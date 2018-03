Der Staatsfeind

»Die Zeit der Überrumpelungen, der von kleinen bewussten Minoritäten an der Spitze bewusstloser Massen durchgeführten Revolutionen ist vorbei.« (Engels 1895) Angesichts der modernen Waffentechnik und des neuen Städtebaus mit seinen breiten und geraden Boulevards, die den Kanonen freies Schussfeld gaben, sei der bisherige Barrikadenkampf aussichtslos. (während der Pariser Kommune, April 1871) Foto: Pierre-Ambroise Richebourg, via Wikimedia Commons

In diesen Tagen erscheint im Kölner Papy-Rossa-Verlag in der Reihe »Basiswissen« von Georg Fülberth der Band »Friedrich Engels«. Wir veröffentlichen daraus redaktionell gekürzt das fünfte Kapitel »Politik unter Revolutionsvorbehalt«. (jW)

Bei Marx und Engels ist die – teils latente, teils offene – Gegenwart der Revolution Voraussetzung nicht nur der Entstehung des Historischen Materialismus, sondern auch ihrer Theorie und Praxis der Politik. Sie betrieben Politik unter Revolutionsvorbehalt. Der Umsturz der bestehenden Verhältnisse war für sie nicht eine Sache der langfristigen Perspektive, sondern der nächsten Jahre. 1850 bis 1852 widersetzten sie sich im »Bund der Kommunisten« zwar voluntaristisch-putschistischen Erwartungen, der Unterschied betraf aber nur die Beurteilung der unmittelbaren Gegenwart, nicht der immerhin noch absehbaren Zukunft. Eine neue Revolution, so schrieben Marx und Engels 1850, werde mit der nächsten Krise kommen. Als letztere 1857 zwar ausbrach, aber keine politisch umwälzenden Wirkungen hatte, haben sie diese Auffassung nicht aufgegeben.

Marx war – ebenso wie Engels – durchaus der Ansicht, dass in seiner eigenen Zeit und Lebenserwartung oder wenigstens bald danach der Moment gekommen sei, in dem »die materiellen Existenzbedingungen derselben« – nämlich der neuen Gesellschaft – »im Schoß der alten Gesellschaft selbst ausgebrütet worden sind«. Die Revolution, über die Marx und Engels nachdachten, war eine Revolution des 19. Jahrhunderts unter den Bedingungen dieses 19. Jahrhunderts. Von da aus erklärt sich auch die hektische Aktivität, mit der sie den Fraktionskampf in der Arbeiterbewegung führten: Es kam darauf an, im Moment der Revolution über die volle Schlagkraft einer zielbewussten Partei und aufgeklärter Massen zu verfügen. Wer die in dichter Folge abgeschickten Briefe liest, mit denen Engels in die Vorbereitung des Internationalen Arbeiterkongresses 1889 (der als Gründungskongress der sogenannten Zweiten Internationale gilt) eingriff, und wer sich an die Mahnungen erinnert, mit denen Lenin im Oktober und November 1917 aus seinem Versteck heraus die Entscheidungen der Bolschewiki zu beeinflussen suchte, entdeckt Parallelen: Es ging um die unmittelbare Gegenwart.

Kritiker Lassalles

Politisch befanden sich Marx und Engels seit 1843/44 und bis zu Marx’ Tod in völliger Übereinstimmung. Nur kurze Zeit hatten die Begründer der materialistischen Geschichtsauffassung die Möglichkeit operativ wirksamer Auseinandersetzung in der politischen Arena vis-à-vis ihrer liberalen und konservativen Gegner: Marx 1842/43 fünf Monate als Chefredakteur der Rheinischen Zeitung in Köln, beide 1848/49 in der deutschen Revolution. Danach arbeiteten sie gleichsam »nach innen«: in die entstehende sozialistische Bewegung hinein. Nach dem Ende des »Bundes der Kommunisten« bestand selbst dazu zunächst nur wenig Gelegenheit. Dies änderte sich zu Beginn der sechziger Jahre. Eine Amnestie erlaubte es 1862 Wilhelm Liebknecht, der sich als ein Schüler von Marx und Engels verstand, aus dem englischen Exil nach Deutschland zurückzukehren, wo sie ihn als ihren – immer wieder kritisierten – Verbindungsmann betrachteten. Dort arbeitete er in den zunächst noch von Liberalen angeleiteten, mehrheitlich aber proletarischen Arbeiterbildungsvereinen mit und wurde vorübergehend Mitglied in Lassalles »Allgemeinem Deutschen Arbeiterverein« (ADAV).

Der Unterschied zwischen Marx und Engels einerseits, Ferdinand Lassalle und dessen Nachfolgern andererseits war identisch mit der Differenz zwischen revolutionärem und reformistischem Sozialismus, wobei letzterer sich in Deutschland durch seine Abgrenzung vom Liberalismus als der kompromisslosere Vertreter von Arbeiterinteressen darstellte. Als ehemaliger Weggefährte des Chartismus teilte Engels dessen Wertschätzung des allgemeinen Wahlrechts. In einem Land wie Großbritannien, in dem das Proletariat die Mehrheit der Bevölkerung ausmache, könne dieses mit dessen Hilfe die Staatsgewalt erobern und zur Umwälzung der Eigentumsverhältnisse nutzen. Dort aber, wo Kleinbürgertum und Bauern noch überwogen, zeigten nach Engels’ Meinung die Erfahrungen mit dem französischen Bonapartismus und dessen deutscher Variante unter Bismarck, dass das allgemeine Wahlrecht von der Exekutive für deren Interessen genutzt werden konnte. Gleiches galt für das Mittel des Plebiszits. Er war daher – ebenso wie August Bebel – misstrauisch gegenüber von Lassalle und dessen Nachfolgern gehegten Erwartungen, eine qualitative Veränderung der Gesellschaft ausschließlich mit diesen Mitteln erreichen zu können.

Unabdingbar waren für Engels wie Marx schon seit dem »Manifest der Kommunistischen Partei« die gewerkschaftliche Organisierung und die Tageskämpfe der Arbeiterklasse als Teil und Etappen ihres Emanzipationsprozesses. Lassalle dagegen vertrat das sogenannte eherne Lohngesetz, demzufolge das Arbeitseinkommen unter kapitalistischen Bedingungen nie über das zum physiologischen Überleben Notwendige hinaus steigen könne. Auf dieses Niveau würden die Einkommen trotz momentaner Erfolge immer wieder herabgedrückt. Für Marx und Engels musste das Existenzminimum selbst in der bürgerlichen Gesellschaft jedoch nicht darauf beschränkt bleiben, sondern es enthielt ein »historisch-moralisches« Moment: als Ergebnis der Auseinandersetzungen zwischen Kapital und Proletariat sowie beeinflusst von der Akkumulation und in deren Konsequenz der Nachfrage nach Arbeit. Ziel müsse die Beseitigung des Lohnsystems durch die Vergesellschaftung der Produktionsmittel (zunächst in der Hand eines revolutionären Staates) sein. Der ADAV dagegen strebte einen Genossenschaftssozialismus an: sogenannte Produktivassoziationen mit Staatskredit. Der preußische Staat, der diese finanzieren solle, sei durch das allgemeine Wahlrecht hierzu zu veranlassen. Die Liberalen lehnten letzteres ab, da es die Privilegien, die ihnen das Dreiklassenwahlrecht gewährte, aufgehoben hätte. Bismarck führte das allgemeine Männerwahlrecht 1867 für den Reichstag des Norddeutschen Bundes, 1871 für den Deutschen Reichstag (nicht aber für Preußen) ein. Die Lassalleaner sahen darin einen Schritt auf dem von ihnen propagierten Weg.

Diese Annäherung an eine von ihnen behauptete deutsche Variante des Bonapartismus lehnten Marx und Engels ab. Sie unterschieden sich vom ADAV auch in der Beurteilung der nationalen Frage. Die Schaffung eines einheitlichen kapitalistischen Marktes und die Zentralisierung der deutschen Arbeiterklasse mussten für sie durch eine demokratische gesamtdeutsche Revolution von unten – im Bund mit der Bourgeoisie und dem Kleinbürgertum – erkämpft werden. Lassalle und der ADAV befürworteten dagegen eine »kleindeutsche Lösung« unter Führung Preußens. Hiergegen unterstützten Marx und Engels die von August Bebel und Wilhelm Liebknecht geführte »Sozialdemokratische Arbeiterpartei«. Als diese sich 1875 mit dem Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein zur Sozialistischen Arbeiterpartei zusammenschloss, warfen sie insbesondere Liebknecht, der bereits 1865 aus dem ADAV ausgeschlossen worden war, vor, den Lassalleanern zu große programmatische Zugeständnisse gemacht zu haben. Engels äußerte seine Kritik in einem Brief an Bebel vom März 1875. Mit einem »Zirkularbrief« auf der Grundlage eines Exposés von Engels an die führenden Mitglieder der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands stellten sich Marx und Engels 1879 gegen den Versuch, durch deklarierten Revolutionsverzicht auf die Tatsache, dass die Partei 1878 unter Ausnahmerecht (»Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie«, Sozialistengesetz) gestellt worden war, zu reagieren. Nach einem gemeinsamen Besuch Bebels und Eduard Bernsteins in London im Dezember 1880 begann die enge Zusammenarbeit mit beiden, durch die insbesondere Engels (vor allem in seinem Briefwechsel mit Bebel bis zu seinem Tod) zum ständigen Berater der deutschen Partei wurde – eine Funktion, die ihm nach dem Tod von Marx 1883 vollends zufiel, die er aber bereits vorher schon wahrgenommen hatte.

Gegner des Reformismus

Der SAP bzw. – nach ihrer Umbenennung 1890 – der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands maß Engels eine besondere Bedeutung bei, da sie zugleich – messbar an den Ergebnissen der Wahlen – den stärksten Masseneinfluss hatte und die von Marx und ihm selbst entwickelte Theorie am stärksten in ihr verankert war. Seine Aufgabe sah er darin, den proletarisch-revolutionären Charakter der Sozialdemokratie herauszuarbeiten und gegen Tendenzen, die er als kleinbürgerlich und opportunistisch verstand, zu stärken. Unter diesem Aspekt beobachtete er auch die Reichstagsfraktion in der Zeit des Sozialistengesetzes. Die Bewertung der einzelnen Mitglieder erfolgte nicht nach deren individueller sozialer Herkunft, sondern nach ihrer aktuellen politischen Position. Der ehemalige Textilfabrikant Paul Singer, der von seinem Vermögen lebte, gehörte für Engels – nachdem er ihn zunächst mit Vorbehalten beurteilt hatte – zum revolutionären, der Schlosser Karl Frohme zum kleinbürgerlichen Flügel.

Diese von ihm bekämpfte Richtung hatte unter den Reichstagsabgeordneten zeitweise die Mehrheit. Engels und der von ihm auch in diesem Punkt brieflich beratene Bebel führten einen von außen nicht sichtbaren Fraktionskampf gegen sie. Für Engels waren die Vertreter dieser Richtung dadurch charakterisiert, dass sie Reformen innerhalb des kapitalistischen Systems als Weg zum Sozialismus ansahen und immer wieder geneigt waren, Angebote der herrschenden Klassen nicht nur anzunehmen, sondern sich mit diesen zu begnügen. Er war der Ansicht, dass solche Teillösungen die Lage der Arbeiterklasse auf die Dauer nicht bessern könnten. Nichtkapitalistisches Kleineigentum in der Gegenwart werde als Relikt aus feudalen Zuständen in der Proletarisierung untergehen; der Versuch, es zu retten oder in neuer Form wiederherzustellen, galt ihm als reaktionär. Eine moderne Variante des Versuchs, Klassengegensätze innerhalb des Kapitalismus auszugleichen, und der Bereitschaft des »kleinbürgerlichen« Flügels in der Sozialdemokratie, darauf einzugehen, bildete der von Engels kritisierte konservative »Staatssozialismus« durch Verstaatlichungen (z. B. der Eisenbahnen).

Ein Beispiel für seine Argumentation, dass die Situation der arbeitenden Klassen dauerhaft nur durch Aufhebung des Privateigentums zu heben sei, ist seine Schrift »Zur Wohnungsfrage«, die 1872 in erster und 1887 in leicht veränderter zweiter Auflage erschien: Die räumliche Entwurzelung des Proletariats lasse sich durch vergebliches Beharren auf überkommenem Kleinbesitz nicht abwenden. Dieses sei eine »bürgerliche und kleinbürgerliche Utopie, die jedem Arbeiter ein eigentümlich besessenes Häuschen geben und ihn damit an seinen Kapitalisten in halbfeudaler Weise fesseln will«. Statt dessen prognostizierte Engels »die Ausbreitung der industriellen Revolution über das platte Land, und damit die Umwandlung der stabilsten, konservativsten Klasse der Bevölkerung in eine revolutionäre Pflanzschule, und als Abschluß des ganzen die Expropriation der hausindustriellen Bauern durch die Maschinerie, die sie mit Gewalt in den Aufstand treibt.«

Diese Erwartung hat sich nicht erfüllt. Das »kleinbürgerliche« Konzept, mit dem Engels sich hier auseinandersetzt, wurde in einigen hochentwickelten kapitalistischen Industriestaaten zumindest teilweise mit dem Bau oder Erwerb von Wohnungseigentum durch Lohnarbeiter realisiert. Für Engels war das noch unvorstellbar.

In gleicher Weise behandelte er 1894 in seinem Aufsatz »Die Bauernfrage in Frankreich und Deutschland« Überlegungen der französischen Arbeiterpartei und der deutschen Sozialdemokratie zur Agrarfrage. Den Bauern könne keine Aussicht auf Beibehaltung ihres Kleineigentums gemacht werden. Nur die kollektive Landwirtschaft habe eine Perspektive. Hier war Engels’ Einschätzung der Zukunft des bäuerlichen Kleineigentums in der bürgerlichen Gesellschaft zutreffend, nicht allerdings seine Auffassung, dass nur noch eine genossenschaftliche Lösung möglich sei. Die weitgehende Ersetzung der Versorgung hochentwickelter kapitalistischer Metropolen nicht mehr durch eine eigene Agrarproduktion, sondern durch Importe sah er nicht voraus.

In Deutschland und Frankreich war die Proletarisierung der Mehrheit der Bevölkerung auch am Ende des 19. Jahrhunderts noch weniger weit vorangeschritten als in England in den vierziger Jahren. Die Zustände in Großbritannien bildeten für Engels die Zukunft auch in diesen beiden Ländern. In einem Rückblick aus dem Jahr 1885 musste er feststellen, dass die englische Arbeiterbewegung seitdem eine andere Entwicklung genommen hatte, als er dies einst erwartet habe. Es habe sich, schrieb er in dem Artikel »England 1845 und 1885«, eine »Aristokratie in der Arbeiterklasse« herausgebildet: gewerkschaftlich organisierte Facharbeiter. Aber auch die weit unter diesen stehenden Ungelernten hätten zumindest zeitweise Vorteile vom internationalen »Industriemonopol« Englands. Erst wenn dieses eines Tages nicht mehr bestehe, werde es auch in Großbritannien wieder eine sozialistische Massenbewegung geben.

Engels irrte, als er in diesem Aufsatz die Besserstellung der gesamten Arbeiterklasse aufgrund der britischen Weltmarktdominanz nur für eine Episode hielt. In den Metropolen des Kapitalismus ergab sich diese Situation auch im 20. und 21. Jahrhundert immer wieder. Allerdings lässt sich daraus keine Folgerung für die Lage der Lohnabhängigen weltweit oder gar der vom kapitalistischen Produktionsprozess zwar abhängigen, aber ausgeschlossenen Volksmassen ziehen. Die von Engels implizit verteidigte Polarisierungsthese gehört zweifellos zum Kern der durch Marx und ihn selbst vertretenen Auffassung von den sozialstrukturellen Voraussetzungen einer proletarischen Revolution.

Wahlkampf und Straßenkampf

Eine Abwandlung nahm er lediglich hinsichtlich der dabei anzuwendenden Mittel vor. Dies geschah 1895 in einer Einleitung zu Marx’ wieder aufgelegter Schrift »Die Klassenkämpfe in Frankreich« von 1850. Hier trennte er sich von der einst durch ihn und Marx für richtig gehaltenen, vor allem auf Auguste Blanqui zurückgehenden Auffassung, dass das revolutionäre Potential einer kapitalistischen Gesellschaft jederzeit durch eine Avantgarde mobilisiert werden könne: »Die Zeit der Überrumpelungen, der von kleinen bewussten Minoritäten an der Spitze bewusstloser Massen durchgeführten Revolutionen ist vorbei. Wo es sich um eine vollständige Umgestaltung der gesellschaftlichen Organisation handelt, da müssen die Massen selbst mit dabei sein, selbst schon begriffen haben, worum es sich handelt, für was sie mit Leib und Leben eintreten. Das hat uns die Geschichte der letzten fünfzig Jahre gelehrt. Damit aber die Massen verstehen, was zu tun ist, dazu bedarf es langer, ausdauernder Arbeit, und diese Arbeit ist es gerade, die wir jetzt betreiben, und das mit einem Erfolg, der die Gegner zur Verzweiflung bringt.«

Angesichts der modernen Waffentechnik und des neuen Städtebaus mit seinen breiten und geraden Boulevards, die den Kanonen freies Schussfeld gaben, sei der Barrikadenkampf bisheriger Art aussichtslos. Wenn die Arbeiterorganisationen sich in den Institutionen der bürgerlichen Gesellschaft so ausgebreitet hätten, dass sie daraus nicht mehr vertrieben werden könnten, dann bedeutet das für Engels zwar keinen friedlichen Übergang zu einer neuen Gesellschaft, aber eine Infragestellung der bisherigen Hegemonie der herrschenden Klassen: Das allgemeine Stimmrecht erlaube es den Arbeiterparteien, von der Tribüne der Volksvertretungen aus ihre Position bei den Massen zusätzlich zur Agitation in ihrer eigenen Presse und in Versammlungen bekannt zu machen. Eine darüber hinausgehende Bedeutung maß er dem Parlamentarismus nicht bei. Durch ihre Beteiligung an Wahlen für Landtage, Gemeinderäte und Gewerbegerichte erhöhe sich ihr Einfluss. Dies meinte er mit dem »Erfolg, der die Gegner zur Verzweiflung bringt«. Es steige dann allerdings auch die Gefahr des militärischen Staatsstreichs und die Notwendigkeit revolutionärer Gegengewalt.

Engels erwähnte »die Chancen etwaiger künftiger Straßenkämpfe«. Diese könnten auch in Zukunft noch stattfinden, seien aber für die »Zivilkämpfer« im Verhältnis zum Militär nur noch aussichtsreich, wenn deren aufgrund der neuen Waffentechnik gegebene Unterlegenheit »durch andere Momente« aufgewogen werde: nicht am Anfang einer Revolution, sondern in deren Fortgang »mit größeren Kräften«, die dann »den offenen Angriff der passiven Barrikadentaktik vorziehen« werden. Aufgrund ihrer Stärke und ihres ständigen Wachstums gelte für die deutsche Sozialdemokratie: »diesen sich täglich verstärkenden Gewalthaufen nicht in Vorhutkämpfen aufreiben, sondern ihn intakt zu erhalten bis zum Tag der Entscheidung, das ist unsere Hauptaufgabe«.

1872 hatte Marx in einer »Rede über den Haager Kongreß« der Internationalen Arbeiterassoziation erklärt, dass in den USA, in England und vielleicht in den Niederlanden eine Überwindung des Kapitalismus auf friedlichem Weg möglich sei, dass aber in den meisten Ländern Europas »der Hebel unserer Revolutionen die Gewalt sein muss; die Gewalt ist es, an die man eines Tages appellieren muß, um die Herrschaft der Arbeit zu errichten«. 1884 bestätigte Engels dies in seiner Schrift »Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats« noch einmal: »Das allgemeine Stimmrecht ist so der Gradmesser der Reife der Arbeiterklasse. Mehr kann und wird es nie sein im heutigen Staat; aber das genügt auch. An dem Tage, wo das Thermometer des allgemeinen Stimmrechts den Siedepunkt bei den Arbeitern anzeigt, wissen sie sowohl wie die Kapitalisten, woran sie sind.«

Der Hinweis auf den gewaltsamen Umsturz in einer Schrift, die während der Zeit des Sozialistengesetzes erschien, war deutlich. 1891 waren diese Überlegungen überlagert von seiner Sorge über die internationale Situation. Seine bisherige eher unbefangene Zuversicht in Militärdingen verband sich jetzt mit der Angst vor einem großen europäischen Krieg. Wie Bismarck war Engels geplagt vom »cauchemar des coalitions«, dem Alptraum einer russisch-französischen Allianz und einem daraus resultierenden militärischen Konflikt. Sie ging sogar so weit, dass er sich eine Situation vorstellte, in der die deutschen Arbeiter die Waffen in einem Verteidigungskrieg gegen eine solche Allianz ergreifen müssten. So heißt es in dem Aufsatz »Der Sozialismus in Deutschland«: »Wenn aber der Sieg der Russen über Deutschland die Erdrückung des deutschen Sozialismus bedeutet, was wird dann, gegenüber einer solchen Aussicht, die Pflicht der deutschen Sozialisten sein? Sollen sie die Ereignisse passiv über sich ergehen lassen, die ihnen Vernichtung drohn, sollen sie widerstandslos den Posten räumen, für den sie die Verantwortung übernommen haben vor dem Proletariat der ganzen Welt? Keineswegs. Im Interesse der europäischen Revolution sind sie verbunden, alle eroberten Stellungen zu behaupten, nicht zu kapitulieren, ebensowenig vor dem äußern wie vor dem innern Feind. Und das können sie nur, indem sie bis aufs äußerste Russland bekämpfen und alle seine Bundesgenossen, wer sie auch seien. Sollte die französische Republik sich in den Dienst Seiner Majestät des Zaren und Selbstherrschers aller Reußen stellen, so würden die deutschen Sozialisten sie mit Leidwesen bekämpfen, aber bekämpfen würden sie sie. Gegenüber dem deutschen Kaisertum kann die französische Republik möglicherweise die bürgerliche Revolution repräsentieren. Aber gegenüber der Republik eines Constants, eines Rouvier und selbst eines Clemenceau, besonders aber gegenüber der Republik im Dienste des russischen Zaren repräsentiert der deutsche Sozialismus unbedingt die proletarische Revolution.« Auf dieses Urteil hat sich die SPD zu Beginn des Ersten Weltkriegs berufen, allerdings »nicht mehr unter dem revolutionären Vorbehalt, mit dem es einst Bebel, Liebknecht, Engels unter anderem versehen hatten«, wie der Historiker Dieter Groh in seiner 1973 veröffentlichten Monographie »Negative Integration und revolutionärer Attentismus. Die deutsche Sozialdemokratie am Vorabend des Ersten Weltkrieges« schrieb.

Weltkriegsgefahr

1888 hatte der ehemalige General Georges Boulanger in Frankreich eine Massenbewegung ausgelöst, die sich gegen die Eliten der Dritten Republik richtete. Lafargue sah in deren Zulauf – nicht nur von Bauern und Kleinbürgern, sondern auch von Arbeitern – den Ausdruck einer vorrevolutionären Situation. Man dürfe sich nicht frontal gegen Boulanger stellen, sondern müsse an die Ressentiments seiner Anhängerinnen und Anhänger anknüpfen. Engels äußerte Bedenken: Boulanger werde im Fall seines Sieges seine Versprechen nicht einhalten können. Dann werde er seine stärkste Karte spielen, den Chauvinismus, und im Bündnis mit Russland in den Krieg gegen Deutschland ziehen. Lafargue antwortete, der Krieg bedeute die allgemeine Volksbewaffnung und damit die Revolution. Hierauf reagierte Engels scharf abweisend: »Was einen Krieg betrifft, so ist er für mich die schrecklichste aller Möglichkeiten. Sonst würde ich mich den Teufel um die Launen von Madame Frankreich scheren. Aber ein Krieg, in dem es 10 bis 15 Millionen Kämpfende geben wird, der, allein um sie zu ernähren, eine noch nie dagewesene Verwüstung mit sich bringen wird; ein Krieg, der eine verstärkte und allgemeine Unterdrückung unserer Bewegung, eine Verschärfung des Chauvinismus in allen Ländern und schließlich eine Schwächung mit sich bringen wird, zehnmal schlimmer als nach 1815, eine Periode der Reaktion als Folge der Erschöpfung aller ausgebluteten Völker – und alles dies gegen die geringe Chance, dass aus diesem erbitterten Krieg eine Revolution hervorgeht – das entsetzt mich. Besonders wegen unserer Bewegung in Deutschland, die niedergeworfen, zermalmt und mit Gewalt vernichtet würde, während der Friede uns den fast sicheren Sieg bringt. Und Frankreich könnte während dieses Krieges keine Revolution machen, ohne seinen einzigen Verbündeten, Russland, in die Arme Bismarcks zu treiben und sich durch eine Koalition vernichtet zu sehen. Die geringste revolutionäre Bewegung wäre Vaterlandsverrat. Wie würde die russische Diplomatie da lachen!«

Diese realistischen Schreckensbilder hatte Engels sich durch das Studium der Rüstungsentwicklung erarbeitet. Erste Beispiele für den Einsatz neuer Waffen mit bis dahin unvorstellbarer Feuerkraft hatten der Krimkrieg und der US-amerikanische Bürgerkrieg geliefert. Letztlich hielt Engels auch unter den Bedingungen des 19. Jahrhunderts wenig von der durch ihn 1887/88 immerhin einmal erwogenen Möglichkeit, dass ein Weltkrieg eine Revolution nach sich ziehen könne. Umgekehrt: Die revolutionäre Arbeiterbewegung müsse dem Krieg zuvorkommen, indem sie die herrschenden Klassen zum Frieden zwinge.

Der Schlüssel zur Abwendung der Katastrophe war bei Engels die Möglichkeit einer russischen Revolution: Die »ganze Gefahr eines Weltkriegs verschwindet an dem Tag, wo eine Wendung der Dinge in Russland dem russischen Volk erlaubt, durch die traditionelle Eroberungspolitik seiner Zaren einen dicken Strich zu machen und sich mit seinen eignen, aufs äußerste gefährdeten innern Lebensinteressen zu beschäftigen, statt mit Weltherrschaftsphantasien«, so Engels in dem im Mai 1890 veröffentlichten Aufsatz »Die auswärtige Politik des russischen Zarentums«. Dann entfielen alle Vorwände für anti- und prorussische Koalitionen in Europa und für das Wettrüsten. Sollte aber der Krieg tatsächlich stattfinden, schrieb Engels am 7. Mai 1889 an Laura Lafargue, »ist unsre einzige Chance die, dass die Russen geschlagen werden und dann Revolution machen«.