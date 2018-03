Es geht nicht um Häme: Paris in China Foto: ChinaFotoPress/ChinaFotoPress via Getty Images

Triumphal geplant, aber dann kaum genutzt oder überhaupt nie vollendet – die Beispiele für moderne Bauruinen sind Legion. Entweder werden die Trümmer irgendwann abgerissen oder von Natur überwuchert. Schlimmstenfalls wollen die Verantwortlichen das Desaster nicht wahrhaben. Auch das zeigt der opulente Bildband »Archiflop« des Mailänder Architekten Alessandro Biamonti. 25 spektakuläre Fälle sind darin dokumentiert.

Dabei geht es nicht um Häme. Eher will Biamonti die Denkmäler des Scheiterns als Mahnung vor Hybris, politischen Fehlentscheidungen oder schlampiger Planung verstanden wissen. Für die Bauherren wurden sie zum finanziellen Desaster, für die Architekten zum Schandfleck in der Berufsbiographie. Das größte Problem aber haben mitunter Menschen, die an solchen Orten leben, arbeiten oder sich gar vergnügen sollen. Zum Beispiel in einem en miniature nachgebauten Paris in China. Die Retortenstadt Tianducheng (Foto) wurde für 10.000 Bewohner errichtet, immer noch wohnen dort nur etwa 2.000. Die Mieten sind zu hoch, der Ort im Speckgürtel von Hangzhou ist zu schlecht angebunden – für ein wenig Leben in der Geisterstadt sorgen einzig Hochzeitstouristen, die sich vor dem Eiffelturm oder auf der Champs-Élysées fotografieren lassen.

Ganz ähnlich das Ryugyong-Hotel im nordkoreanischen Pjöngjang. Mit seinen 330 Metern Höhe ein ehrgeiziges Projekt. Baubeginn war in den 80er Jahren. 2008 hübschte man den Rohbau mit einer Glasfassade auf, um das Debakel zu kaschieren. Nichtsdestotrotz war den Machthabern der Beleg ihres Größenwahns so peinlich, dass das Gebäude kurzerhand aus dem Stadtplan entfernt wurde.

Wenn man der Natur lange genug Zeit lässt, bringt sie die Bauten von alleine zum Verschwinden. Die Me­trolinie Châtelet im belgischen Charleroi mit einer Streckenlänge von 6,8 Kilometern wurde nie in Betrieb genommen, verfügt aber über vier fertige und vier halbfertige Stationen, die seit 30 Jahren verfallen.

Die Texte im Band sind lakonisch und informativ, die Bilder hervorragend fotografiert. Auch die Einführung und die durchdachte thematische Gliederung überzeugen. Eine weitere Stärke liegt darin, dass Biamonti nicht nur Scheußlichkeiten zeigt, sondern auch Vorschläge macht, wie die Ungetüme doch noch einer Nutzung zugeführt werden könnten.