Flächenbrand in Afghanistan

In Afghanistan herrscht Krieg und Chaos, die Situation ist völlig unbeherrschbar. Das ist, kurz zusammengefasst, die Einschätzung der Bundesregierung in einem »Perspektivbericht« zur dortigen Bundeswehr-Mission, aus dem am Dienstag das ARD-Hauptstadtstudio zitierte. Deshalb richte man sich auf einen noch langen Einsatz am Hindukusch ein, heißt es demnach in dem Papier, das offenbar zur Begründung der am Montag von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) angekündigten Truppenaufstockung in dem Land dient (siehe jW vom 6.3.). Der scheidende Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) unterstützte das Vorhaben am Dienstag ausdrücklich. Die Sicherheit der Deutschen, die afghanische Militärs ausbilden, müsse gewährleistet sein, sagte er am Dienstag in Berlin. Zu ihrem Schutz sei mehr Personal nötig.

Das Bundeskabinett wird sich am heutigen Mittwoch mit dem Bericht befassen. Darin heißt es laut ARD, die Lage in dem Land sei geprägt durch »unzureichende Effektivität der staatlichen Verwaltung und Sicherheitskräfte, verstärkte Angriffe der Taliban sowie von IS-Gruppen, Korruption, Armut und Arbeitslosigkeit, Flucht und Migration«. Die »Bedrohungslage« habe sich auch im Verantwortungsbereich der Bundeswehr weiter verschärft. Derzeit könne sie »gerade einmal die Hälfte« ihrer Verpflichtungen erfüllen, weil der Schutz der Ausbilder nicht mehr gewährleistet werden könne. Auch zivile Engagements Deutschlands seien nur noch unter strengen Sicherheitsvorkehrungen möglich.

Wie die Sicherheit der aus der Bundesrepublik abgeschobenen Afghanen gewährleistet werden kann, ist offenbar kein Thema in dem Papier. Auch eine Aussetzung der »Rückführungen« abgelehnter Asylbewerber in das Land wird nicht diskutiert. Derzeit wird über Abschiebungen nach Afghanistan auf Basis eines Lageberichts aus dem Auswärtigen Amt vom Herbst 2016 entschieden. Menschenrechtsorganisationen fordern seit langem eine Aktualisierung dieser Einschätzung, der zufolge es in dem Land »sichere« Regionen gibt. Dem widersprach zuletzt Ende Februar ein UN-Bericht.

Am Dienstag starben in Afghanistan erneut mindestens zwei Zivilisten bei der Explosion einer an einem Tankwagen befestigten Bombe in der ostafghanischen Provinz Nangarhar, weitere wurden verletzt. In der Feuersbrunst, die der Explosion folgte, seien rund 40 Geschäfte ausgebrannt, sagte ein Mitglied des Provinzrates. (dpa/AFP/jW)