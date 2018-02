»Ungetrennter Phrasenmüll«

Gott verschone uns vom Klassenkampf! Mittelschichtsgaudi »Hamburg zeigt Haltung« während des G20-Gipfels (8.7.2017) Foto: Sina Schuldt/dpa

»Mittelstand: Gesellschaftsschicht, der, seitdem es sie nicht mehr gibt, alle anzugehören glauben«, fasste der Schriftsteller Richard Schuberth die eigentümliche Gestalt einer der wichtigsten Mythen der bürgerlichen Alltagswelt zusammen. Der Soziologe Ulf Kadritzke hat dieses Zitat dem ersten Abschnitt seiner Untersuchung »Mythos ›Mitte‹ oder Die Entsorgung der Klassenfrage« vorangestellt. Es verdeutlicht das Erkenntnisinteresse, das der kurzen, aber sehr lesenswerten Schrift zugrunde liegt: Verständnis der ideologischen Funktion einer hartnäckigen Illusion des Alltagsverstandes, aber vor allem auch der sozialwissenschaftlichen Forschung. Wenn man den Schlagzeilen Glauben schenken mag, gehört die sogenannte gesellschaftliche Mitte gegenwärtig zu einer besonders schützenswerten Spezies. Doch was verbirgt sich hinter der Rede von der bedrohten Mitte?

Der Begriff ist ohne konkreten Inhalt, aber mit großer Suggestivkraft, fasst Kadritzke zusammen. 1897 wurde »neuer Mittelstand« auf dem Evangelisch-­sozialen Kongress zum Schlagwort einer Soziallehre, die sich explizit gegen den Marxismus richtete. Statt antagonistischen Konflikten, also Klassenkämpfen, legte man Wert auf den Ausgleich, das gemeinsame soziale Band. Die Rede von der »Mitte« sollte die von den Klassen ersetzen. Das war eine Reaktion auf den Strukturwandel der kapitalistischen Gesellschaft Ende des 19. Jahrhunderts. Gemeint waren die lohnabhängigen Beschäftigten, nicht wie vormals das Besitzbürgertum. Siegfried Kracauer bezeichnete diese 1930 in seiner Studie »Die Angestellten« als »bürgerliche Ruinen«. Denn der »neue Mittelstand« versuche die bürgerliche Lebensweise zu adaptieren, ohne die gleiche Stellung im Produktionsprozess einzunehmen. Das führt zu einem völlig verkehrten Klassenbewusstsein, das sich als diffuse »Mitte« maskiert. Kadritzke untersucht vor allem die soziologische Forschung der zwanziger Jahre, um eine marxistische Kritik an der Ideologie der Mitte zu fundieren und referiert dabei neben Kracauer auch Theodor Geiger, Carl Dreyfuss und Hans Speier.

Nach Faschismus und Weltkrieg kehrt in der theoretischen Verklärung der postnazistischen Sozialpartnerschaft der Mythos der Mitte zurück. Helmut Schelsky sprach von der »nivellierten Mittelstandsgesellschaft«, Jürgen Habermas lieferte die dazugehörige politische Philosophie. Die Vorstellung der Mitte trat so die Nachfolge der Volksgemeinschaft an. Den zweiten Teil seiner Schrift widmet Kadritzke der Kritik gegenwärtiger Sozialtheorien wie von Heinz Bude, Steffen Mau und Nicole Burzan. Deren »Mitte«-Fixierung mache sie blind für die gesellschaftlichen Ursachen von Ungleichheit. Symptomatisch auch, dass dann die Lage der unteren Klasse nur als Schreckbild, wenn überhaupt, Erwähnung findet. Dafür wird aber permanent der gesellschaftliche Zusammenhalt beschworen, was letztlich nichts weiter als die Verteidigung des Status quo bedeuten kann. »Was lehrt uns der ungetrennte Phrasenmüll?« fragt der Autor. Auf einer kritischen Theorie der Gesellschaft zu bestehen, die sich des Klassenbegriffes bedient. Berücksichtigt werden müsse auch, dass es innerhalb der Klassen Interessenunterschiede gebe. Zu warnen sei vor einem Reduktionismus, der aus einer konkreten Lage sofort ein gewissermaßen naturwüchsiges Interesse zu deduzieren wüsste. Kadritzke plädiert für die Arbeit am Begriff der Klasse, um den Mythos der Mitte zu entkräften.