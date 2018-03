Unabhängig, aber arm

Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit: Diese Forderung, hier vertreten von DGB-Frauen in Berlin, ist noch immer nicht erfüllt Foto: Stephanie Pilick/dpa

Der 8. März ist einer dieser Tage, an denen Politikerinnen und Politiker viel Erbauliches, auch Mahnendes, sprechen. Der Inhalt identisch, von Regierungschefin Angela Merkel (CDU) bis zum bisherigen Justiz- und designierten Außenminister Heiko Maas (SPD). Man dürfe nicht nur auf die erreichten Verbesserungen für Frauen in der Gesellschaft zurückschauen, sagte die Kanzlerin am Donnerstag in einer Videobotschaft. Es gebe noch viel zu tun. Es wird allerdings erneut bei salbungsvollen Reden bleiben. Denn der Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD sieht keinerlei konkrete Maßnahmen zur Anhebung der Entgelte in der Kranken- und Altenpflege, in der mehrheitlich Frauen arbeiten. Auch keine zur generellen Aufwertung von Armutsrenten, die weit überwiegend Frauen betreffen, um nur zwei Beispiele zu nennen.

Am Mittwoch veröffentlichte Statistiken hatten einerseits offenbart, dass in der Bundesrepublik so viele Frauen berufstätig sind wie noch nie und dass sie dadurch finanziell eigenständig sind. 72 Prozent der Frauen zwischen 25 und 55 Jahren bestritten 2016 damit ihren Lebensunterhalt, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden berichtete. Zehn Jahre zuvor waren es demnach noch 64 Prozent. Bei Männern der gleichen Altersgruppe betraf dies 86 Prozent gegenüber 83 Prozent im Jahr 2006. Andererseits haben 7,3 Millionen bzw. 17,8 Prozent der Frauen so geringe Einkünfte, dass sie erhebliche Entbehrungen hinnehmen müssen. In der Statistikersprache wird diese Situation »Armutsrisiko« genannt. Als armutsgefährdet gilt, wer über weniger als 60 Prozent des mittleren bzw. Medianeinkommens verfügt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes beträgt es im BRD-Durchschnitt derzeit 1.064 Euro monatlich. Zum Vergleich: Bei den Männern waren 15,2 Prozent armutsgefährdet. Vor zehn Jahren waren es unter den Frauen übrigens auch erst 13 Prozent.

Viele der von Armut Betroffenen sind im Niedriglohnsektor und/oder in Teilzeit beschäftigt. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) teilte am Mittwoch mit, dass nur 55,4 Prozent der Frauen zwischen 15 und 65 Jahren einen sozialvericherungspflichtigen Job haben. Bei den Männern sind es knapp 62 Prozent. Von den Frauen, für die Beiträge an Kranken- und Rentenkasse sowie Arbeitslosenversicherung abgeführt werden, haben zudem 47 Prozent, also fast die Hälfte, nur einen Teilzeitjob. Bei den Männern sind es nur zehn Prozent. Der Anteil der Frauen in Teilzeit steige seit Jahren, sagte BA-Vorstandsmitglied Valerie Holsboer. Jede zweite von ihnen würde Befragungen zufolge ihre Arbeitszeit gern ausdehnen, so Holsboer.

Von materieller Not betroffen sind alleinerziehende Mütter in besonderem Maße, nämlich knapp 40 Prozent von ihnen. Auch Altersarmut ist vor allem weiblich – und daran wird sich trotz der erheblich gestiegenen Berufstätigkeit nichts ändern, im Gegenteil. Denn Frauen haben häufiger als Männer »gebrochene« Erwerbsbiographien, arbeiten wegen der Betreuung von Kindern, alten und kranken Angehörigen verkürzt oder finden schlicht keinen Job oder erledigen zwei und mehr im Niedriglohnsektor gleichzeitig. Ihr durchschnittlicher Stundenlohn ist nach Angaben von Eurostat vom Mittwoch um 21,5 Prozent niedriger als der der Männer. Die Geschlechterdifferenz bei den Entgelten ist nur in zwei EU-Ländern noch größer als in Deutschland.

Allerdings hat prekäre und Beschäftigung im Niedriglohnsektor seit Inkrafttreten der von SPD und Grünen beschlossenen Hartz-Gesetze im Jahr 2005 für Frauen und Männer rasant zugenommen. Unter den geringen Einkünften von Familien leiden immer mehr Kinder. Am Mittwoch wurde eine vom Verband Bildung und Erziehung (VBE) in Auftrag gegebene Studie veröffentlicht, der zufolge der Anteil von Kindern aus armen Familien in den Einrichtungen erheblich gestiegen ist. Dies bejahte mehr als die Hälfte von 2.400 befragten Kitaleiterinnen aus ganz Deutschland. »Kinder und Familien, die von Armut bedroht sind, sind keine Ausnahmen mehr, sondern eher die Regel«, sagte der Sozialwissenschaftler Ralf Haderlein am Mittwoch bei der Vorstellung der Befragungsergebnisse in Düsseldorf. Zugleich fühlen sich die Fachkräfte – zu 95 Prozent Frauen – angesichts zunehmender Belastungen mehrheitlich von der Politik alleingelassen. 80 Prozent der Erzieherinnen beklagten zudem mangelnde Wertschätzung ihrer Arbeit.