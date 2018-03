Gute Bilanz bei Knorr-Bremse

Künftig sollen die Beschäftigten von Knorr-Bremse noch länger schuften als bisher Foto: Jann Averwerser/Knorr-Bremse AG

Der Fahrzeugzulieferer Knorr-Bremse steuert auf einen Börsengang zu. Zwar hätten Konzerneigentümer Heinz Hermann Thiele und das Management noch nicht darüber entschieden, sagte Vorstandschef Klaus Deller am Dienstag auf der Bilanz-Pressekonferenz in München. Allerdings sei eine Börsennotierung »eine vorrangig zu prüfende und voranzutreibende« Option. »Und wenn’s losgeht, sagen wir Bescheid«, so Deller weiter. Die Pläne treibt der Konzern auf dem Rücken seiner Beschäftigten voran, denen er eine drastische Arbeitszeitverlängerung aufbürden will. Seit Monaten protestieren Belegschaften und die IG Metall dagegen.

Thiele hatte im Herbst angekündigt, dass er mehrere Optionen für seinen Schienen- und Nutzfahrzeugzulieferer prüfe, vorrangig einen Börsengang. Kurz vor dem Jahreswechsel wurden Insidern zufolge dafür Banken mandatiert: Neben der Deutschen Bank seien dies JP Morgan und Morgan Stanley. Einen Zeitdruck gebe es bei den Plänen jedoch nicht, sagte Deller am Dienstag. Vielleicht falle die Entscheidung für einen Börsengang auch erst im kommenden Jahr.

Es gehe dabei nicht um eine Kapitalerhöhung, sondern um einen Verkauf von Anteilen der Familie Thiele, erläuterte Deller. Sie soll in jedem Fall Mehrheitseigner bleiben. Knorr-Bremse gehört dem 76jährigen Unternehmer gemeinsam mit seiner Tochter Julia Thiele-Schürhoff. Insidern zufolge könnte die Familie im Zuge eines milliardenschweren Börsengangs 20 bis 40 Prozent der Anteile abgeben. Zur Unternehmensbewertung äußerte sich Deller nicht.

Eine Übernahme des Rivalen Haldex, die Knorr-Bremse lange Zeit verfolgte, habe das Unternehmen »schweren Herzens« aufgegeben, so Deller. Die Führung der konkurrierenden Firma habe die Versuche vereitelt. Dennoch sei Knorr-Bremse bestens aufgestellt. »Wir sind sehr erfolgreich in dieses Jahr gestartet«, sagte der Vorstandschef. Mit einem Auftragspolster von knapp fünf Milliarden Euro peilt das Unternehmen in diesem Jahr einen Umsatzanstieg auf bis zu 6,6 Milliarden Euro an. Die Umsatzrendite soll dabei bei 17 bis 19 Prozent liegen. Schon 2017 hatte die Firma einen Überschuss von 580 Millionen Euro erwirtschaftet.

Solche Zahlen dürften unter den Beschäftigten des Konzerns noch mehr Verbitterung hervorrufen. Von ihnen verlangt die Spitze, deutlich mehr als bisher zu arbeiten. Regulär gilt für das Unternehmen die 35-Stunden-Woche. Doch im vergangenen Jahr pochte die Leitung darauf, dass künftig 42 Stunden gearbeitet werden sollen – ohne, dass die Mehrarbeit völlig vergütet wird. Daraus solle ein »Wettbewerbsvorteil« gegenüber der Konkurrenz gezogen werden. Um dies durchzusetzen, greift der Konzern zu fragwürdigen Methoden, wie sich jüngst bei der Firmentochter Powertech zeigte. Das Unternehmen kündigte Ende 2017 den Tarifvertrag und versuchte anschließend, Kollegen in Einzelgesprächen dazu zu bringen, schlechtere Arbeitsverträge zu unterzeichnen (siehe jW vom 15. März).

Entsprechend aufgebracht sind die Beschäftigten des Konzerns, die mit mehreren Protestaktionen und Warnstreiks ihren Widerwillen gegen diese Vorgehensweise ausdrückten. Auch die IG Metall schlägt einen scharfen Ton an. In einem aktuellen Flyer zu den Vorgängen klärt sie auch über die Rolle des Eigentümers Heinz Hermann Thiele auf – unter der Überschrift »Wie Lohndiebe in Deutschland Multimilliardäre werden«. Thiele habe innerhalb von 30 Jahren ein Vermögen von etwa 16 Milliarden US-Dollar angehäuft. Doch der Hauptgrund für den sagenhaften Reichtum sei, »dass Herr Thiele seine Belegschaft systematisch auspresst«. Die Beschäftigten seien »physisch und psychisch ausgelaugt«, die Stimmung entsprechend schlecht. Auf die Einschnitte werde man auch weiterhin mit Protest und Streiks reagieren, so die IG Metall. (mit Material von Reuters)