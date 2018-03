Nach wer weiß wie langer Zeit

Ergreifende, intensive Schauspielkunst: Max Simonischek (vorn) als Georg Heisler und Ensemble Foto: Thomas Aurin

In der DDR war der Roman »Das siebte Kreuz« von Anna Seghers (1900–1983) über die erfolgreiche Flucht des Kommunisten Georg Heisler aus einem faschistischen Konzentrationslager Schullektüre. Heisler überlebt als einziger von sieben entwichenen Häftlingen. Seine Charakteristik: Vor dem Faschismus leichtfertig bei Freundschaften, durch Haft und durch den Mitgefangenen Wallau, Funktionär und Meisterkonspirateur, vorbereitet auf Flucht und aufs Durchkommen. 1981 brachte Christoph Schroth die Geschichte als »deutsches Volksstück« in Schwerin auf die Bühne. Nun ist im Schauspielhaus Frankfurt eine Adaption des neuen Intendanten Anselm Weber und der Dramaturgin Sabine Reich zu sehen. Uraufführung war am 27. Oktober 2017– mit wenig, allerdings positiver Resonanz in überregionalen Medien. Der Pressespiegel des Schauspiels weist Besprechungen in FAZ und Deutschlandfunk aus.

Das Interesse im Publikum ist groß. Vorstellungen sind früh ausverkauft, auch am vergangenen Montag war das so – mehrere Schulklassen kamen. Die stark besuchte Einführung gab Einblick in die Entstehungsgeschichte: Anna Seghers hatte 1938 im Pariser Exil mit der Arbeit am Text begonnen, 1942 erschien in Boston eine englische Fassung, in Mexiko die deutsche. Entscheidend für das starke Echo in den USA war im selben Jahr die Veröffentlichung als »Graphic Novel« in Buchform (2015 vom Aufbau-Verlag neu aufgelegt) und in Tageszeitungen (Wikipedia schätzt, dass damit etwa 20 Millionen US-Leser erreicht wurden). 1944 verfilmte Fred Zinnemann den Roman mit Spencer Tracy in der Hauptrolle, zur gleichen Zeit erschien eine Fassung für die US-Soldaten auf dem europäischen Kriegsschauplatz.

Die Hauptrolle in Frankfurt spielt Max Simonischek herausragend. Die Darstellung physischer und psychischer Qual, ohne dass der Wille zur Selbstbehauptung ausgelöscht wird, ist von höchster Intensität, bleibt ebenso im Gedächtnis wie das Auftreten des Ensembles (Olivia Grigolli, Paula Hans, Christoph Pütthoff, Wolfgang Vogler, Michael Schütz). Seine Mitglieder bilden in wechselnder Zahl einen Chor, schlüpfen in zahlreiche meisterhaft gespielte kleine und Kleinstrollen. Hinzu kommt der ähnlich wie Simonischek ergreifend agierende Thesele Kemane, Bassbariton aus Südafrika. Er singt an Wendepunkten der Fluchtgeschichte Lieder aus Franz Schuberts »Winterreise«. Den Tenor des Abends bringt ein Zitat aus »Das siebte Kreuz« zum Ausdruck: »Eine eisige Welt, als hätte sie nie eine menschliche Hand berührt, nie ein menschlicher Gedanke.«

Spielfläche ist ein kahles Podest – etwa ein Drittel der angeblich breitesten Bühne Europas, im Hintergrund eine schwachbeleuchtete Mauer. Kargheit und Konzentration auf einen verstehbaren, sinnvollenText und auf die Leistung der Schauspieler – in deutschsprachigen Hochsubventionstheatern kommt das kaum noch vor. Keine/keiner muss sich ausziehen. Die Anmutung ist die eines Brechtschen Lehrstücks, so zu Beginn: Das Ensemble steht in der Bühnenmitte als massiver, dunkler Block (Inspiration für die Kostüme waren Bilder aus dem Band »Menschen des 20. Jahrhunderts« des Fotografen August Sander), durch die Beine kriecht Heisler: »Vierzig Meter Kloake, dahinter die Welt.« Er schafft es am Ende mit Glück und durch Freundeshilfe. Anna Seghers resümiert auf der ersten Seite des Romans: »Ein Triumph, der einen die eigene Kraft plötzlich fühlen ließ nach wer weiß wie langer Zeit.«

Zwei Stunden lang kaum ein Geräusch im Publikum, dann nicht enden wollender Beifall.