Keine Gnade für Afghanen

Demo gegen die erneute Sammelabschiebung nach Kabul am Dienstag abend in München. In etlichen weiteren Städten gingen ebenfalls Menschen gegen Rückführungen in das Kriegsland auf die Straße Foto: picture alliance/ZUMA Press

Wieder sind 14 abgelehnte Asylbewerber nach Afghanistan ausgeflogen worden. Die Maschine startete am Dienstag abend am Flughafen München und landete am Mittwoch gegen elf Uhr (Ortszeit) in Kabul. Ebenfalls am Dienstag waren in dem zentralasiatischen Land erneut mindestens 29 Menschen bei Taliban-Angriffen auf Polizeistationen und einem mutmaßlichen Sprengstoffattentat ums Leben gekommen (siehe jW vom Mittwoch). Bund und Länder, die den Flug gemeinsam veranlasst hatten, ignorieren also weiter konsequent die sich zuspitzende Lage am Hindukusch. Die Sammelabschiebung – es war die zehnte seit Dezember 2016 – wurde erneut mit Gesetzesverstößen der Betroffenen gerechtfertigt. Insgesamt wurden damit in dem genannten Zeitraum 188 Männer nach Aghanistan zurückgebracht.

Wie bei allen Charterflügen zuvor hatten sich die meisten Passagiere, in diesem Fall zehn, zuletzt in Bayern aufgehalten. In einer Pressemitteilung des Innenministers des Freistaates, Joachim Herrmann (CSU), heißt es, bei sechs von ihnen handele es sich um »Straftäter, die unter anderem wegen unerlaubten Drogenbesitzes in nicht geringer Menge, Körperverletzung und Urkundenfälschung rechtskräftig verurteilt« worden seien. Drei weitere hätten »hartnäckig ihre Mitwirkung an der Identitätsfeststellung verweigert«, einer sei »ausländerrechtlich als Gefährder eingeordnet« worden. Herrmann betonte, die genannten Personengruppen stellten ein »klares Sicherheitsproblem« dar. Neben Bayern beteiligten sich Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt an der »Rückführungsmaßnahme«. Nach Angaben von dpa waren an Bord der Maschine auch 43 Beamte der Bundespolizei, ein Arzt und ein Dolmetscher. Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks sollten ursprünglich 58 Personen nach Afghanis­tan zurückgebracht werden, bei vielen sorgten Eilklagen und Widersprüche für die Aufhebung der Abschiebeanordnungen.

Einer der Männer hatte über seine Anwältin Eilklage in Karlsruhe eingereicht, musste aber trotzdem mitfliegen. Eine Kammer des Gerichts entschied den Fall noch vor der Landung in Kabul. Max Schoenthal, Sprecher des Bundesverfassungsgerichts, erklärte am Mittwoch auf jW-Nachfrage, der Antrag des Afghangen auf einstweilige Anordnung sei abgelehnt worden. Ob der Beschluss inklusive Begründung veröffentlicht werde, stehe noch nicht fest.

Andreas Voßkuhle, Präsident des Bundesverfassungsgerichts, beklagte unterdessen die wachsende Zahl von Klagen gegen abgelehnte Asylanträge und Abschiebeanordnungen. Man rechne mit einem weiteren »starken Anstieg, da in den unteren Instanzen mittlerweile etwa 250.000 Fälle anhängig sind«, sagte Voßkuhle am Dienstag abend in Karlsruhe. 2017 hatte das Gericht demnach bereits 399 Klagen abzuarbeiten, rund dreimal soviel wie im Jahr zuvor. Zur Beurteilung der Sicherheitslage in Afghanistan müssten die Richter auf verschiedene Quellen zurückgreifen, weil ein aktueller Lagebericht des Auswärtigen Amts noch immer nicht vorliege. Seit vergangener Woche existiert derweil ein neuer UN-Bericht zur Lage in dem Land, in dem diese als verheerend eingestuft wird. Sichere Orte gibt es demnach dort nicht.

Menschenrechtsorganisationen wie Pro Asyl, Linkspartei und Grüne fordern einen generellen Abschiebestopp nach Afghanistan wegen der Lebensgefahr für die Betroffenen. Der Bayerische Flüchtlingsrat kritisierte insbesondere das rigide Vorgehen der Regierung in München. Am Dienstag sei mindestens eine Person abgeschoben worden, die weder Straftäter oder Gefährder noch »Identitätsverweigerer« gewesen sei. Als Urkundenfälscher werde beispielsweise verurteilt, wer mit falschem Pass eingereist ist. Mehrere Fälle in der Vergangenheit hätten gezeigt, dass als Identitätsverweigerer schon gelte, wer »nur einmal einer Aufforderung der Ausländerbehörde« nicht nachgekommen sei, »selbst wenn die Identität längst geklärt ist und ein Pass vorliegt«.

Das Berliner Bündnis gegen Abschiebungen wies am Dienstag darauf hin, dass infolge des Festhaltens an den Rückführungen derzeit mehr als 15.000 in der BRD lebende Afghanen in ständiger Angst davor leben müssen.