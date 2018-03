Gefahr eines Flächenbrandes

Delegierte des 22. DKP-Parteitags während einer Abstimmung im Haus der Jugend in Frankfurt am Main Foto: DKP

Am späten Samstag abend stand das Ergebnis zur Wahl des DKP-Vorsitzenden und seiner beiden Stellvertreter fest: Es sind die bisherigen. Die mehr als 160 Delegierten des 22. DKP-Parteitages, der von Freitag bis Sonntag im Haus der Jugend in Frankfurt am Main tagte, übertrugen die Verantwortung erneut Patrik Köbele (140 Ja-Stimmen), Wera Richter (144) und Hans-Peter Brenner (115).

Köbele hatte den Kongress mit einem Referat eröffnet, in dem er eingangs auf den Entwurf des Koalitionsvertrages von CDU/CSU und SPD einging. Noch bevor das Ergebnis des SPD-Mitgliederentscheids bekannt war, hielt er fest: »Man stritt sich, ob dieser Entwurf nun genug SPD-Handschrift enthalte oder nicht. (…) Was wir wissen, ist, dass der Entwurf eine Handschrift trägt, nämlich die des deutschen Imperialismus.« Als entscheidende Orientierungen des Papiers hob er folgende hervor und kritisierte sie scharf: Fortführung der aggressiven militärischen Politik nach außen mit Aufrüstung in NATO und EU unter deutsch-französischer Führung; Fortsetzung der aggressiven Exportorientierung und einer Politik des Demokratieabbaus und der Militarisierung nach innen; Einbindung von Teilen der Arbeiterklasse, der Intelligenz und des Bürgertums in diese Politik. Dazu gebe es »kleine Zugeständnisse, das ist die sogenannte SPD-Handschrift«. Hinzu komme die Spaltung der Klasse durch Ausgrenzung, Deregulierung, Erhöhung von Konkurrenz, Nationalismus und Rassismus. Die Arbeiterbewegung der Bundesrepublik stecke in einer tiefen Defensive, die Fluchtbewegung sei ausgenutzt worden, »um die Konkurrenz unter den Ausgebeuteten zu verschärfen«. Köbele analysierte zudem die internationale Lage und charakterisierte sie so: »Es ist Krieg, offen und direkt an vielen Stellen der Welt«, einschließlich »Krieg gegen Flüchtlinge auf dem Mittelmeer«. Das alles sei »mehr als Spiel mit dem Feuer«, vielmehr die »permanente Gefahr der Eskalation zum Flächenbrand«. Die Hoffnung auf Beendigung der türkischen Aggression auf syrischem Staatsgebiet ruhe nicht auf NATO und US-Imperialismus, nicht beim deutschen und französischen, sondern »auf dem klugen Agieren Russlands, auf dem Agieren des syrischen Staates und auf der wachsenden Einsicht der kurdischen Kräfte, dass eine Autonomie nur im Rahmen der territorialen Einheit Syriens und eben nicht in einem Bündnis mit dem US-Imperialismus zu erreichen ist«. Der Redner hob den Friedenskampf als »typisches Beispiel der zwingenden Notwendigkeit einer antimonopolistischen Bündnispolitik« hervor. Der Kampf gegen die Monopole sei »der Antiimperialismus der imperialistischen Metropolen«. Zur Situation in der DKP erklärte er, der 20. und der 21. Parteitag hätten deren Charakter »als kommunistischer, als marxistisch-leninistischer Partei bestätigt«. Sie sei keine Strömungspartei.

Zur konkreten Entwicklung in der DKP erklärte Wera Richter in ihrem Referat, dass »die Stärkung der Partei eine Existenzfrage« geworden sei. Noch immer verzeichne sie mehr Mitgliederverluste als -eintritte.

In der Diskussion berichteten mehrere Delegierte, die in Betrieben und Gewerkschaften aktiv sind, von Zeichen für einen Stimmungswandel unter vielen Beschäftigten hin zu mehr Kampfbereitschaft und Auseinandersetzung mit Rechtsruck und Kriegspolitik. Nach ausführlicher Debatte billigte der Parteitag mit jeweils weit über 100 Stimmen zwei Anträge des Parteivorstandes zu Fragen, die in den vergangenen Jahren die innerparteiliche Debatte mit geprägt hatten. Mit ihnen wurde zum einen der Beschluss des Parteivorstandes zur Auflösung der Bezirksorganisation Südbayern der DKP bestätigt, zum anderen entschieden, dass »die Mitgliedschaft im sogenannten Netzwerk kommunistische Politik bzw. Netzwerk kommunistische Politik in der DKP mit der Mitgliedschaft in der DKP unvereinbar ist«. Ein pauschaler Ausschluss wurde so vermieden. Anträge einzelner Parteigliederungen, beides zurückzuweisen, wurden damit abgewiesen.

Am Sonntag wählte der Parteitag zentrale Gremien, darunter den neuen 32köpfigen Vorstand der DKP und erörterte weitere Anträge, darunter kontrovers einen zur internationalen Arbeit der Partei. Eine ausführliche Berichterstattung folgt am Dienstag in jW.