Rote Nelken für Sönke Hundt

Scharfsinnig und streitbar: Der an Marx geschulte Ökonom Sönke Hundt feiert seinen 80. Geburtstag Foto: Die Linke Bremen

Er liefert Interviews und Reportagen für die Internetplattform Weltnetz-TV. Er ist politisch aktiv im Bremer Friedensforum und beim Arbeitskreis Nahost, dessen Webseite er moderiert. Er nimmt an Mahnwachen für Palästina vor den Treppen des Bremer Doms teil. Und immer wieder schreibt er für die junge Welt als Korrespondent und für die Themenseiten: Prof. Dr. Sönke Hundt. Er ist einer jener seltenen Intellektuellen und Wissenschaftler, die im Sinne der elften Feuerbach-These von Karl Marx die Welt nicht nur interpretieren, sondern auch ihren Beitrag zu deren Veränderung leisten. Dass er dazu noch lange die Kraft und den Biss haben möge, wünschen ihm seine Freunde, Genossen und Kollegen zum heutigen 80. Geburtstag.

Sönke Hundt ist am 26. Februar 1938 in Berlin geboren und in Büsum an der Nordseeküste aufgewachsen. Anders als die meisten Kollegen aus der akademischen Zunft hat er nach dem Abitur zunächst die Arbeitswelt kennengelernt. In Hamburg ist er in die Lehre gegangen und hat eine Ausbildung zum Industriekaufmann absolviert. Anschließend studierte er Betriebswirtschaft an der Freien Universität (FU) Berlin und an der Faculté de Droit et des Scien­ces Économiques in Paris. Nach dem Diplom 1967 war er zur Zeit der Studentenbewegung Assistent am FU-Lehrstuhl für Unternehmenspolitik, aktiv in der »Rotzök« (Rote Zelle Ökonomie) sowie ab 1974 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Forschungsprojekt »Multinationale Unternehmen«.

Bei Klaus Peter Kisker, marxistisch orientierter Professor für Volkswirtschaftslehre und Mitglied im Beirat des Forums Gewerkschaften der Zeitschrift Sozialismus, promovierte Hundt 1976 zur Theoriegeschichte der Betriebswirtschaftslehre. 1976 wurde er als Professor für Betriebswirtschaftslehre an die Hochschule für Wirtschaft in Bremen berufen. Mehrere seiner zahlreichen wissenschaftlichen Beiträge wurden in der marxistischen Zeitschrift Mehrwert veröffentlicht.

In seiner Zeit als Studiendekan am Fachbereich Wirtschaft (2000 bis 2002) veröffentlichte Sönke Hundt eine Reihe lesenswerter Schriften zur Hochschulpolitik. Auch nach seiner Pensionierung 2003 blieb er publizistisch tätig, unter anderem mit Veröffentlichungen zur Betriebswirtschaftslehre im Nationalsozialismus, den Wirtschaftsreformen in der DDR ab 1963 (»Neues Ökonomisches System«) sowie zu höchst aktuellen Fragen der Geoökonomie und der -politik, auch in der jW. Gratulation dem scharfsinnigen, engagierten und streitbaren Achtziger mit einem symbolischen Strauß roter Nelken der Freundschaft, der Solidarität und der Anerkennung für seine Leistungen in Theorie und Praxis.