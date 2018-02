Buckelwale ziehen erst seit kurzem bis in die Fjorde Nord-Norwegens. Große Heringsschwärme locken sie dort an:»Der Blaue Planet« Foto: WDR/BBC/Audun Rikardsen

Re: Meine 92jährige Mitbewohnerin

Studenten im Altenheim

Sechs Studenten leben Tür an Tür mit 160 Senioren – ein Experiment der Generationen im niederländischen Deventer. Die Studenten erhalten kostenlosen Wohnraum, als Gegenleistung müssen sie 30 Stunden im Monat mit den Älteren verbringen. Die Autoren der Sendung haben eine Musicalstudentin mehrere Monate begleitet, zeigen ihre persönliche Entwicklung und wie sie trotz anfänglicher Schwierigkeiten nach und nach Kontakt zu den Senioren aufbaut.

Arte, 19.40

Der Blaue Planet

Unbekannte Ozeane

Neue sechsteilige spektakuläre Naturdokumentation. Die Filmleute verbrachten mehr als 6.000 Stunden auf Tauchgängen in so ziemlich jedem Winkel der Weltmeere. Die Musik von Hans Zimmer und die Erzählweise von Axel Milberg in der deutschen Fassung tragen erheblich zum Genuss bei. Viele der hier gezeigten Lebewesen wurden wohl zum letzten Mal porträtiert. In der nächsten Doku gibt es dann nur noch Plastikteile. Auch schön bunt. GB/D 2017.

Das Erste, 20.15

Cloud Atlas

Die Verfilmung des Romans »Wolkenatlas« von David Mitchell (2004) schildert die Schicksale von sechs verschiedenen Personen aus mehreren Jahrhunderten. Notar Adam Ewing vertraut 1849 seine Erlebnisse mit den Schrecken der Sklaverei seinem Tagebuch an, nicht ahnend, dass seine Schilderungen fast 100 Jahre später den Komponisten Robert Frobisher inspirieren. Dieser beschreibt seinem Liebhaber seine künstlerische Vision und übergibt 1973 die Briefe an eine Journalistin. Und dann immer weiter bis in die ferne Zukunft. Mit Tom Hanks, Halle Berry. Regie: Tom Tykwer, Lana Wachowski, Lilly Wachowski. D/USA/HK/SIN 2012.

Arte, 20.15

Das alte Gesetz

Klassiker der deutsch-jüdischen Filmgeschichte. Der Film thematisiert die Assimilation der Juden im 19. Jahrhundert, erzählt am Schicksal eines jungen Mannes aus einer galizischen Rabbinerfamilie. Mit Henny Porten, Ernst Deutsch. D 1923. Regie: Ewald André Dupont

Arte, 23.50