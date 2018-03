Warnstreik in Westdeutschland

Da führt kein Weg dran vorbei: Streikende Arbeiter der Müllabfuhr am 20. März in Ulm Foto: Ralf Zwiebler/dpa

Ihren bisherigen Höhepunkt erreichte die Welle von Warnstreiks im öffentlichen Dienst nach Gewerkschaftsangaben am Dienstag mit rund 20.000 Streikenden. Schwerpunkt der Aktionen war das Ruhrgebiet. In Essen waren alle Werktätigen des öffentlichen Diensts zu einem ganztägigen, in Bochum und Duisburg zum vorübergehenden Ausstand aufgerufen. Arbeitsniederlegungen unter anderem in Stadtverwaltungen, Jobcentern und bei Stadtwerken meldete Verdi in anderen Städten Nordrhein-Westfalens wie Düsseldorf, Wuppertal, Ratingen und Mettmann. Proteste gab es zudem in Kliniken, Sparkassen und Stadtwerken, bei der Müllabfuhr und in Kitas.

Auch der Nahverkehr im baden-württembergischen Ulm wurde bestreikt. Nach Verdi-Angaben beteiligten sich zunächst rund 300 Werktätige. Betroffen seien auch die Stadtwerke, die Müllabfuhr und die Bauhöfe. Der Gewerkschaft zufolge blieben auch in den Landkreisen Tübingen, Reutlingen und Pforzheim zahlreiche Verwaltungen und Kitas geschlossen.

In Schleswig-Holstein wurden ebenfalls Beschäftigte zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Dort hatte der gewerkschaftliche Dachverband Beamtenbund und Tarifunion (DBB) zu einem landesweiten Warnstreik und zu Demonstrationen aufgerufen.

Verdi fordert für die bundesweit rund 2,3 Millionen Beschäftigten in den Kommunen und beim Bund sechs Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat. Die Gegenseite lehnt den Mindestbeitrag ab. Eine dritte und abschließende Verhandlungsrunde soll in Potsdam am 15. und 16. April stattfinden.

Der Präsident der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA), Thomas Böhle, kritisierte am Dienstag im Gespräch mit der Rheinischen Post (Onlineausgabe) »diese scheinbar unvermeidlichen Rituale der Gewerkschaften« als »nicht zielführend». Sie würden die Verhandlungen »weder beschleunigen noch in irgendeine Richtung steuern», so Böhle. (dpa/AFP/jW)