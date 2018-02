Nahles auf Werbetour

SPD-Fraktionschefin Andreas Nahles am Sonntag im nordhrein-westfälischen Kamen im Gespräch mit Genossen. Die Parteibasis soll vor dem Mitgliedervotum zum Koalitionsvertrag mit CDU und CSU davon überzeugt werden, dass der zu 70 Prozent SPD-Programmatik enthält Foto: Ina Fassbender/dpa

Berlin. Die SPD-Führung hat am Wochenende auf Regionalkonferenzen um Zustimmung für den Koalitionsvertrag geworben. Die designierte Parteichefin Andrea Nahles zeigte sich am Sonntag im nordrhein-westfälischen Kamen vor Beginn der dritten von sieben solcher Konferenzen zuversichtlich, die Genossen überzeugen zu können. Zuvor hatten am Sonnabend Tagungen mit der Parteibasis in Hamburg und Hannover stattgefunden, am Sonntag nachmittag gab es ein weiteres Treffen in Mainz.

In einer Umfrage von Bild am Sonntag unter SPD-Bürgermeistern in großen Städten sprachen sich 26 von ihnen für eine Neuauflage der großen Koalition aus. Weitere neun wollten sich nicht so deutlich äußern. In der Wählergunst sackte die SPD in einer Emnid-Erhebung derweil weiter auf 19 Prozent ab und damit auf den tiefsten Stand, den dieses Institut je für die Sozialdemokraten ermittelt hat.

Von Dienstag an können die mehr als 460.000 SPD-Mitglieder über Annahme oder Ablehnung des Koalitionsvertrages mit CDU und CSU entscheiden. Das Ergebnis des Votums soll am 4. März vorliegen. (Reuters/jW)