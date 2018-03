»Solidarität hält an«

Demo gegen Abschiebungen am 27. Oktober 2017 in Nürnberg Foto: M31/ via FB

Auch nach der spektakulär gescheiterten Abschiebung eines jungen Afghanen am 31. Mai letzten Jahres kämpfen zwei Bündnisse in Nürnberg gegen Abschiebungen, Repression und um Bildung für alle. Im Sommer wollen Berufsschüler einen Bildungsstreik organisieren.

Die Bilder gingen durch die deutschsprachigen Medien: Die bayerische Polizei setzte mit aller Härte den Abtransport eines Berufsschülers in den Abschiebegewahrsam durch – gegen den Widerstand seiner Mitschüler. Die Jugendlichen hatten sich sich vor Polizeiautos gesetzt und Passanten und Freunde verständigt. 300 Menschen widersetzten sich am 31. Mai 2017 vor der Berufsschule B 11 in Nürnberg der Abschiebung von Asef N. nach Afghanistan. Anstelle von stiller Akzeptanz organisierte sich Widerstand, der bis heute andauert: Seit dem 31. Mai gibt es in Nürnberg zwei Bündnisse, die sich weiter gegen die Abschiebepolitik des bayerischen Staates wehren. Eines davon erinnert mit dem Namen »M 31« an das Datum der Blockadeaktion.

Die Behörden reagierten auf den zivilen Ungehorsam und das Medienecho mit ihren Mitteln: Den Mitarbeitern der Berufsschule B 11 in Nürnberg wurde faktisch Redeverbot erteilt. Ungefähr zwanzig Verfahren gegen Beteiligte der Aktion sind anhängig. Nach einer Frau wurde öffentlich gefahndet. Ihr wird vorgeworfen, eine 0,5-Liter-Weichplastikflasche auf einen Polizisten geworfen zu haben. »Die bayerische Polizei handelt so widerwärtig wie ihre Kollegen in Hamburg«, sagte diese Woche eine Sprecherin des M-31-Bündnisses in Anspielung auf die Öffentlichkeitsfahndung nach den G-20-Protesten in Hamburg gegenüber junge Welt. »Nur sind die Gründe für die öffentliche Denunziation ans Absurde grenzend lächerlich. Wir wollen die Deutungshoheit über die Ereignisse nicht den Repressionsbehörden überlassen«, so die Aktivistin weiter. »Wir sind ein Bündnis von Betroffenen, deren Freunden, Verwandten und politischen Gruppen. Die Solidarität unter uns war kein punktuelles Ereignis, sie hält an. Wir unterstützen die Leute vor Gericht und machen Aktionen, schaffen Gegenöffentlichkeit.«

Das zweite Bündnis – die »Jugendaktion Bildung statt Abschiebung« (JABA) will im Sommer diesen Jahres einen Bildungsstreik organisieren. Die Gruppe von Schülerinnen und Schülern der Nürnberger Berufsschulen will durch den Streik unter anderen eine Gleichbehandlung von Schülerinnen und Schülern unabhängig vom Aufenthaltsstatus erreichen. »Eine unserer Forderung ist die Einhaltung der »Drei plus zwei«-Regel. Das heißt, jeder Geflüchtete, egal ob der Asylantrag angenommen oder abgelehnt ist, darf eine Ausbildung machen, wenn er eine Stelle findet. Darf also drei Jahre Ausbildung machen und danach zwei Jahre arbeiten«, sagte ein Sprecher des Bündnisses. Und weiter: »Das ist schon was Neues, dass so ein Schulstreikbündnis hauptsächlich von Berufsschülern getragen wird. Aber der 31. Mai hat in Nürnberg eine neue Situation bei den Berufsschülern hervorgerufen. Sie haben gekämpft an diesem Tag. Sie sind auf die Straße gegangen und haben sich politisiert.« Das Bündnis JABA arbeitet mit Initiativen aus anderen Städten zusammen.

Asef N. selbst hat einen Asylfolgeantrag gestellt, das neue Asylverfahren läuft zur Zeit. Momentan kann er nicht abgeschoben werden. Unterdessen wurde ein Strafverfahren wegen Widerstandsdelikten am Tag seiner Abschiebung gegen ihn eingeleitet, sagt sein Anwalt Michael Brenner. Am 31. Mai 2017 waren nach einem schweren Anschlag in Kabul alle Abschiebungen in das vermeintlich sichere Herkunftsland Afghanistan einstweilig gestoppt worden.