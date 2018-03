»Wir gehen jetzt oft Sonne essen!« (Friederike Pöschel) Foto: Wiebke Conrad

Eine Frau kaut auf ihrem Stift, will etwas schreiben, doch es gelingt nicht. Auf der Bühne ein Tisch mit Schreibmaschine, ein roter Teppich und drei Stellwände. »In Hotels bin ich nicht gern gesehen, ich hasse Hotels«, sagt die Frau, und hadert: »Wenn einem nichts mehr einfällt, ist man schon verfault und tot!«

»Nicht weinen, Kully, nicht weinen!« sagt sie plötzlich mit der Stimme ihrer Eltern: »Wir sind ausgewandert.«

Regisseurin Anja Panse (»Rosa – Trotz alledem«) hat in Berlin einen Roman von Irmgard Keun auf die Bühne gebracht, »Kind aller Länder« (1938). Das Leben im Exil wird darin aus Sicht der zehnjährigen Tochter von Joseph Roth geschildert, mit dem Keun in Ostende eine leidenschaftliche Affäre begann.

In der am Donnerstag im Theater unterm Dach uraufgeführten Inszenierung nimmt Schauspielerin Friederike Pöschel ein Buch aus einem alten Koffer, liest Tagebucheinträge vor, wird zum Kind. Ihre Frisur unterstützt die Verwandlung. Auf der einen Seite trägt Pöschel die Haare streng nach hinten, auf der anderen wippt ein Zöpfchen. Sie lacht, als sie von den ersten Erinnerungen an Ostende erzählt: Kully sammelt Seesterne und Muscheln, tobt am Strand mit anderen Kindern, lernt unanständiges Französisch.

Immer wieder blitzt in kindlich gefilterten Erwachsenengesprächen, Radioansprachen, Zeitungsausschnitten der Ernst der Lage auf. Dass sie nicht mehr in die Schule muss, findet Kully gut, fragt sich aber, warum die Kinder in Deutschland überhaupt noch lesen und schreiben lernen, wenn sie nachher wie ihr Vater nicht mehr schreiben dürfen und deshalb »in die Freiheit« auswandern müssen. Sie singt, lernt spielend auch Dänisch, Englisch und Schwiezerdütsch. Nicht so recht einleuchten will ihr, dass ein Visum ablaufen und eine Grenze unsichtbar sein kann.

Mit viel Kunstfertigkeit und Originalität werden die kindlichen Gefühle aus jener zerrissenen Zeit, die unheilvoll ins Heute deutet, auf die Bühne gebracht. Nachzuerleben sind Stationen eines unsteten Lebens in Hotels, deren Rechnungen oft lange unbezahlt bleiben. Jede Trennung vom Vater ist mit der Angst verbunden, ihn nie wiederzusehen. An geregelte Mahlzeiten ist kaum zu denken (»Wir gehen jetzt oft Sonne essen!«) Später wird die schwerkranke, wie tot daliegende Mutter zurückgelassen. Aus den Szenen entsteht ein ungeheures Gesamtbild davon, wie es Kindern in Zeiten von Krieg und Vertreibung geht. Man wird es tagelang nicht los das Bild dieses entwurzelten Kindes, das sich beständig um seine Eltern sorgt, keine Spielkameraden hat, völlig vereinsamt.

Wenn die Mutter von den besseren Zeiten schwärmt, sagt sich Kully lakonisch, dass »sie da ja noch nicht lebte, als die Zeiten besser waren«. Sie möchte schließlich so lange Arme haben, dass sie beide Eltern umarmen, also trösten kann, und wer tröstet sie? Anja Panse inszeniert den Stoff nicht nur traurig, sondern erschafft immer wieder magische Momente, in denen das Kind in eine Traumwelt flüchtet. Mal ist es ein Vogel, dann wieder gerät es in Panik. So wird sinnlich erfahrbar, wie vielschichtig das Wesen eines Kindes ist, und erschreckend verstehbar: Was muten wir unseren Kindern zu? Was ist uns zugemutet worden? Was erleiden täglich Tausende Kinder auf der Flucht mit ihren Eltern oder allein in Rettungsbooten, die von »unserer« Soldateska ins Meer zurückgetrieben werden, wo schon Zehntausende von ihnen ertrunken sind?

Übergangslos fällt Friederike Pöschel aus der Erwachsenen- in die Kinderrolle, richtet innere Monologe an ein Gegenüber (hier eine Puppe, der sie alles anvertraut). Ein Mittel, das die Regisseurin schon in ihrer »Rosa«-Inszenierung erfolgreich angewandt hat, in der auch schon die Musik von Annegret Enderle überzeugte. Sanft untermalend, drängen sich die Klänge in »Kind aller Länder« nie formalistisch in den Vordergrund, begleiten die seelischen Zustände sehr einfühlsam.

Am Ende hängen Requisiten aus dem Koffer an den Hotelwänden. Wir sehen die Eltern und den Verleger Krabbe: Steif, weil er mit Kindern nicht kann, tobt er, als Kully ihm verrät, dass der Vater noch 200 Seiten schreiben muss, doch weil er Kullys Weinen nicht aushält, übernimmt er dann doch die Hotelrechnung. In einer wunderschönen Szene wird das Kind von einem ängstlichen Tierchen zu einem Fisch, der die böse Krabbe wunderbar austrickst.

Anja Panse hat als Regisseurin eine unverwechselbare Handschrift, assoziativ, mit Traumsequenzen, intensiv, einfühlsam, klug, historisch wahr, originell und sehr besonders auch in der Art der Requisite. Sie will die Realität weder ausblenden noch einfach nur abbilden, sondern deutet mit Kleinigkeiten an, so dass der Zuschauer weiterdenken, weiter assoziieren kann, was als ein wichtiges Prinzip des epischen Theaters gilt.