dem Vorhandenen hervor. Eines Tages ist er einfach da, und die Dinge nehmen ihren Lauf. Pieters Fremdheit ist die Voraussetzung, das Vorhandene nicht einfach hinzunehmen.

Er ist dick, kräftig und lernbegierig. Natürlich hat er ein rotes Gesicht. Er wächst schnell, nach fünf Tagen ist er ein Riese, und während andere Kinder vielleicht mal eine Klasse überspringen, überspringt Pieter gleich die ganze Schule. Er überholt also, ohne einzuholen, was zugleich das Prinzip jeglicher Revolution ist: Ein Ereignis schlägt aus und greift die Regeln des Spiels selbst an, aber nicht irgendwohin, sondern in Richtung des vorgeblichen Spielzwecks, in eine fortschrittliche.

Pieter ist zupackend. Eine Frau sucht er sich durch einen Trick, bei dem ihr keine Wahl bleibt. Schön für ihn, weniger für sie. Revolutionen sind nicht nur erfreulich, ihre Aneignung der Kultur läuft nie ohne Begleitschäden ab.

Dem Gärtner, bei dem Pieter aufwächst, geht die Ernte verloren. Das Schicksal meint es nicht gut mit ihm. Pieter beschließt, das Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Das Schicksal ist ein mickriger Mann, Pieter nimmt ihn in die Hand und wirft ihn in die Ecke des staubigen Amtszimmers.

»Ohne dass man ihn tritt, stürzt er nicht. Tritt man ihn, stürzt er.« Das will nicht sagen, dass immer alles möglich sei. Nur, dass das hier jetzt möglich ist. Dass es dennoch fortfährt, nicht zu geschehen, ist ein Rätsel für sich. Nicht mit der Säge, mit des Holzfällers verklemmten Trizeps haben wir uns zu beschäftigen. »Pieter Welschkraut« ist eine unverfrorene Anstiftung zum Optimismus.

Felix Bartels, Autor

Eine blaue Mauritius

Splitter der Erinnerung an einen, der seine Lebens-, sprich: Gesellschaftssicht nicht aufgegeben hat

Hacks – als wäre es eine gedankliche Variante zu einem Satz von Rimbaud:

»War das Wirkliche auch zu dornenvoll für meinen edlen Charakter,

fand ich mich doch bei Madame …« –

und so lag er mit einer Frau im Arm – demonstrierte Sinnlichkeit. O seht! –

immer wie Zitat.

Hacks mit der treffsicheren Formulierung (wie immer):

»Einen so kleinen Hitler, wenn ich hätte« …

ganz kleiner Monolog eines Deutschen in »­Sorgen und die Macht«.

Dieser kleine Monolog – Warnung an die Welt! Wenn-ich-hätte.

Von Hacks in »Sorgen und die Macht« schon vornotiert.

(An der Rampe gegen das Publikum – Ich warne euch!)

Es ist die Figur des Ziedewang, die spielte ich in diesem, ach, so übermäßig

positiven Stück des Sozialismus »Sorgen und die Macht«, und dieses Stück

(so sehe ich es) brachte Hacks auf die Frage ­seines Weiterlebens: Wie!

Etwas von Hacks wurde immer mit Übervorsicht (was ist da wirklich gemeint mit

diesen Sätzen) betrachtet.

Hacks blieb bei: Ich glaube an die neue ­­Einrichtung der Welt (und nicht nur

an die alten Möbel, die er sammelte).

»Komm, komm ohne Säumen, du Zeit von der wir träumen…« (Rimbaud)

Hacks behielt Rückgrat.

Er sagte sich: Dummköpfe müssen für ihre Dummheit zahlen.

Und als man von ihm nach längerer ­­Veröffentlichungs-Verbots-Zeit ein Gedicht für eine Zeitung haben wollte, nannte er die Summe, die er mochte.

»Sind Sie wahnsinnig, Herr Hacks, das ist doch nur ein kleines Gedicht!«

Peter Hacks: Ja, aber von Peter Hacks, der selten oder bislang nicht mehr Gedruckte.

P. Hacks sah sich (– o köstliche Ironie) wie die blaue Mauritius,

und diese Haltung nahm er seit dieser Zeit ein – leider bewirkte sein Stolz

auch einen Zynismus seinen Kolleginnen und Kollegen gegenüber.

Alles mit scharfer Formulierungskunst – und auch polemischen Gossentönen.

Friedo Solter, Regisseur

Medienscheu

Im Frühjahr 2003 erschienen im Eulenspiegel-Verlag die Werke von Peter Hacks in 15 Bänden. Über die Ausgabe und den Dichter sollte zum 75. Geburtstag allerhand in der Presse stehen, darunter Interviews. Es stellte sich aber heraus, dass er kein Gespräch mit Journalisten führen wollte. Eulenspiegel-Verleger Matthias Oehme schaffte es, wohl nach längerem Zureden, dass zwei jW-Abgesandte in der Schönhauser Allee 129 vorgelassen wurden. Mehr nicht. Matthias Hering und ich traten den Weg wenige Tage vor dem 21. März an, wurden höflich, aber auch mit offenkundigem Missmut empfangen und in ein großes Zimmer geleitet.

Das Verhältnis zwischen jW und Hacks war einseitig: Die Redaktion bemühten sich immer wieder darum, Texte von ihm zu erhalten. Er lehnte stets ab. Eine Begründung mir gegenüber lautete einmal sinngemäß: »Ich bin von allem überfordert – vom Wetter, von den Zeitungen und überhaupt. Ich kann das nicht.« Es herrschte höfliche Distanz.

Das setzte sich zu Beginn jenes Gesprächs fort. Hacks missfiel, dass wir ein kleines Aufnahmegerät auf den Tisch stellten, und er fragte mit einer Mischung aus Genervt- und Entsetztsein, um nicht zu sagen Ekel: »Was, Sie bringen eine Maschine mit?« Die Verunsicherung auf unserer Seite war komplett. Seine Antwort auf die Frage nach einer Autorisierung des Interviews beruhigte dann ein wenig. Er wolle damit nichts mehr zu tun haben, wehrte er ab, und so etwas nicht lesen.

Im Verlauf der nächsten beiden Stunden stellte sich heraus, dass die Distanz politische Gründe hatte. Hacks setzte dies und jenes an der jungen Welt aus, als Tageszeitung war sie generell verdächtig. Vor allem hielt er sie für ein trotzkistisches Blatt und daher den Chefredakteur, mich, für einen unsicheren Kantonisten, zumindest für einen, der unter die »Stalinfresser« gefallen sei und überhaupt aus dem Westen in die DDR übergesiedelt war, was ihm auch oder gerade nach deren Ende offenbar zu denken gab. Im jetzt bei Eulenspiegel erschienenen Band »Marxistische Hinsichten« mit den politischen Schriften von Hacks aus den Jahren 1955 bis 2003 ist das in einer Rohfassung der damaligen Gesprächsaufzeichnung nachzulesen, leider mit vielen technisch bedingten Lücken.

Höflichkeit, der gereichte Schnaps, die Einsicht in die Identität von Hacks und Weltgeist und sonstige Übereinstimmungen erbrachten schließlich ein erneut äußerst höfliches und nur noch mit einem Hauch von Distanz versehenen Ende des Gesprächs. Es blieb leider das einzige.

Arnold Schölzel; Chefredaktion junge Welt

Lehrreich und bewundernswert

Peter Hacks zu loben ist riskant. Man kann sich blamieren, wenn man dem Gebirge auf die Schulter zu klopfen versucht. Im Beamtendrama »Prexaspes« sagt ein Hochgestellter einem, der ihn »mit guten Gründen« preist: »Zu gut, vielleicht, vielleicht zu sehr mit Gründen. Im Honig deines Lobs spüre ich den Stachel der Untersuchung.« Es gibt heute, 2018, sogenannte rechte Intellektuelle, die aus der wacklig gewordenen Neuzeit auszuscheren und zum Ethnonationalismus oder zur Religion zurückzukehren empfehlen, weil die Neuzeit, die Vernunft, die Selbstverwaltung, der Liberalismus und erst recht dessen linke Zuspitzung, Verschärfung, das Bürgerliche überwindende Aufhebung bei Marx angeblich »nicht funktionieren«, womit sie meinen: Wer nicht siegt, hat unrecht, und sei die Niederlage auch nur vorläufig (wie die von 1989 bis heute währende). Das Geheimnis der Religion und des Ethnonationalismus ist die Gewaltanbetung, Gott und das Vaterland und die Sippe und Rasse kann man und soll man anbeten, weil Macht das anordnet, nicht »mit Gründen«. Die rechten Intellektuellen stecken im Widerspruch mit sich: Sie wollen, dass man Gründe anerkennt dafür, dass man das, was grundlos geglaubt werden will, wieder aus der Versenkung holt. Sie wollen durch Untersuchungen zu dem Ergebnis gekommen sein, dass man das, was nicht untersucht werden soll, dringend braucht. Der Sozialismus, wusste Hacks, wird nicht aus Laune oder von Natur, sondern aus Gründen gemacht, er verdankt sich (und verlangt) Untersuchungen, seine Autorität ist eine, die man desto mehr anerkennt, je mehr man von der Sache versteht. Das hat der Sozialismus mit den großen Kunstwerken gemein. Es ist etwas Formales, der Inhalt existiert nur seinetwegen. Dies gestalten zu können, ist Realismus, auch wenn im Text Götter vorkommen oder Wunderdinge. Hacks konnte mehr als nur dies erklären. Er hat es sowohl erläutert wie getan. Man darf die Essays mögen, sie sind so lehrreich. Man muss die Stücke bewundern, sie sind nicht lehrbar.

Dietmar Dath, Schriftsteller