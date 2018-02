Tugend und Tyrannei

Die jungen Nachwuchsgelehrten kommen gelegentlich ein wenig unbeholfen und egozentrisch daher, aber Idioten sind sie nicht Foto: Ted Fendt

Was haben die Straßen von Philadelphia heute mit den Straßen von Florenz um 1290 zu tun? Nichts? Rein gar nichts? In Florenz 1290 herrschte mal wieder Bürgerkrieg, auch ein gewisser Dante Alighieri fand sich daran beteiligt. Er war zu jener Zeit ungefähr 25 Jahre alt. Die »Göttliche Komödie« hatte er noch nicht geschrieben. Auf den Straßen im Süden von Philadelphia wiederum kann man noch relativ unbehelligt herumschlendern, sich über Bürgerkriege und Dante unterhalten und die Stadt dabei betreten und bestaunen wie ein Museum.

Wie schon in seinem Debütfilm »Short Stay«, der 2016 ebenfalls im Forum lief, spielen in Ted Fendts nunmehr zweitem Film »Classical Pe­riod« die Straßen seiner Heimatstadt Philadelphia keine unwichtige Rolle. Man sieht sie als 16-mm-Farbfilm, und allein das ergibt schon, im Kontrast zu so viel anderem, was auf dieser Berlinale wie auch sonstwo läuft, eine ungeheuerliche Anmutung – von Film im emphatischen Sinn. Der meiste sonstige Kram ist eben kein Film mehr, auch wenn er sich noch so nennen mag.

Diese Nostalgie, dass allein das 16-mm-Farbfilmbild bei einem scheinbar unmittelbar den Eindruck »fotografischer Schönheit« auslöst, macht einen natürlich ganz schön fertig. Hat man denn gar nichts anderes mehr (zu sagen)? War’s das denn schon? An seinen (geringen) Beständen soll man aber nicht verzweifeln, man soll mit ihnen rechnen.

Und nichts anderes tun dann auch die Protagonisten von »Classical Period«, drei, vier Typen und eine Frau, die zusammen in einer Lesegruppe Dantes »Göttliche Komödie« erkunden, in der aufwendigen Übersetzung des amerikanischen Dichters Henry Longfellow (1807–1882), die letztlich das Produkt einer kollektiven Anstrengung ist, von Longfellow und seinen Freunden und Kollegen, dem sogenannten Dante-Club.

Die Protagonisten des Films nun bilden offensichtlich ebenfalls eine Art Dante-Club. Sie tun kaum etwa anderes, als über die Anstrengungen der vorhergegangenen Generationen zu reden. Sie sprechen ausführlich über Bürgerkriege, Stadtarchitektur und Literatur. Sie sprechen natürlich gepflegt aneinander vorbei, in wohlinformierten Anekdoten, enzyklopädischen Monologen usw. Sie sind also einigermaßen autistisch drauf und entsprechend komisch. Doch es soll nicht das Missverständnis aufkommen, all das anekdotische Wissen, all das »autistische« Dahergerede, wenn man so will, hätte keine andere Bestimmung, als eben absurd angeberisch, unbeholfen abgehoben oder irgendwie daneben zu sein. Mit den Anmerkungen zum Anmerkungsapparat einer epochalen Dante-Übersetzung, einer Arbeit des Nachvollziehens einer epochalen Arbeit, des Verstehens, Katalogisierens, Kontextualisierens, Historisierens usw. erschließt man sich schließlich nichts Geringeres als eine Welt, auch wenn diese nur noch aus Fußnoten zu bestehen scheint. Ted Fendt hätte seinen Film auch »Fußnoten« nennen können.

Hat er aber nicht. Er nannte ihn »Classical Period«. In einer solchen befinden wir uns augenscheinlich eher nicht. Aber was heißt das? Dass den Idioten die Welt der Gelehrten idiotisch erscheint? Geschenkt.

Die jungen Nachwuchsgelehrten in »Classical Period« kommen gelegentlich vielleicht ein wenig unbeholfen und egozentrisch daher, aber Idioten sind sie nicht. Sie wissen eine ganze Menge und werden daher auch von Schlaflosigkeit und Panik geplagt. In ihrer Arbeit sind sie im fünften Gesang des Purgatoriums angekommen. Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass der Wächter und Führer Dantes im ersten Gesang des Purgatoriums Cato der Jüngere ist. Der Held im Kampf gegen die Tyrannei ist Verkörperung der (konservativen) stoischen Tugend im Bürgerkrieg zwischen Caesar und Pompeius. Die Diskussionen rund um den Anmerkungsapparat sind letztlich auch politische Diskussionen.

Die alte (stoische und barocke) Frage, wie man sich unter der Tyrannei persönlich zu verhalten habe, ist von den Straßen des Philadelphia der Gegenwart vielleicht doch nicht soweit entfernt. Sie ist jedenfalls mehr als nur eine Fußnote wert.

Analog dazu ist dann gerade dieser kleine, unscheinbare Forumsfilm auf dem großen Festival von Kumpanei, Korruption, Antiintellektualismus und Parasitismus einer der allerwichtigsten.