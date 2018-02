Odyssee in den Tod

Wenig geschrieben wurde bislang über die Verbrechen der Nazis im Raum Chemnitz in Sachsen. In dieser Region befand sich keines der großen Arbeits- oder Vernichtungslager, in denen während des Faschismus Hunderttausende Häftlinge gequält oder umgebracht wurden. Doch auch dort wurden antifaschistische Widerstandskämpfer von der Gestapo ermordet. Und die Industrieregion Chemnitz war bis zum Ende des Krieges von Rüstungsunternehmen geprägt, die den Tod von Häftlingen zumindest billigend in Kauf nahmen. Das KZ-Außenlager im damaligen Vorort Siegmar-Schönau war Lieferant von Arbeitssklaven. Zahlreiche Häftlinge starben durch Unterernährung und Krankheit, auch infolge von Überarbeitung und der extrem gesundheitsgefährdenden Produktionsbedingungen. Von diesen Verbrechen in der letzten Phase des Kriegs handelt eine Broschüre, die vom VVN-BdA herausgegeben wird.

Ein Schwerpunkt des schmalen Bandes sind die Todesmärsche gegen Ende des Krieges. Zahlreiche Lagerstandorte in Osteuropa wurden geräumt, die noch lebenden Häftlinge in andere Lager »überstellt«. Die Transporte waren mörderisch. In der Broschüre wird ausführlich die Odyssee von 1.300 jüdischen Frauen geschildert, die aus einem Außenlager des KZ Groß-Rosen ins KZ Dachau »evakuiert« werden sollten. Der Häftlingstransport passierte am 22. Februar 1945 Chemnitz. Einigen Frauen gelang unterwegs die Flucht, 138 weitere wurden nach 800 Kilometern Fußweg schließlich von US-Truppen befreit. Alle anderen starben unterwegs vor Hunger und Entkräftung oder wurden ermordet.

Die Autoren schildern das Schicksal von weiteren Häftlingsgruppen, die zwischen Februar und April 1945 durch Chemnitz und die nähere Umgebung getrieben wurden, auch die grauenhaften Bedingungen bei Bahntransporten, die Jagd nach Entflohenen, an denen sich keineswegs nur SS-Wachen beteiligten. Dokumentiert werden aber auch Fälle, in denen geflüchtete Häftlinge von Einwohnern bis zum Eintreffen der alliierten Streitkräfte versteckt wurden.

Die Broschüre zitiert aus der historischen Forschung, gibt Aussagen von Überlebenden wieder, zeigt Fotos ermordeter Häftlinge. Eindrucksvoll werden die menschenverachtenden Bedingungen der Lagerhaft geschildert, zahlreiche Massenmorde an Häftlingen dokumentiert. Nur kurz erwähnt wird, dass Chemnitz die letzte deutsche Großstadt war, die von den sowjetischen Streitkräften befreit wurde. Obwohl am westlichen Stadtrand bereits US-amerikanische Truppen standen, verweigerte die Stadtkommandantur bis zum Schluss die Kapitulation.

Kritisch angemerkt werden muss allerdings das mangelhafte Lektorat der Broschüre – die nicht wenigen Schreibfehler wären vermeidbar gewesen. Dennoch: Den Autoren und Herausgebern gebührt ein großes Lob. Wie sie im Vorwort schreiben, wollen sie angesichts gegenwärtiger »rassistischer Intoleranz, Hass und Terror« Gegenargumente liefern und gleichzeitig über eine besonders dunkle Episode der Stadtgeschichte aufklären. Das ist gelungen.