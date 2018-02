Vormärz an der Moldau

Aufbruch oder Niedergang? Frühling oder Herbst? Protest gegen die in Prag eingerückte Sowjetarmee 1968 Foto: Gemeinfrei

I.

In Bertolt Brechts Stück »Schweyk im Zweiten Weltkrieg« von 1944 stellt Baloun, Freund des von der SS verhafteten Hundefängers und hintersinnigen Spötters Schweyk, die bange Frage: »Großer Gott, was wird werden?« Frau Kopecka, Wirtin der Gaststätte »U Kalicha« (Zum Kelch), antwortet: »Wirf einer ein Zehnerl in das Klavier. Ich wer euch sagn, was werden wird.« Ein Gast wirft eine Münze in das elektrische Klavier. Ihre Gläser spülend, singt Frau Kopecka »Das Lied von der Moldau«.

Ja, die Nacht hat zwölf Stunden, dann kommt schon der Tag – und doch bedeutet Geschichte zuallererst: nicht vergessen. Der erste Weg nach Ankunft in Prag führt uns folglich in die Pinkasova Synagoga (Pinkas-Synagoge) am Alten Judenfriedhof der Josefstadt. An deren Wänden stehen in langen Buchstabenkolonnen 77.297 Namen – Namen von Menschen jüdischer Herkunft, die die deutschen Faschisten in den Besatzungsjahren (15.3.1939–9.5.1945) ermordet haben.

Verschleppt nach Terezin (Thesesienstadt), in das erste KZ auf böhmischem Boden, 60 Kilometer von der tschechischen Hauptstadt entfernt. Dort oder in den Vernichtungslagern weiter östlich, Auschwitz-Birkenau, Majdanek, Treblinka, Sobibor, Belzec, wurden sie ermordet, starben durch Arbeit, Krankheit, Hunger, im Gas. Wer es nicht geschafft hatte, die Metropole an der Moldau vor dem Einmarsch der Deutschen zu verlassen, wer keine Bekannten hatte, die ihn verstecken konnten, war verloren.

Terezin wurde von der Roten Armee am 8. Mai befreit, Prag tags darauf. Bei ihrem Einzug in die Hauptstadt wurden die sowjetischen Truppen begeistert empfangen.

II.

Prag, Februar 2017, es liegt Schnee. »Vino­hradska« heißt die Magistrale, die das Bohème-Viertel Vinohrady (Königliche Weinberge) durchzieht. Dessen Altbauten aus der Blütezeit der bis zur Eingemeindung nach Prag 1920 eigenständigen Stadt lassen an das Pariser Quartier Latin denken; die am Gebäude des Tschechischen Rundfunks, Vinohradska 12, in Schaukästen ausgestellten Schwarzweißfotos an Widerständigkeit. Dazu gehören die Aufstände von 1918 und 1945 gegen die jeweilige Fremdherrschaft.

Und 1968 – der »Prager Frühling« mit seinem gewaltsamen Ende. Auf dem Foto sind Panzer der Sowjetarmee zu sehen, Menschen, die sich versammeln und gegen sie protestieren. Barrikadenbau am langgestreckten, boulevardbreiten Wenzelsplatz hinter dem Nationalmuseum. An jenem 21. August prallen später Steine auf Stahlplatten – ein Symbol der Hilflosigkeit. Junge Tschechen unter Geschützrohren, die auf junge Soldaten einreden – Waffenbrüder eigentlich. Das »eigentlich« deutet die tiefe Tragik des Moments an.

Heute verweist wenig im Stadtbild auf »Prag ’68«. Wann der »Prager Frühling« vor 50 Jahren genau begann, bleibt undeutlich. Jedenfalls hatte er lange vor dem 21. März eingesetzt; und auch vor dem 5. Januar, als Alexander Dubcek auf einem Plenum der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei (KPC) deren bisherigen Ersten Sekretär Antonin Novotny ablöste. Selbst die Studentenunruhen von Ende Oktober 1967 hatten lediglich als Beschleuniger des längst laufenden Reformprozesses gewirkt.

Die Demonstranten waren wegen ständiger Stromausfälle in ihren Wohnheimen mit dem mehrdeutigen Ruf nach »mehr Licht« durch die Straßen des Stadtteils Strahov gezogen und von Polizeikräften brutal angegriffen worden. »Diese als ›Strahover Ereignisse‹ in die Geschichte eingegangene Gewalttätigkeit der Staatssicherheit drang an die Öffentlichkeit und erhöhte zusätzlich den Druck auf die politische Führung«, bewertet die Prager Zeitung (18.1.2018) die Ereignisse. Sie lässt allerdings unerwähnt, dass die Diskussionen, die sich um die ökonomische Krise drehten, um soziale Mängel und politische Gängelei, schon lange vorher eingesetzt hatten. Wirtschaftsminister Ota Sik hielt sein häufig als »Dritter Weg« überinterpretiertes Grundsatzreferat zur Marktöffnung bereits 1966.

Sicherlich handelte das tschechoslowakische »1968» wie auch das in den westlichen Metropolen von Rebellion und Protest. Vor allem jedoch ging es um das offen gesprochene Wort, um die Schaffung des vielzitierten »Sozialismus mit menschlichem Anlitz« (»Socialismus s lidskou tvari«), wie der von der Regierung Dubcek formulierte Begriff lautete. Die Mängel der Verhältnisse, so der Anspruch, sollten auf diesem Weg beseitigt werden, ohne das Gesellschaftssystem anzutasten.

III.

Das kapitalistische Prag der Gegenwart hat viele Gesichter. Hauptsächlich ist Prag aber dies: eine Kulisse. Mehr als ein Jahrtausend Geschichte und deren multikulturelle Spuren präsentieren sich äußerlich glanzvoll mit prächtigen Bauten als monumentales Freiluftmuseum, leicht erkundbar zu Fuß von Altstadt, Josefstadt und Karlsbrücke, der ältesten Steinbrücke Mitteleuropas, über die von Jan Neruda (1834–1891) so trefflich beschriebene Mala Strana (Kleinseite) bis hinauf zum Hradschin, dem größten Burggelände der Welt.

Überall, wirklich überall, geht es hektisch und unübersichtlich zu wie in den engen Gassen der Düsseldorfer Altstadt zu Karneval – und das nicht nur wegen diverser Junggesellenabschiede feiernder Trunkenbolde von der britischen Insel. Reisende aus aller Welt drängen in unendlichen Schlangen über Kopfsteinpflaster, sieben Millionen waren es 2017, Zehntausende täglich, und sorgen dafür, dass Rubel, Dollar und Euro rollen.

Prag lebt vom Dienstleistungsgewerbe. Der Spiegel beschrieb die ersten sichtbaren Folgen der großen Zockerei vor gut 15 Jahren: »Zwischen Kristallglasläden haben Pizza- und Sushi-Filialen an Boden gewonnen. Ein Sexshop blinkt in Neonfarben vom Kohlenmarkt her. Unweit der Ägidius-Kirche reckt ein Mädchen seinen nackten Hintern auf einem Barhocker Richtung Schaufensterscheibe.«

Nur wenige traditionelle Gaststätten und Cafés blieben erhalten. Mit dem Verschwinden dieser ehemals gastronomischen Oasen im turbulenten tschechischen, slowakischen, jüdischen, österreichischen, deutschen Stadtalltag verlor das Leben in der Stadt seine Gelassenheit. Das legendäre Flair dieses »kosmopolitischen Zentrums« (Oskar Kokoschka), in dem »es werfelt und brodelt und kafkat und kischt / Wie wenn Rilke mit Meyrink sich mengt«, gehört der Vergangenheit an.

Von den meisten Treffpunkten blieb nichts oder nur der Name. Das Café »Arco» beherbergt die Kantine des Polizeipräsidiums von Prag-Mitte; das »Slovansky dum« (Slawisches Haus) wurde zur Shoppingmall mit Multiplexkino, und wo sich »in der altehrwürdigen Unionka einst tschechische Intellektuelle die Klinke in die Hand gaben, gehen heute ›aufgeblasene Gesellen‹ in Nadelstreifen ein und aus ...« (Tschechien online, 4.3.2016) Starbucks betreibt 22 Filialen, auch McDonald’s ist überall.

Wie an so manch anderem Ort des untergegangenen Realsozialismus, doch in Prag besonders, witterten ausländische Investoren recht bald nach der »Wende« die exzeptionellen Geschäftsmöglichkeiten. Sie kauften ganze Häuserzeilen auf, so die Sächsische Zeitung (13.12.2017). »Italiener interessierten sich für das älteste Prager Viertel, das ›Ungelt‹«, dessen Gebäude häufig mit wertvollen, typischen Holzkastendecken ausgestattet waren. Die neuen Besitzer »rissen diese architektonischen Kleinodien brachial raus und zogen dafür Glasdecken ein, auf besonderen Wunsch ebenso zahlungskräftiger wie völlig kulturloser künftiger Mieter. Die Denkmalschützer waren außer sich, kamen aber regelmäßig zu spät oder wurden massiv bestochen.«

Unfassbar teure Büros entstanden, Nobelmeilen, die kein Irdischer braucht, ebensowenig wie die Umgestaltung des Wenzelsplatzes in einen Umschlagsort für die Waren Droge und Mensch. Junge Frauen warten auf Kundschaft. Sie haben nichts zu verkaufen als ihre Körper. Auch die Jungs, die vor kurzem bei einer Razzia im Klub »Escape« spärlich bekleidet angetroffen wurden. Der Schweizer Besitzer des Etablissements hatte per Website speziell im Ausland mit »Erotik-Gay-Shows alle 15 Minuten« und »über 100 Go-go-Boys« geworben.

Menschenhandel ist grenzüberschreitend, doch der große globale Deal bleibt jener mit der Ware Arbeitskraft. In der Autoindustrie verdienen die Beschäftigten weniger als die Hälfte ihrer Kolleginnen und Kollegen in Emden, Wolfsburg, Braunschweig, Köln, Rüsselsheim, Stuttgart und Ingolstadt. Die Mieten und sonstige Preise erreichen derweil Münchener Niveau. Zwar gehört die Arbeitslosenquote zu den niedrigsten weltweit, und die Zahl der Arbeitsplätze wächst, doch kann kaum jemand von nur einem Job existieren.

Diejenigen, die in den Abfalltonnen vor dem Karree aus hölzernen Imbissbuden auf dem Staromestske namesti (Altstädter Ring) nach essbaren Resten suchen, haben noch größere Sorgen. Also freuen sie sich über die freundliche Französin, die ihnen das, was von der gegrillten Schweinshaxe übrig ist, auf einem Plastikteller bringt. Ein Lichtblick. Derartiges erleben die gestrauchelten Männer und Frauen, die auf der Karlsbrücke auf Knien in der Kälte kauern, niemals. Das Gesicht unter vorgestrecktem Arm verborgen, in einer Hand den Becher für milde Gaben haltend, ein paar Kronen oder Cent klimpern hinein. Danke, Massa.

Die Prager Zeitung stellt fest: »Ein reiches Land mit armen Bürgern ist ein Unsinn, der in einer freien Gesellschaft nicht lange bestehen sollte.« (15.6.2016) Doch »Freiheit« ist relativ, und die Ideale von 1968 werden schon lange nicht mehr in Beziehung zum erreichten Ist­zustand gesetzt. Sie scheinen in der Schublade der Geschichte zu vermodern – was angesichts der Lage keinerlei Sinn ergibt und verwundern sollte. Auch jene schweigen heute, die zu Prag laut Degenhardt den »Sprung, voller Wagnis / auf eine andere Stufe des Sozialismus« versucht hatten. Doch heißt Geschichte auch, die einstigen Ideale nicht zu vergessen.

Armut als Alltag im kapitalistischen Prag (Karlsbrücke, November 2014) Foto: REUTERS/David W Cerny

IV.

Selbstverständlich handelt im Westen die kollektive Erinnerung an den »Prager Frühling« fast ausschließlich von dessen Ende. Das lässt sich so schön zum verallgemeinerten Beispiel für einen – unterstellt systemimmanenten – autoritären Charakter des Sozialismus/Kommunismus stilisieren.

Und tatsächlich konnten damals »die Stalingrad-Kämpfer / die Makler und Generale / und deren Sachwalter / in Zeitungs- und anderen Häusern«, so Franz Josef Degenhardt bei den Essener Songtagen 1968, »ihre in Jahren hinuntergewürgte Kritik hinauskotzen«, derweil »die Vorsitzenden der Aufsichtsräte / die Vorstände und Herren der Konzerne / und deren Sachwalter auf Regierungs- und anderen -bänken« an ihrer gespielten Empörung arbeiteten. Unermüdlich selbst nach fünfzig Jahren, und obwohl dem Kapital 1989 seine staatlich organisierten Feinde abhanden gekommen waren, basteln die Protagonisten der eigenen Herrschaft immer weiter an der Legende von ihrer Überlegenheit.

Und wir? Wir hören genau zu, ganz wie damals, nur nicht mehr involviert in die Zwänge, die eine real existierende globale Bipolarität der Gesellschaftssysteme so mit sich bringt; der Klassenkampf auf Staatenebene, der nicht nur die Solidarität mit den kommunistischen Reformern erschwerte, sondern auch den analytischen Blick eintrübte. Zumal die »Wut über den Sieg der Panzer zu Prag« geradewegs an die Seite der Herrschaft im eigenen Land führen kann, also derjenigen, »die sagen: ›das goldene Prag‹. / Und wenn die Gold sagen / meinen sie Gold …«

Eine Zwickmühle, aus der es kaum ein Entrinnen gibt. Doch vielleicht mit – durchaus gewichtigen, vielleicht sogar zutreffenden – Argumenten unter dem Sammelbegriff »Konterrevolution«? Ob sie zutrafen – wer will das entscheiden?

V.

Der ältere Mann, nennen wir ihn Herrn Pro­chazka, sitzt in der Altstädter Gaststätte »U Dvou Kocek« (Zu den zwei Katzen) vor einem Halbliterhenkelglas Bier, einfache Holztische ohne Decken, rustikale Bänke. Wir bestellen »Gulasch Zwei Katzen« – der Name spielt zum Glück an auf zweierlei Klöße, Speck und Kartoffeln und nicht auf Fleisch. Herr Prochazka erzählt von damals.

Nach den Parteiversammlungen trafen sie sich auf ein oder zwei Pilsener im »Hospoda«, dem Wirtshaus, oder in irgendeiner Schankstube und redeten sich die Köpfe heiß – sprachen über das, was sie während der Sitzung nur gedacht hatten. Es habe eine ziemliche Unzufriedenheit über fehlende Wohnungen und Versorgungsengpässe gegeben. Auch sorgte eine zähe Bürokratie für Unmut, und beim Bier »ging es dann ziemlich aufgeregt zu, weil uns die Zustände aufregten«. Das sagt der ältere Mann und muss selbst über sein Wortspiel lächeln.

»Wir waren damals so etwas wie kommunistische Idealisten«, wird der Historiker und Politologe Michal Reiman in einer Beilage der Wochenzeitung Das Parlament (Mai 2008) zitiert. Zum öffentlichen und beruflichen Engagement gehörte es, berichtet Reiman, »sich unter Umständen auch an der Arbeit verschiedener Kommissionen der Partei und in Beraterstäben zu beteiligen und Initiativen zu entwickeln«.

Manche Parteimitglieder dachten zurück an die Aufbaujahre nach dem Krieg. Im Grunde genommen liege in dieser Periode der Beginn des Prager Frühlings. Die sei Vorbild für einen demokratischen Prozess, so eine verbreitete Meinung. Damals im zerstörten Prag mussten alle anpacken und also miteinander reden. Das klappte und machte Hoffnung. Vom überwiegenden Teil der Bevölkerung wurde nicht nur den sowjetischen Befreiern, sondern auch den einheimischen Kommunisten Sympathie und Hochachtung entgegengebracht; sie hatten durchgängig Widerstand geleistet gegen die Besatzer, ihr Leben riskiert, in Partisanenverbänden gekämpft.

1946, bei den ersten Wahlen nach dem Krieg, erhielt die KPC – bei Wahlpflicht und in geheimer Abstimmung – 38 Prozent der Stimmen und wurde mit großem Abstand stärkste Kraft vor den »Volkssozialisten« (18,3 Prozent). Im tschechischen Landesteil waren es sogar 40 Prozent. »Wir tranken auf diesen Sieg und das Versprechen des Parteivorsitzenden, dass die Tschechoslowakei ihren eigenen Weg zum Sozialismus verfolgen werde«, erinnert sich die gebürtige Engländerin Rosemary Kavan in ihrem Buch »Kein Frühling in Prag«.

Sie war 1945 ihrem Ehemann Pavel Kavan, einem Kommunisten und Widerstandskämpfer der Ersten Tschechoslowakischen Division im Westen, nach Prag gefolgt. Sie erlebte viel Solidarität zunächst, aber ab 1950 etwa auch eine lähmende Bürokratisierung – ein finsteres Kapitel in der Geschichte der 1923 gegründeten Partei. Die Rufe nach »Sicherheit« und »Reinheit« innerhalb des Apparats und der Geheimpolizei, gestützt von Moskau, nahmen zwischenzeitlich pathologisch anmutende Züge an – und so manchem Mitglied kamen unter diesem Eindruck seine Ideale abhanden. Auf Unrecht ließ sich keine gerechte Gesellschaft aufbauen.

Pavel Kavan fiel 1952 den Verfolgungen im Zusammenhang mit dem Prozess gegen Rudolf Slansky, bis 1951 KP-Chef, zum Opfer. Allerdings wurde er nicht, wie 1952 Slansky und zehn weitere führende Kommunisten, hingerichtet, sondern kam frei, starb jedoch früh an den Folgen von Haft und Demütigungen.

Die Forderung nach Rehabilitierung wurde wichtiger Teil der Reformdiskussion. Als Ergebnis erwuchs schließlich die alte Erkenntnis, bekannt seit dem »Kommunistischen Manifest« von 1848: »Sie (die KPC) kann sich ihre Autorität nicht erzwingen, sondern muss sie immer aufs neue durch ihre Taten gewinnen.« Im Aktionsprogramm vom 5. April 1968 formulierte das Zentralkomitee das Nonplusultra jeder kommunistischen Praxis – an sich eine Selbstverständlichkeit, die sich aus dem Charakter der Weltanschauung ergibt.

Dass sich in und außerhalb der Reformbewegung auch diejenigen beteiligten, die andere Ziele als die »Verbesserung des Sozialismus« verfolgten, lag auf der Hand. Welchen Einfluss sie wann erreichten, ist strittig. Richtig brenzlig wurde es aber offensichtlich im Juni 1968, als das »Manifest der 2.000 Worte« erschien. Dessen Verfasser Ludvik Vakulik rief mehr oder weniger offen zum Bruch mit dem Sozialismus und zur Verfolgung der KP auf – eine Orientierung auf Bürgerkrieg.

Auf den ihm gemachten Vorwurf hin, so Radio Prag, die Invasion geradezu herausgefordert zu haben, antwortete er später: »Dass die Russen kommen könnten, darauf konnte keine Rücksicht genommen werden.« Viele der Reformer, heißt es in seinem Text, der von siebzig namhaften Wissenschaftlern, Künstlern und Sportlern unterstützt wurde, hätten sich dafür ausgesprochen, »dass wir mit unserem Entschluss, das alte Regime zu vernichten, bis zum Ende gehen müssen. Sonst fiele die Rache der alten Gewalten grausam aus.«

Der Frühling neigte sich seinem Ende entgegen. Die Kommunisten, die die Diskussion begonnen hatten, fanden sich auf der Abschussliste. Der Sozialismus stand zur Disposition. Allerdings retteten ihn letztlich auch Panzer nicht.

VI.

Bontonland, »größter Plattenladen der Stadt» (Eigenwerbung), liegt kurz vor dem mehrstöckigen Klamottenkaufhaus »New Yorker«. Und Vaclav Havel (1936–2011), Freund anspruchsvoller Rockmusik, würde sich sicherlich im Grab umdrehen, erführe er, dass im »Bontonland» keine einzige Vinylscheibe von seinen geliebten, 1968 gegründeten »Plastic People of the Universe» – kurz »PPU« – erhältlich ist. Dabei ist Vinyl doch in.

Die »Plastic People« hatten sich nach dem gleichnamigen Songtitel auf »Absolutely Free«, einem Werk Frank Zappas und der »Mothers of Invention«, Havels Lieblingsband, benannt und wurden schnell zur Kultgruppe des Prager Undergrounds und behördlicherseits verboten. Ihre Platten konnten in der Tschechoslowakei erst 1992 erscheinen. Wichtigste Veröffentlichung: »Pasijove hry velikonocni« (Passionsspiel). Im Internet wird die Acht-LP-Box heute für etwa 3.000 Euro gehandelt.

1997 gaben die PPU anlässlich des 20jährigen Jubiläums der »Charta 77« ein Konzert im Weißen Haus in Washington. Charta-Mitautor Havel, letzter Staatspräsident der Tschechoslowakei (1989–1992) und erster der Tschechischen Republik (1993–2003) – die Tschechoslowakei hatte sich 1993 in zwei Teile aufgelöst –, besuchte William Clinton, den Saxophonisten. Und der ebenfalls beteiligte Lou Reed, ehemals Mitglied der Band »Velvet Underground«, nach der die »samtene Revolution« von 1989 ihren Namen erhalten hatte, meinte: »Die Plastic People spielen Velvet-Underground-Lieder besser als Velvet Underground selbst.« Der Osten ist Westen und umgekehrt.

VII.

Ein Gast wirft eine Münze in das elektrische Klavier. Frau Kopecka, die Wirtin der Gaststätte »U Kalicha« (Zum Kelch), singt: »Am Grunde der Moldau wandern die Steine / Es liegen drei Kaiser begraben in Prag. / Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine. / Die Nacht hat zwölf Stunden, dann kommt schon der Tag.«