»Uns geht es um eine Politisierung der Buchbranche«

Rechten Diskursen keinen Raum: Verlage sollten einen emanzipatorischen Anspruch an ihre Programme haben (Logo der Leipziger Buchmesse, 12. März 2018) Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Sie sind Mitinitiatorin des Projekts »#verlagegegenrechts«, das scheint erst einmal selbsterklärend. Dabei will die Initiative rechten Verlagen gar nicht verbieten, auf die Leipziger Buchmesse zu kommen. Sondern?

Uns geht es vor allem darum, dass sich die Buchbranche wieder politisiert. Dass unsere Verlagskollegen aus einer unpolitischen Lethargie rauskommen und sich damit beschäftigen, in welchem gesellschaftlichen Diskurs sie eigentlich agieren. Es ist zwar nur eine Handvoll rechter Verlage, die auf der Buchmesse ausstellen, aber die befeuern einen rassistischen und rechtsextremen Diskurs. Dagegen wollen wir vorgehen.

Wie viele rechte Verlage kommen auf die Messe?

Ich habe fünf Verlage besonders im Blick, aber grundsätzlich handelt es sich um ein politisches Kontinuum. Man darf sich nicht nur auf die zwei, drei bekannten konzentrieren. So finden sich in Publikationen christlich-fundamentalistischer Verlage etwa auch misogyne und sexistische Positionen.

Es geht also nicht darum, mit Rechten zu reden, sondern sich mit deren Positionen auseinanderzusetzen?

Genau. Es geht uns nicht darum, an den Ständen und Veranstaltungen der Rechten zu protestieren, sondern selbst Themen zu setzen. Dafür haben wir uns Räume geschaffen, vor allem Podien auf der Messe und Abendveranstaltungen. Dort wollen wir über Fragen sprechen, die uns aus aufklärerischer Perspektive wichtig erscheinen: Etwa wie Antifeminismus als Bindeglied reaktionärer Akteure funktioniert, oder wie Erinnerungskultur heute aussehen könnte, oder wie man Vorurteile mittels Literatur abbauen kann. Wir setzen uns aber auch mit bestimmten rechten Akteuren auseinander, so gibt es eine Veranstaltung zur medialen Strategie der »Identitären«.

Wie haben die rechten Verlage bislang auf die Initiative reagiert?

Deren Reaktionen waren eher unbeholfen. So gab es auf Twitter Versuche, die Initiative mit Zensurrufen oder Bücherverbrennungen gleichzusetzen – was natürlich haltlos ist. Oder in wütenden Blogbeiträgen wird behauptet, die Meinungsfreiheit sei in Gefahr. Alles recht plump. Dass die Junge Freiheit (rechte Wochenzeitung, jW) ihren Stand abgemeldet hat, ist natürlich ein politischer Erfolg. Aus deren Begründung war ersichtlich, dass sie der Kritik nichts entgegenzusetzen hatte.

Deren Geschäftsführer hat der Messeleitung vorgeworfen, mit der Initiative zu kooperieren. Stimmt das, gibt es eine Zusammenarbeit?

Die Messe unterstützt uns zum Teil durch die bereitgestellten Podien. Aber wir sind unabhängig, und die Messeleitung übt keinen inhaltlichen Einfluss auf uns aus.

Die Rechten profitieren zur Zeit enorm durch die ganze Aufmerksamkeit, die sie bekommen. Was wäre denn das Schlimmste, was ihnen passieren könnte?

Dass sie gar keine Aufmerksamkeit bekommen und über ihre Provokationen nicht berichtet wird. Natürlich muss ihre Anwesenheit auf der Messe ein Thema sein. Aber da sollte nicht das zwanzigste Verlegerporträt geschrieben, sondern die Frage gestellt werden: Was heißt rechte Ideologieproduktion? Denn das ist, was auf der Messe gemacht wird – rechte Politik. Darüber muss gesprochen werden.

Der Fall Uwe Tellkamp verdeutlicht gerade, dass rechte Autoren nicht nur bei rechten Verlagen präsent sind. Was raten Sie Häusern, deren Autoren sich offen für AfD und Pegida zeigen?

Das Problem beginnt doch früher. Das sind ja keine neuen Äußerungen von Tellkamp gewesen. Seine Nähe zu AfD und Pegida hat er nicht erst an dem Abend entdeckt, das dürfte auch für Suhrkamp nicht neu gewesen sein. Das werfe ich Suhrkamp an dieser Stelle vor. So ein distanzierender Tweet ist schnell geschrieben, aber ich hoffe, dass sie dabei jetzt nicht stehenbleiben. Deren Motto war doch immer, keine Bücher, sondern Autoren zu verlegen. Jetzt ist der Moment da, eine politische Diskussion zu führen.

Verlage sollten sich fragen, ob es wichtiger ist, an rassistischer Stimmungsmache Geld zu verdienen oder mit den eigenen Büchern ein politisches Zeichen zu setzen. Ihnen steht frei zu entscheiden, wen sie publizieren und wen nicht. Da sollten sie einen emanzipatorischen Anspruch an ihre Programme haben.