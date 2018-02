In der Armutsindustrie

Obst und Gemüse für einen symbolischen Beitrag: die mobile Ausgabestelle für Lebensmittel der Magdeburger Tafel Foto: Jens Wolf dpa/lah

»Haben die schon auf?«, fragt Gisela F. (Name geändert) zwei entgegenkommende Männer. Der eine trägt einen vollen Rucksack, der andere schiebt einen Buggy mit einer gefüllten Plastiktüte vor sich her. Sie nicken. Der große Ansturm sei heute zum Glück schon vorbei, meint einer und betont: »Ist aber noch was da.« F. zieht ihren blauen Reisekoffer durch das geöffnete Tor über den Hof hinter dem Gründerzeitgebäude. Zielstrebig steuert die 60jährige die Essensausgabe an. Frauen und Männer mit Koffern, Rucksäcken, Tüten oder Kinderwagen laufen an ihr vorbei, Migranten und Deutsche, viele Ältere, wenige Junge. Man kennt und grüßt sich. »Hier sind alle gleich«, sagt F. Gleich arm? Die Tafel hier im Magdeburger Stadtteil Buckau sei schon okay, weicht sie der Frage aus.

Im Ausgaberaum stehen Kisten mit Brot, Nudeln, Fertiggerichten, Gemüse. Ein-Euro-Jobberinnen sortieren die Lebensmittel in Kartons. Geschenkt gibt es sie nicht. »Jeder der kommt, erhält den Inhalt einer Kiste für zwei Euro«, erklärt F. Sie friert vieles ein. »Das ist ja immer schon am Verfallsdatum, man kann das nicht lange aufheben.« Sie winkt zwei syrischen Männern zu. Der eine trägt einen Blumenstrauß. Es sei der letzte gewesen, bedauert er. »Bring ihn deiner Frau«, ruft F. »Die liegt noch im Krankenhaus«, meint er leiser.

Streit gebe es hier nie, beteuert F. »Wer sich danebenbenimmt, fliegt halt raus.« Außerdem gibt es jetzt Lose mit Nummern, damit sich niemand um die Reihenfolge zankt. Warum es Tafeln geben muss? Darüber mache sie sich keine Gedanken. Wie viele Menschen geht die 60jährige schon seit einigen Jahren hierher. »Arbeit finde ich eh nicht mehr«, winkt sie ab. Früher einmal, sie meint in der DDR, habe sie in einem Konsum gearbeitet und nach 1990 noch »hier und da geputzt«. Ihren Lebensgefährten hat sie verloren, ihre Kinder sind weggezogen. Nun erhält sie Geld vom Jobcenter und wartet auf ihre Rente. Vom Sozialamt wegkommen wird sie auch dann nicht. »Es ist eben, wie es ist«, resümiert sie trocken.

Vielen Besuchern sieht man die Armut an. Das liegt nicht nur an der Kleidung, den alten Koffern und Handwagen. Manchmal wird die Not auch sichtbar, wenn sie reden und lächeln. Neben dem Aschenbecher diskutieren eine Frau und zwei Männer laut darüber, wie sie einen gebrauchten Schrank von einer in die andere Wohnung bekommen. Der eine kennt einen mit einer großen Karre. Keiner kennt jemanden mit einem Auto. »Hier hat sich weit abseits bürgerlichen Lebens eine eigene Armutsgesellschaft entwickelt«, meint Peter B. (Name geändert). Er ergänzt: »Wenn du erst mal den Schritt gemacht hast, zur Tafel zu gehen, dann hast du eine Schwelle überwunden.« Dann wisse man, so B., dass man »da nicht mehr dazugehört.« Er deutet vage mit dem Finger nach oben.

Der 61jährige spricht aus eigener Erfahrung. Zur Lebensmittelausgabe zu gehen, habe er sich selbst nie getraut. Aber eine Zeitlang sei er zum Mittagstisch der Tafel gegangen. »Wenn du oft nicht weißt, wie du die vielen Rechnungen bezahlen sollst, und dann für 50 Cent ein warmes Essen bekommen kannst, überlegst du dir das.« Peter B. war lange erwerbslos. Ehrenamtlich, später als Ein-Euro-Jobber schraubte er kaputte Fahrräder für andere Bedürftige zusammen. Laut Gesetz dürfen Jobcenter Hartz-IV-Beziehern in fünf Jahren Erwerbslosigkeit einen drei Jahre dauernden Ein-Euro-Job zuweisen.

Heute hat Peter B. etwa 50 Euro mehr im Monat, als er mit Hartz IV hätte. Er ist, wie er ironisch erklärt, »im dritten Arbeitsmarkt aufgestiegen«. Wo er zuvor als Ein-Euro-Jobber angeleitet wurde, leitet er nun selbst 32 Stunden pro Woche Ein-Euro-Jobber an. Gut 900 Euro netto erhält er dafür. Das habe einen großen Vorteil, findet er. »Das Jobcenter lässt mich in Ruhe.« Die »Gesellschaft für Innovation, Sanierung und Entsorgung« (GISE) sitzt wenige Minuten Fußweg von der Buckauer Tafel entfernt. Sie hat sich Beschäftigungsförderung auf die Fahnen geschrieben und arbeitet eng mit dem Jobcenter zusammen. Sie betreibt eine Fahrradwerkstadt für Arme und lässt von Ein-Euro-Jobbern beispielsweise alte Möbel aufarbeiten und Außenanlagen von Schulen und Parks pflegen.

Die zwei Tafeln in den Magdeburger Stadtteilen Buckau und Olvenstedt mit drei zusätzlichen mobilen Ausgabestellen betreibt die Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung, kurz AQB. Sie bedient weitere Geschäftsfelder auf einem zweiten Markt, darunter einen Secondhandshop, eine Möbelbörse und Familiengärten. In letzteren bauen Erwerbslose für Erwerbslose Gemüse an. Früher befand sich die größte Magdeburger Tafel im Buckauer Bahnhof. »Da war oft viel Betrieb und irgendwer hat einen immer gesehen«, erinnert sich Peter B. Doch seit ihrem Umzug sind die Bedürftigen weitgehend aus dem öffentlichen Blickfeld verschwunden. Der Hof ist von der Straße aus nicht einsehbar. Nur manchmal, mischt sich Gisela F. wieder in das Gespräch ein, »reicht die Schlange bis auf den Fußweg«.

Die Tafel nutzen dürfen alle Inhaber eines »Magdeburg-Passes«: Bezieher von Hartz IV, Sozialhilfe und Asylbewerberleistungen, Rentner mit geringen Altersbezügen sowie jeder, der nachweisen kann, dass sein Einkommen nicht mehr als zehn Prozent über dem Grundsicherungsbetrag liegt. In Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt Magdeburg mit rund 230.000 Einwohnern eröffnete die Essenausgabe vier Jahre nach der ersten Tafel in Berlin. Das war 1997; vergangenes Jahr beging sie ihr 20jähriges Jubiläum. Die Zahl der Nutzer soll sich allein von 2013 bis 2016 auf rund 6.500 Personen verdoppelt. Darunter befinden sich knapp 2.000 Kinder, ein knappes Drittel der Tafelbesucher sind Flüchtlinge.