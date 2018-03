Kleinere Newroz-Kundgebung erlaubt

Foto: Alexander Körner/dpa

Zumindest eine öffentliche Versammlung anlässlich des kurdischen Neujahrsfestes ist am kommenden Samstag in Hannover gesichert, jedenfalls nach dem Stand von Mitwoch nachmittag: Die Kundgebung der Initiative »Kulturschaffende für den Frieden«, der unter anderem der Liedermacher Konstantin Wecker, der Kabarettist Dieter Hallervorden und die Bundestagsabgeordneten ­Diether Dehm, Pia Zimmermann und Zaklin Nastic (alle Die Linke) angehören, sei von 13 bis 17 Uhr am Waterlooplatz genehmigt worden, teilte Dehm am Mittwoch unter Berufung auf ein Schreiben der Versammlungsbehörde mit. Es handle sich nicht um eine Konkurrenzveranstaltung zu der Großdemonstration, deren Anmelder momentan gegen ein Verbot klagen – vielmehr sei es darum gegangen, überhaupt eine legale Versammlung zu ermöglichen, sagte Dehm auf Nachfrage von junge Welt. Er hoffe aber auf einen Erfolg der Klage aus dem Anmelderkreis der Interventionistischen Linken, des Bundestagsabgeordneten Tobias Pflüger (Die Linke) und der Solidaritätsplattform für den nordsyrischen Kanton Afrin und die gleichnamige Stadt, die maßgeblich von Kurdinnen und Kurden gegen den Vormarsch der türkischen Armee verteidigt wird. Es war bereits das zweite Verbot, da ursprünglich das Demokratische Gesellschaftszentrum der KurdInnen in Deutschland (Nav-Dem) für diesen Tag eine Demonstration angemeldet hatte. Die Polizei in Hannover hatte diese untersagt, da Nav-Dem von der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) gesteuert sei. Diese Begründung wurde dann einfach auf das neue Anmelderspektrum übertragen. Nichts habe sich geändert, es sei eine Folgeveranstaltung (siehe jW vom 13. März).

»Dieses ganze Spiel zeigt, dass hinter den Kulissen um ein Verbot von Nav-Dem gerungen wird«, warnte Dehm am Mittwoch im Gespräch mit junge Welt. Es gebe in Politik und Sicherheitskreisen Befürworter und Gegner dieser Repressionspolitik – basierend auf unterschiedlichen Haltungen zum autoritären türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

»Wir halten es nach wie vor für richtig, dass Belgien die PKK von der Terrorliste genommen hat und fordern die Bundesregierung auf, dasselbe in Deutschland zu tun«, heißt es in der Stellungnahme der Kulturschaffenden. »Wir sind nach wie vor der Meinung, dass die tapferen Frauen und Männer, die die islamistischen Terroristen des sogenannten ›Islamischen Staats‹ bekämpfen, dabei Andersdenkende wie Christen, Jesiden, Aleviten, türkische Gewerkschafter und Künstler mit ihrem Leben schützen, etwas anderes verdient haben, als verboten oder von Erdogan zum Schlachtvieh erklärt zu werden.« Als »westlich« deklarierte Grundwerte würden jedenfalls mehr von den Kurdinnen und Kurden verteidigt als von denen, die ihnen das Leben zur Hölle machten.

Geplant ist auf dem Waterlooplatz ein friedlicher Protest »gegen den Krieg, gegen Rüstungsexporte und den Terror Erdogans gegen die Stadt Afrin«. Ähnlich wie Nav-Dem fordern die Kulturschaffenden »alle Beteiligten zur Umsicht und Besonnenheit am Samstag auf, auch um Erdogan und seinen Schergen nicht die Fotos zu liefern, auf die er lauert«.

Der Dachverband Nav-Dem hatte angekündigt, das Neujahrsfest Newroz in jedem Fall auf der Straße zu feiern und sich das Demonstrationsrecht nicht nehmen zu lassen. Er appellierte aber am Wochenende zugleich an alle Teilnehmer, nicht auf Provokationen einzugehen und verurteilte Gewaltaktionen in Deutschland und Europa – wie etwa Anschläge auf Moscheen, deren Imame der türkischen Regierung nahestehen.

Newroz wird traditionell am 21. März gefeiert. Die zentrale Demonstration in Deutschland zu diesem Anlass findet jedoch in der Regel am Samstag davor oder danach statt. Erwartet werden rund 30.000 Kurdinnen und Kurden sowie deutsche, türkische und andere internationalistische Linke, aber auch bürgerliche Demokraten.

Der Sozialdemokrat Herbert Schmalstieg, ehemals Oberbürgermeister Hannovers, will nach Angaben der »Kulturschaffenden für den Frieden« auf deren Kundgebung sprechen.