Der Sieben-Stunden-Vorteil

Wollen sich die Tarifflucht nicht gefallen lassen: Protest der IG Metall bei Knorr-Bremse (Berlin, 14. März) Foto: Christian v. Polentz /transitfoto.de/ IG Metall

Soll man, soll man lieber nicht? Um kurz vor 9 Uhr herrscht bei den Kollegen des Industriebetriebs Knorr-Bremse Powertech noch ein wenig Ratlosigkeit. Geplant war für den heutigen Mittwoch ein Warnstreik, im Autokorso wollte man dann durch Berlin fahren. Doch das Management des Konzerns legte sich mächtig ins Zeug. Am Tag zuvor berichtete es von einer Einigung im Konflikt und verunsicherte damit viele Kollegen. Nun steht nur ein Dutzend Arbeiter vor ihrem Werk im Berliner Stadtteil Tegel. Es nieselt. Andererseits: Einige hocken schon in ihren Autos; und einfach aufgeben? »Ihr müsst das entscheiden«, erklärt ein Sekretär der IG Metall. Noch ein Überlegen, dann der Entschluss, ein Betriebsrat fällt ihn: »Wir fahren.« 32 Autos setzen sich in Bewegung. In ihnen gut 50 Arbeiter, die ihrem Konzern zeigen wollen, dass sie sich Tarifflucht und unbezahlte Arbeitszeitverlängerung nicht gefallen lassen.

Der Arbeitskampf bei der Knorr-Bremse AG ist am Mittwoch in eine neue Runde gegangen. Beschäftigte der Tochterfirma Powertech – sie produziert Energieversorgungssysteme für Schienenfahrzeuge – legten die Arbeit nieder. Hintergrund des Warnstreiks ist die Tarifflucht des Unternehmens und dessen Versuch, die Arbeitszeiten heraufzusetzen.

Warum es gerade 42 Stunden sind, weiß auch ein Betriebsrat von KB Powertech nicht. »Richtig nachvollziehbar ist das für uns nicht. Aber klar ist, dass die Leitung darauf besteht, dass im Konzern 42 Stunden in der Woche gearbeitet wird«, sagt er. Seit 32 Jahren arbeitet er im Unternehmen, das mehrfach Besitzer und Namen gewechselt hat, bis es schließlich vom Knorr-Bremse-Konzern gekauft wurde. Regulär habe stets die 35-Stunden-Woche gegolten.

Zeitweise hätten sich die Kollegen auch darauf eingelassen, ihren Tarifvertrag abzuändern und die 38-Stunden-Woche einzuführen – da hatte man ihnen von wirtschaftlichen Schwierigkeiten erzählt. Doch nun soll beides nicht mehr gelten, statt dessen: 42 Stunden in der Woche ohne entsprechenden Lohnausgleich. Eine Arbeitszeit, die sich weder in der westdeutschen Industrie findet, wo die 35-Stunden-Woche gilt, noch in der ostdeutschen, wo 38 Stunden gearbeitet wird. Warum das so sein soll? »Man hat uns gesagt, das sei ein Wettbewerbsvorteil«, so der Betriebsrat weiter.

Um sich den zu verschaffen, kündigte die KB Powertech Ende 2017 die Tarifbindung. Seit Jahresbeginn ist das Unternehmen nicht mehr an den Vertrag gebunden. Dennoch kann die Leitung die Arbeitszeit nicht einfach heraufsetzen, denn die alte Regelung gilt für die bisherigen Beschäftigten nach. »Die Kollegen wurden dann zu Einzelgesprächen gebeten, und ihnen wurde erklärt, die sieben zusätzlichen Arbeitsstunden wären ein Beitrag fürs Unternehmen«, erklärt der Betriebsrat gegenüber jW. Auch herrsche Angst, weil die wirtschaftliche Situation des Betriebs wieder schwierig sei. Viele hätten sich in der Folge darauf eingelassen, einen Änderungsvertrag zu unterschreiben und die längeren Arbeitszeiten hinzunehmen. Wie hoch der Teil der schlechtergestellten Kollegen mittlerweile ist, sei noch unklar. Er schätzt, dass es eine Mehrheit unter den rund 350 Beschäftigten in Tegel ist.

Vom neusten Manöver des Konzerns ist Michael Steinhoff nicht wirklich überrascht. »So läuft das hier eben«, meint der Betriebsratsvorsitzende von KB Powertech. Am Dienstag hatte die Betriebsleitung die Kollegen in Tegel zusammengerufen – um ihnen eine Einigung im Streit zu präsentieren. Nur wenige Minuten zuvor war der Betriebsrat vom vermeintlichen Durchbruch in Kenntnis gesetzt worden. Das Management habe sich mit »Arbeitnehmervertretern« verständigt. Für die, die die 42-Stunden-Woche akzeptierten, solle es in den kommenden Jahren mehr Geld geben – für die anderen nicht. »Die ganze Vorstellung hat nicht lange gedauert, vielleicht 15 Minuten. Und dann herrschte erst mal Schweigen«, so Steinhoff.

Eine Pressemitteilung zur Einigung gab das Unternehmen noch am selben Tag heraus. Nur: Von einer Verständigung über einen Tarifvertrag ist darin nicht die Rede. Nach Angaben der IG Metall wie auch des Betriebsrats von KB Powertech verständigte sich das Management nicht mit Gewerkschaft oder Betriebsrat, sondern mit einer Minderheit des Aufsichtsrats – und zwar außerhalb der regulären Sitzungen des Gremiums.

Es ist kurz nach 10 Uhr, als der Autokorso in Berlin-Marzahn ankommt. Für Aufsehen hat die Kolonne durch Berlin bereits gesorgt. Hier, vor dem zweiten großen Standort von Knorr-Bremse, haben die Kollegen nun ein besonderes Publikum in Sicht- und Hörweite: den Aufsichtsrat des Konzerns. Für den findet Klaus Abel, erster Bevollmächtigter der IG Metall Berlin, deutliche Worte: »Dieses Paket ist eine Mogelpackung.« Das Unternehmen versuche mit ihm, die Belegschaft zu spalten. Doch das werde nicht gelingen. »Wir werden die Auseinandersetzung weiterführen«, so Abel.