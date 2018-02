Harte Arbeit: Bei der Berlinale muss jeder Griff sitzen (Berlin, 13. Februar) Foto: Britta Pedersen/dpa

Während des Filmfestivals Berlinale werden Kulturschaffende am Dienstag über die prekären Arbeitsbedingungen in der Branche diskutieren. Jenseits der roten Teppiche und des Glanzes wird in der ganzen Republik oft ohne Vertrag oder zu geringen Stundenlöhnen geschuftet. Wie bewerten Sie die Arbeitssituation?

Bei der Berlinale geht es im Vergleich zu anderen Festivals noch relativ gut zu, weil die Kulturschaffenden dort die miesen Arbeitsbedingungen in den vergangenen Jahren bereits thematisiert hatten. Dort ist man auf gutem Weg, trotzdem ist noch eine Menge zum Besseren zu verändern. Bundesweit gibt es immer noch sogenannte Volunteers: Die übernehmen die Kinobetreuung oder bringen Gäste zum richtigen Zeitpunkt an die richtige Stelle – für null Euro. Da heißt es etwa: Du kannst schöne Filme anschauen und interessante Leute treffen, du kannst doch so gut organisieren. Nur wenige Festangestellte bei Festivals haben keine nennenswerten Probleme. Die meisten Festivalarbeiter hangeln sich aber von Werkvertrag zu Werkvertrag, ein paar Monate hier, ein paar woanders: So ergeht es Moderatoren, Beschäftigten in der Öffentlichkeitsarbeit oder der Organisation. Insbesondere Programmverantwortliche, die Filme auswählen, verbringen viel Zeit mit dem Sichten, der Beschreibung, dem Vorbereiten von Debatten.

Ihnen geht es also wie Saisonarbeitern. Ob sie Urlaub machen können, ist fraglich; ebenso, ob später die Rente zum Lebensunterhalt reicht oder es nur eine Grundsicherung geben wird. Können Sie Beispiele schildern?

Nehmen wir mal die Gästebetreuung. Diese Arbeit setzt viel voraus: Gute Ortskenntnisse, exaktes Zeitmanagement, um die Gäste zum richtigen Zeitpunkt an die richtige Stelle zu bringen. Die meisten Kulturschaffenden bei Festivals haben ein Hochschulstudium absolviert; schleppen sich aber Jahr für Jahr von Festival zu Festival mit kurzen Pausen – unbezahlt, versteht sich! Sie arbeiten einige Monate bei der Berlinale, dann in München, anschließend geht es zur Viennale nach Wien. Wenn sie vor der Erfüllung eines Werksvertrags krank werden, erhalten sie keinen Cent. Die Künstlersozialkasse nimmt sie nicht auf. An Kündigungsschutz ist nicht zu denken. Jahr für Jahr wird erneut entschieden, ob es weitergeht – selbst in Leitungsfunktionen mitunter.

Bei welchen Festivals herrschen besonders prekäre Verhältnisse vor?

Je weiter man nach Osten kommt, desto schlechter wird bezahlt. Es geht darum: Wie ist das Festival finanziert? Gibt es öffentliche Zuschüsse oder wird eingespart? Konnten Sponsoren geworben werden; oder sind welche abgesprungen? Fallen ein paar Prozent des Etats weg, müssen es die Kulturschaffenden ausbaden. Beispiel: Nach 26 Jahren hatte die Programmchefin des Leipziger DOK-Festivals plötzlich ihre Stelle aufgeben müssen. Die neue Intendantin hatte keinen Vertrag mehr mit ihr abschließen, sondern sie lediglich auf Honorarbasis weiterbeschäftigen wollen. Das größte Problem der Branche: Es gibt keinerlei Sicherheiten.

Sie haben sich nun organisiert – was fordern Sie?

Wir nennen uns bewusst »FestivalarbeiterInnen« in Verdi. Es geht überhaupt darum zu verdeutlichen, dass es sich um eine Berufstätigkeit handelt, die verlässlich erledigt werden muss. Viele wissen zuwenig darüber, welche Arbeitsrechte ihnen zustehen, wie eine angemessene Bezahlung aussehen sollte. Häufig wird ausgenutzt, dass wir unsere Arbeit lieben; sozusagen Überzeugungstäter sind.

Es gibt also noch viel zu tun, um die Interessen der Beschäftigten zu vertreten?

Wir haben uns im Februar 2016 bei der Berlinale zusammengefunden. Seither stehen wir in Kontakt mit verschiedenen Ansprechpartnern, etwa den kulturpolitischen Experten der Bundestagsfraktionen. Dort soll jemand wahrnehmen, dass es diese Beschäftigten überhaupt gibt. Beim Leipziger DOK-Fest im November 2016 hatten wir 100 Festivalarbeitern die Frage gestellt: Wer ist im Alter abgesichert? Nur eine einzige Hand ging hoch, von einem Mann, der beim Bayrischen Rundfunk gearbeitet hatte. Darüber sprachen wir mit der Pensionskasse Rundfunk und erhielten das positive Signal, dass deren Öffnung für Festivalarbeiter künftig denkbar ist.