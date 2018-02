Frau liebt Fisch

Putzen und Lieben: Nach und nach zerfällt dieses »Fabelhafte Welt der Amélie«-Idyll Foto: Twentieth Century Fox

Ein Auto und ein Vogel könnten kein Liebespaar sein, sang schon Funny van Dannen. Einfach zu unterschiedlich. Guillermo del Toro, mexikanischer Märchenerzähler und Maskenbildner, aber hat eine phantastische Kinowelt geschaffen, in der das anders ist. Sein Liebesfilm erzählt die alte Geschichte von der Schönen und dem Biest, vom Aschenputtel und dem Prinzen, von Romeo und Julia. Es ist die Saga von der Überwindungskraft der Liebe. Bei del Toro sind es eine gehörlose Putzfrau Elisa Esposito (Sally Hawkins) und ein schuppiger Amphibienmensch aus dem Amazonas, die zueinander finden.

Sie reinigt die geheimen US-Labore, in denen der Wassermann gefangengehalten wird. Er erduldet allerlei brutale Misshandlungen durch den zackigen Militär Richard Strickland (Michael Shannon). Der ist ein ganz exzellenter Bösewicht. Ehrgeizig, unberechenbar, kalt. »Ein Mann wäscht sich die Hände, bevor oder nachdem er pinkeln geht«, erklärt er. »Männer, die beides tun, sind charakterlos.« Strickland wäscht die Hände, bevor er zum Pissoir schreitet. Die Drecksarbeit verrichtet er draußen.

Aufwischen darf die schmale Elisa den Urin, das Blut, das Wasser. Alles landet in ihrem Putzeimer. Und schließlich auch zwei Finger von Strickland, denn der Amazonasmensch beißt zurück. Sie hingegen teilt ihr Frühstück mit dem Ungetüm und reiht ihre hartgekochten Eier am Beckenrand auf, damit sie von den Schwimmflossenhänden gepflückt werden. Mit ihrer Gebärdensprache, mit langsamen Bewegungen und einem warmen Lächeln nimmt sie Kontakt auf.

Anderen Figuren im Film gelingt das nicht. Elisas älterer Nachbar Giles (Richard Jenkins) stopft sich ein Zitronentörtchen nach dem anderen in Mund und Kühlschrank, um mit dem Franchise-Nehmer einer Konditorkette anzubandeln. Dessen aufgesetzte Freundlichkeit gerät bei seinem Kunden zu einem Flirt. Der Dienstleister wehrt der entsetzt ab: »Das ist ein Familienrestaurant.« Giles fliegt raus. Wie zuvor schon eine Gruppe Schwarzer. Törtchen verkauft der Geschäftsmann nur an Weiße.

»Das Flüstern des Wassers« spielt in den USA der 1960er Jahre, einer Zeit, in der das prachtvolle Kino unter Elisas Wohnung leer bleibt, weil keiner mehr die alten Revuefilme sehen will. Einer Zeit, in der Illustrator Giles seine Zeichnungen nicht mehr verkaufen kann, weil die Werbekunden lieber Fotos plakatieren. Es ist eine vordergründig gutartige Welt mit festen Routinen. Morgens, während die Eier kochen, befriedigt Elisa sich in der Badewanne. Das Klingeln der Eieruhr überdeckt das leichte Aufstöhnen beim Orgasmus. Auf dem Weg zur Arbeit tippelt sie einen kleinen Stepptanz, an der Stechuhr im Labor erwartet sie ihre Freundin Zelda (Octavia Spencer).

Nach und nach unterläuft del Toro dieses »Fabelhafte Welt der Amélie«-Idyll. Die brave Ehefrau mit der Dauerwelle packt unvermittelt ihre Brust aus und fordert den Brutalo Strickland zum Sex auf. Der fällt über sie her wie ein Bauarbeiter über seine Brotzeit und will nicht mehr von ihr, als dass sie ihren Mund hält. »Sei still«, sagt der Grobian. Still wie ein Fisch.

Das Schweigen vereint auch Frau und Aquamann. Es kommt zu einem Befreiungsversuch, zu Verwicklungen mit den Geheimdiensten, die an der Superwaffe Aquamann interessiert sind und zu einer gewaltigen Liebesplanschrei inklusive anschließendem Getuschel über die Größe des ausfahrbaren Gliedes des Wasserbewohners.

»Das Flüstern des Wassers« ist eine funktionierende Romantikkomödie, ein Plädoyer für Toleranz und spannend zugleich. Del Toro arrangiert klassische Suspense-Dialoge, in denen dem einen Gesprächspartner der Revolver im Halfter baumelt und sein Gegenüber das Kuchenmesser hinter dem Rücken versteckt hält – ohne dass es am Ende zur Konfrontation kommt. Und so feiert der Horror- und Fantasy-Meister del Toro nun mit einem Minimum an Monstern und einem Höchstmaß an Phantasie und cineastischer Präzision seinen größten Erfolg. Auf die Auszeichnung mit dem Goldenen Löwen von Venedig folgten 13 Oscar-Nominierungen. Egal wie viele Preise das Märchen am Ende bekommt, schon im Februar steht fest, dass sein Film zu den bedeutendsten des noch jungen Kinojahres gehören wird.