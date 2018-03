Biographie der Nebensätze

Rudi Dutschke war politisch, nicht nur privat. Demonstration gegen den Vietnamkrieg (Berlin, 18. Februar 1968) Foto: Chris Hoffmann/dpa

Ulrich Chaussy stutzt die geschichtliche Person Rudi Dutschke auf »das Menschliche, allzu Menschliche« zurecht. Es ist der Grundton der Biographie.

Am späten Abend des 3. Dezember 1967 sendete die ARD in der Reihe »Zu Protokoll« ein einige Wochen zuvor geführtes Fernsehinterview des renommierten Journalisten Günter Gaus mit dem, schon damals zu einer »Person der Zeitgeschichte« gewordenen Dutschke. Chaussy widmet der Beschreibung von bewegtem Bild und Dialog ein ganzes Kapitel. »›Warum treten Sie aus der Politik nicht aus? Wäre das nicht ein größeres Mitleid mit den armen Teufeln, mit den Menschen, für die Sie so schreckliche Zeiten heraufkommen sehen?‹ Über Dutschkes meist ernstes Gesicht huscht bei der Antwort auf diese Frage kurz ein leichtes Lächeln. Er wirkt tief entspannt, und es gibt auch mindestens einen sehr persönlichen Grund dafür. Er ist nach Monaten endlich einmal ausgeschlafen. Mit Gretchen hat er gerade zwei Wochen Urlaub auf Sylt verbracht, und sie haben gemeinsame Pläne gemacht. Seine Frau ist jetzt im sechsten Monat schwanger, das Kind wird für Ende Dezember, Anfang Januar erwartet, und die künftigen Eltern haben endlich eine Geburtsklinik gefunden, die es für 300 DM Aufpreis ermöglicht, dass der werdende Vater im Kreißsaal bei der Geburt dabeisein kann, was damals keine Selbstverständlichkeit, sondern eine seltene Ausnahme war. Man kann also Dinge ändern.«

Durch den gesamten, sich Biographie nennenden historischen Roman hindurch, betätigt sich Chaussy als ein allwissender Erzähler, der um die wahren Motive seiner Figuren weiß, während diese sich, mehr possierlich als manierlich, mit hehren Idealen und hochtrabenden Reden noch über sich selbst täuschen. »Ob Hose, Sakko und Hemd zusammenpassten, die Socken von einem Paar, ob Triangel im Stoff waren oder die Schuhsohlen lose rumschlappten, in der Regel merkten das nur die anderen an ihm. Dann grinste er kurz verlegen, murmelte manchmal was vom Gebrauchswert, auf den es doch bloß ankomme, und kümmerte sich nicht weiter darum.« Manchmal machen nur Anführungszeichen und Kursivschrift einen Unterschied zwischen den zitierten Kolportagen aus Springers B. Z. und Chaussys eigenem Schreibstil. Es entbehrt daher nicht einer gewissen Komik, wenn gerade der Autor in brüskem Tonfall jede Frage nach der Aktualität Dutschkes als eine Pietätlosigkeit zurückweist. »Der Biograph zuckt mit den Schultern, tat dies immer schon, wenn er auf Lesungen gefragt wurde, bei welcher Partei Dutschke denn wohl heute …, wen er denn wählen …, was er denn heute den jungen Leuten anraten würde. Soviel Respekt muss sein.«

Die Fragen sind allerdings auch verkehrt gestellt. Über die richtige Frage war schon Jürgen Miermeister, ein anderer Biograph Dutschkes gestolpert. »Er stemmt sich, marxistischer Don Quijote, in den siebziger Jahren gegen Resignation und Geschichtslosigkeit. Das hatte auch Züge von Selbststilisierung. Das hatte etwas vom ›Kampf‹ des letzten Mohikaners. Das hatte seine Wurzel in der tragischen Illusion, ohne Attentat wäre die Revolte anders ausgegangen hätte er sie zum ›Sieg‹ geführt.«

Weder Miermeister noch Chaussy haben einen Begriff von der »Rolle der Persönlichkeit in der Geschichte«, sie kennen den Marxismus nur als Karikatur. Chaussy rechtfertigt die überarbeitete Neuauflage seiner 1983 erschienenen Biographie »Die drei Leben des Rudi Dutschke« mit dem »Sprudeln neuer Quellen«. Umso mehr nimmt es Wunder, dass er den 2015 zuerst veröffentlichten Briefwechsel zwischen Dutschke und dem Schriftsteller Peter-Paul Zahl, immerhin eine Primärquelle, mit keinem Wort erwähnt. In einem Brief aus dem Gefängnis vom 24. März 1978 schreibt der wegen versuchten Mordes an zwei Polizeibeamten verurteilte Zahl an Dutschke: »Nun können wir hier breit und lang Überlegungen anstellen zur ›Rolle der Persönlichkeit in der Geschichte‹. Oder wir könnten sagen: Es gibt viele Rudis. Aber es gab halt nur einen. Der ›Dutschkismus‹ – den es gab! – hatte eine vorantreibende und emanzipatorische Rolle. Er hatte nichts zu tun mit ›Charisma eines Führers‹, das dekadente Bourgeois bei Dir zu sehen glauben.« Der Mensch ist nun einmal nicht das Abstraktum »Privatperson«. Er existiert vielmehr in einem dichten Geflecht aus sozialen und geschichtlichen Beziehungen. Eine geschichtliche Persönlichkeit eignet sich diese Verhältnisse unermüdlich an, und durchdringt sie mit der eigenen Subjektivität. Der einzelne, bewusstlos eine Marionette der Geschichte, nimmt so die Fäden selbst in die Hand. Die Frage muss also lauten: Wo wäre die Linke in diesem Land, wenn sie Dutschke nicht den Feuilletons »dekadenter Bourgeois« überließe, sondern endlich für sich reklamierte?