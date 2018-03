Recht klares Ergebnis

Starke Mobilisierung: Pressegespräch der Gegner der No-Billag-Initiative am 22. Februar in Bern Foto: Anthony Anex/KEYSTONE/dpa

Der Abstimmungskampf zur »No-Billag-Initiative« hielt einiges an Überraschungen für die Schweizer bereit. Im Dezember war die Politlandschaft erschüttert worden, als erste Umfragen zum Volksentscheid einen Erfolg der libertären und nationalkonservativen Initiatoren voraussagten. Das Ziel des Bündnisses, das von den Jungfreisinnigen, der Jungpartei der liberalen FDP angeführt wurde: Ein Angriff auf die öffentlichen Medien in der Schweiz über die Abschaffung der wenig beliebten Rundfunkgebühren (in der Schweiz Billag-Gebühren). Der Regierung zufolge hätte der Verzicht darauf das Ende für die hiesige Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) bedeutet. Drei Monate lang dominierte das Volksbegehren die Schlagzeilen. Und die Kampagne für oder gegen die Rundfunkgebühren wurde hart geführt. Doch ebenso überraschend wie die ersten Umfragen und die Intensität des Abstimmungskampfes war auch die Klarheit des Resultats: Mit 71,6 Prozent der Stimmen wurde die Vorlage am 4. März abgeschmettert.

Eine Mehrheit der Voten konnte die Initiative in keinem Kanton erreichen. Besonders deutlich war die Ablehnung in den nichtdeutschsprachigen Landesteilen. In Genf stimmten 82,7 Prozent der Stimmberechtigten gegen die Vorlage. Der klare Widerspruch in der lateinischen Schweiz erstaunt nicht: Die SRG betreibt für diese Landesteile eigene französisch- und italienischsprachige Sender und strahlt für die bündnerromanische Minderheit auch zu manchen Sendezeiten auf romantsch aus. Diese Angebote wären im Falle einer Annahme weggefallen. Von Seiten der Initiatoren wurde zwar eingeworfen, dass ja Private weiterhin Angebote schaffen könnten, doch zumindest bei der gerade einmal 30.000 Personen zählenden rätoromanischen Minderheit hätte die Zustimmung ein drastisch verkleinertes Medienangebot zur Folge gehabt. Mit 77,9 Prozent war auch der Anteil der Schweizer, die im Ausland leben und mit Nein stimmten, bemerkenswert hoch. Einzig in konservativen Gemeinden, vor allem in der Inner- und Ostschweiz, konnte das Anliegen punkten.

Für die No-Billag-Initiative wird ebenfalls fatal gewesen sein, dass sie von keiner größeren Partei außer der rechtsnationalen SVP unterstützt wurde. Neben den Jungfreisinnigen und dem wirtschaftsnahen Gewerbeverband fand sich einzig noch deren libertäre Abspaltung, die kleine Unabhängigkeitspartei Schweiz (Up) im Kampagnenkomitee. Gegen die Vorlage mobil machte neben der sozialdemokratischen SP, den Gewerkschaften, den Grünen, der christlich-demokratischen Volkspartei auch die FDP, die Mutterpartei der Jungfreisinnigen. Und auch der Schweizer Bundesrat sprach sich vehement gegen die Initiative aus. Dieses Kräfteverhältnis zeigt sich auch in den Kampagnenbudgets. Zwar hatten die No-Billag-Befürworter die finanzkräftige SVP im Boot, doch es scheint, als habe man bei den Rechtsnationalisten mit dem Abstimmungskampf kein zu großes finanzielles Risiko eingehen wollen. Während die Gegner der Initiative 934.000 Franken für Werbung aufwandten, waren es bei den Initiatoren 71.000. Stefan Krattiger, stellvertretender Generalsekretär der Sozialdemokraten und Leiter der SP-Kampagne gegen No-Billag, erklärte am Dienstag gegenüber jW: »Der Abstimmungskampf der Befürworterseite war schwach. Es gab beispielsweise keine Medienkonferenz, die einzige nennenswerte Kampagne kam vom Gewerbeverband und die war eher kontraproduktiv.«

Im November hatte es noch keine Vorlage zur Abstimmung gegeben und am Abstimmungssonntag gab es keine anderen wichtigen Abstimmungen. »Klar, das wird eine Rolle dabei gespielt haben, dass die Kampagne so dominierte. Aber gleichzeitig hat das Thema die Menschen bewegt und Leute an die Urne gebracht, die sonst nicht abstimmen.« Das ist auch an der für solche Voten überdurchschnittlichen Beteiligung von 54,1 Prozent abzulesen. »Ich denke, dafür, dass die Meinungsbildung schon so früh stattfand, sind auch die Medien verantwortlich. Man konnte im Dezember keine Zeitung öffnen, ohne dass man darin einen Artikel zu No-Billag fand«, erklärt Krattiger den intensiven Abstimmungskampf. Und weiter: »Fünf Wochen vor dem Abstimmungssonntag war die Kampagne eigentlich schon gelaufen.«

Doch wie es nun mit der SRG weitergeht, scheint ungewiss. Trotz der schmerzhaften Schlappe für ihre Gegner und dem klaren Votum der Stimmberechtigten für die SRG, wurde noch am Sonntag, kurz nach Bekanntgabe des Resultats, am Ergebnis herumgedeutelt. So behauptete Gewerbeverbandschef Hans-Ulrich Bigler gegenüber dem Tagesanzeiger, dass sehr viele mit ihrer Nein-Stimme eigentlich »Nein, aber« gemeint hätten. Und auch die nächste Frage tauchte noch am Abstimmungssonntag auf. Bereits im Dezember hatte der Bundesrat (die Regierung) bekanntgegeben, dass die Rundfunkgebühr von bisher 451 Franken auf 365 Franken gesenkt werden solle. Um diese Senkung zu finanzieren, soll nun ein »Sparprogramm« im Volumen von 100 Millionen Franken inklusive Massenentlassungen durchgezogen werden, so die Neuigkeit am 4. März. Die Zukunft von SRG und damit der restlichen Medienlandschaft ist also noch unklar. Dazu erklärt Krattiger: »Die Frage ist ja, wie man die negativen Entwicklungen in der Medienlandschaft auffängt – man wird auch über staatliche Medienfinanzierung sprechen müssen.« Ob das bedeutet, dass das Gebührenmodell, bei dem Wenigverdiener anteilig mehr zahlen müssen als Gutbetuchte, ausgedient hat, liegt im Dunkeln.