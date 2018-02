»Wer Lust an Gewalt hat, geht zur Polizei«

Prügeln, dann lügen: Während des G-20-Gipfels verletzten Polizisten Dutzende Gegendemonstranten schwer, anschließend inszenierten sie sich als Opfer Foto: Christian Mang

Schon vor dem G-20-Gipfel Anfang Juli standen Sie als einer der Köpfe der Gruppe Roter Aufbau Hamburg im Visier der Sicherheitsbehörden. Kurz vor dem Gipfel hat die Polizei Ihre Wohnung, in der wir gerade sitzen, gestürmt, nach G 20 gab es noch eine zweite Durchsuchung. Deshalb fange ich mal mit einer ungewöhnlichen Frage an: Glauben Sie, dass wir hier abgehört werden?

Das kann schon sein. Es kommt wohl häufiger vor, dass Wohnungen nach Hausdurchsuchungen verwanzt werden. Natürlich überlege ich mir auch, was ich am Telefon sage. Big Brother ist keine Zukunftsfiktion mehr, sondern bittere Realität.

Der Hamburger Verfassungsschutz hat Sie im Vorfeld des Gipfels als einen von drei wichtigen Exponenten der Bewegung der Gipfelgegner namentlich genannt, Sie an den Pranger gestellt.

Ja, die haben sich ein wenig auf mich eingeschossen. Das hat natürlich damit zu tun, dass ich mich entschieden hatte, als Pressesprecher von »G 20 entern« und dem spektrenübergreifenden Camp im Volkspark an die Öffentlichkeit zu gehen. Es ist wichtig, dass sich Leute für die Bewegung vor die Kamera stellen und sich aus der Anonymität herausbewegen. Dadurch wird man leider auch angreifbar.

Im Volkspark stand das einzige offizielle Camp von Gipfelgegnern, das sich gegen die Stadt durchsetzen ließ. Ganz einfach war das nicht, oder?

Es gab gerichtliche Auseinandersetzungen mit den Behörden und kleinere Reibereien mit den Cops. Wir hatten versucht, das Camp schon etwa eine Woche vor dem Gipfel auf einer größeren Wiese aufzubauen. Zuerst haben wir große Zelte aufgebaut, so Zirkuszelte, dort durften wir aber nicht schlafen. Ab Mittwoch hieß es: Wir dürfen doch 300 Zelte aufstellen – gerade rechtzeitig, denn Donnerstag früh kam der Sonderzug mit Aktivisten aus der Schweiz und aus Süddeutschland.

Sie gehörten zu den etwa 200 Genossen, die am Freitag morgen im Industriegebiet Rondenbarg von der berüchtigten Einheit »Blumberg« der Bundespolizei überfallen wurden. Das ist der G-20-Polizeieinsatz, der am meisten diskutiert wird. Nicht zuletzt, weil der italienische Gipfelgegner Fabio V. wegen seiner Teilnahme an dieser Demo vor Gericht steht. Wie lief der Einsatz ab?

Als wir in den Rondenbarg eingebogen sind, haben wir von hinten Polizei wahrgenommen mit Wasserwerfern. Und dann ist schon von vorn Polizei auf uns zugelaufen gekommen.

Eine gute Stelle für eine Falle?

Kann man so sehen. Offenbar wollte die Polizei mit allen Mitteln verhindern, dass wir unseren Blockadepunkt erreichen.

Die Polizei hat ihren Zugriff damit begründet, dass Steine und Pyros geflogen seien, sprach von »massivem Bewurf«.

Ich habe direkt nichts mitbekommen, aber ein massiver Bewurf war das bestimmt nicht. Die kamen ja angerollt und sind sofort raus aus den Fahrzeugen. Es ging ziemlich schnell, hinten haben sie zugemacht, vorne auch. Auf der einen Seite war eine Böschung und auf der anderen ein Indus­trielager. Da war die Mauer, von der Leute heruntergefallen sind und auch geschubst wurden. Überall war Blut, aber die Polizei hat niemanden zu den Verletzten gelassen, nicht unsere Sanitäter und auch nicht ihre eigenen. Das war denen komplett egal. Die jungen Frauen, die da verletzt lagen, wurden noch sexistisch beleidigt. Es hat fast eine halbe Stunde gedauert, bis Notärzte kamen, dann fuhren gleich 15 Rettungs- und Notarztwagen an.

Dass sie sofort so brutal angegriffen haben, war neu. Normalerweise laufen sie an, verprügeln einige, bleiben dann aber stehen. Man kann sich neu formieren, verhandelt. Hier wurde billigend in Kauf genommen, dass es Schwerverletzte gibt.

Im Verfahren gegen Fabio V. strebt die Staatsanwaltschaft eine Verurteilung des Italieners wegen schweren Landfriedensbruchs an, obwohl ihm keine individuellen Taten vorgeworfen werden. Dafür ist entscheidend zu belegen, dass der Zug von vornherein auf Gewalt ausgerichtet war.

Sie wollen uns als unpolitische Hooligans darstellen, die nur Gewalt im Sinn hatten, um dadurch alle Aufgegriffenen zu kriminalisieren. Bei unserem Zug handelte es sich aber um eine Spontandemonstration, die in die demokratiefreie Zone wollte. Es ist eine bürgerliche Strategie, politische Gegner als unpolitisch darzustellen und zu »Krawallmachern« herabzustufen, um ihren Protest zu delegitimieren.

Gehen wir etwas zurück. Am Donnerstag, dem Tag vor dem Gipfel, begann die große Eskalation, die wir von seiten der Polizei bei G 20 erlebt haben, bei der autonomen »Welcome to hell«-Demonstration. Alles hatte an diesem sonnigen Nachmittag friedlich angefangen mit Musik und Reden auf dem Fischmarkt. Gegen Abend, als der Aufzug losgehen wollte, schlug die Polizei dann aus heiterem Himmel los.

Da machte sich eine Strategie der Anspannung, eine Strategie der Aggression bemerkbar, die sich durch die Tage im Juli zog. »Hamburger Linie« wird das hier auch genannt, als deren »Erfinder« gilt ja Hartmut Dudde, der bei G 20 den polizeilichen Oberbefehl hatte. Diese Linie besagt: kein Bemühen um Deeskalation, sondern mit dem Kopf durch die Wand.

Als wir uns am Donnerstag vor dem Gipfel auf der Hafenstraße aufstellten, hat die Polizei rigoros durchgeprügelt, so dass etliche Demonstranten schwer verletzt wurden. Dass es bei der »Welcome to hell«-Demo keine Toten gab, ist sicher kein Verdienst der Polizei. Wir waren ja auf der einen Seite von Hausmauern, auf der anderen von einer Flutschutzmauer eingeschlossen. Die haben da minutenlang auf uns eingeschlagen, uns gegen diese Mauer gedrängt. Dass da niemand umgekommen ist, ist den Linken und Anwohnern zu verdanken, die die Leute die Mauer hinaufgezogen haben.

Glauben Sie, dass es beabsichtigt war, die Lage hier schon frühzeitig so eskalieren zu lassen?

Das ist schon eine Strategie von Anfang an gewesen: immer auf Härte zu setzen und zu gucken, dass Leute Angst kriegen und sich nicht wehren. Diese Strategie ist aber nicht aufgegangen.

Am Tag nach der »Welcome to hell«-Demo, am Freitag, dem ersten Gipfeltag, eskalierte die Lage in Altona und im Schanzenviertel in der später so genannten Krawallnacht. Was sagen Sie zu der These, dass sich in der Nacht zum 8. Juli im Schanzenviertel Autonome, Kneipengänger, migrantische Jugendliche zusammengetan haben?

Wahrscheinlich lassen sich Leute in einer solchen Situation mitziehen und leben ihre Aggressionen aus. Genau sagen kann man das aber nicht. Es gibt ja keinen Gesinnungsausweis: Der macht das aus antikapitalistischen Motiven, der andere aus Lust an Gewalt. Wenn man Lust an Gewalt hat, geht man zur Polizei und nicht zu den Autonomen. Als linker Aktivist wird man eher von der Polizei zusammengeschlagen. Also, ich wurde während des Gipfels, glaube ich, drei- oder viermal verprügelt. Zum Glück wurde ich aber nicht so schwer verletzt.

Die Hamburger Anwältin Gabriele Heinecke hat von einer »Aufstandsbekämpfung ohne Aufstand« gesprochen, womit angedeutet wird, dass die Geschichte von den »bürgerkriegsähnlichen Zuständen«, die im Hinblick auf G 20 von Politik, Justiz und Medien erzählt wird, eine Propagandamär ist.

Aufstandsbekämpfung ohne Aufstand trifft den Nagel auf den Kopf. Wir haben schon seit Jahrzehnten eine autoritäre Formierung des Staates und leider auch weiter Teile der Gesellschaft. In der Zivilgesellschaft hat der Klassengegner die Hegemonie erlangt, und wir befinden uns in einer Schockstarre.

Zur Propaganda gehörte, von einem Mob oder gewaltverliebten Randalierern ohne politischen Anspruch zu schreiben und zu reden …

Klar, die herrschende Ordnung versucht, die Leute, die sich gewehrt haben, als irrational, als »Volksschädlinge« darzustellen, die Kleinwagen von Kindergärtnerinnen anzünden. Das ist vielleicht vereinzelt vorgekommen, insgesamt richteten sich die Sachbeschädigungen aber gegen teure Läden und Filialen großer Ketten.

Würden Sie G 20 als Erfolg für die Linke sehen oder zumindest als Kristallisationspunkt für die Bewegung? Da gehen die Ansichten ja auseinander.

Ob die Proteste ein Erfolg waren oder nicht, kann man so pauschal nicht bewerten. G 20 hat viele positive Effekte gehabt, auch für eine revolutionäre, radikale Linke in Deutschland. Die kam wieder zusammen, hatte ein Thema. Es sind Vernetzungen entstanden. Dann haben wir es geschafft, dieses ganze Spektakel, das sie als »Fest der Demokratie« inszenieren wollten, umzudrehen und in etwas Widerständiges zu verwandeln.

Die Bilder, die um die Welt gingen, waren nicht die, auf denen Merkel irgendwelchen Staatsgästen die Hände schüttelt, sondern Bilder von Leuten, die ihre Wut auf die Straße getragen haben. Aber auf der anderen Seite kann man kaum von einem Erfolg reden. Es hat sehr, sehr viele Verletzte auf unserer Seite gegeben und viele von Repression Betroffene. Es sitzen noch Leute in Untersuchungshaft oder sind zu Haftstrafen verurteilt worden. Wir haben einen hohen Preis bezahlt.

Bis heute distanzieren sich immer wieder auch Linke von den »Krawallen beim Gipfel«, so Christiane Schneider von der Hamburger Linksfraktion – und das ausgerechnet im Hamburger Abendblatt, das wenige Tage zuvor alle Fotos der Öffentlichkeitsfahndung nach Gipfelgegnern gedruckt hatte. Wie bewerten Sie das?

Das ist halt das Dilemma einer linkssozialdemokratischen Bewegung, die ist nicht revolutionär und bleibt dadurch systemerhaltend. Die Linkspartei arbeitet auf parlamentarischer Ebene, muss und will Leute dazu animieren, dass die sie wählen. Ziel einer linken Bewegung kann aber an sich nie sein, diese Gesellschaft mitzugestalten, die Armut und Ungerechtigkeit zu verwalten. Das heißt nicht, dass Arbeit im Parlament immer falsch ist, aber sie kann nur eine Ergänzung der Aktivitäten auf der Straße und in den Betrieben sein.

Viele in der Linkspartei und auch nicht wenige in der außerparlamentarischen Linken lassen sich auf einen bürgerlichen Gewaltbegriff festnageln, der jede eingeschlagene Scheibe einer Bank zum Skandal macht.

Ja, das ist ein sehr eingeengter Begriff von Gewalt. Was ist denn mit den Hunderttausenden, die Tag für Tag in den Betrieben, in den Jobcentern und Jugendämtern schikaniert und gedemütigt werden – ist das keine Gewalt, die denen angetan wird? Aber ich fürchte, was die erleben, ist vom Alltag vieler Linker weit entfernt.

Ist es nicht so, dass viele Linke die Kategorie Wut zuwenig auf der Rechnung haben?

Das ist sicher so. Es gibt viele Arschlöcher, und man versteht jeden, der wütend ist. Die Leute werden drangsaliert, runtergemacht – in einer Gesellschaft, die auf Konkurrenz, auf Ellbogen basiert. Wenn dann Leute mal austicken und was machen, was nach politischen, theoretischen Konzepten vielleicht nicht immer ganz richtig ist oder uns nicht super weit bringt, dann kann man es trotzdem allemal nachvollziehen.

Wut ist eine sehr wichtige Emotion und kann ein Motor für Veränderungen sein. Wenn Leute wütend sind, kannst du sie eher aufklären über gesellschaftliche Verhältnisse als Leute, die immer nur zufrieden sind und die Welt als einen Ponyhof sehen. Eingelullt vom Fernsehen, einmal in der Woche zum Fußball, immer mitschwimmen oder die ganze Woche nur buckeln und sich am Wochenende dann zu Tode saufen.

Viele kriegen Depressionen am Arbeitsplatz, andere gerade weil sie keine Arbeit mehr haben. Das ist doch absurd, auf der einen Seite werden Menschen in die Arbeitslosigkeit gedrängt, auf der anderen Seite haben wir viele, die durch zuviel Arbeit kaputtgehen.

Aus der Wut der Leute schlägt derzeit weniger die Linke politisches Kapital. Warum gelingt es der AfD momentan besser, da anzuknüpfen?

Weil sie mit Emotionen arbeitet. Die AfD setzt nach meiner Einschätzung aber eher auf Angst, nicht so sehr auf Wut. Die linksradikale Bewegung arbeitet dagegen gar nicht mit Emotionen. Die ist eher ein studentischer Zirkel, der irgendwelche Marx-Lektüren pflegt und dessen Mitglieder kaum mit der Lebensrealität der Leute zu tun haben.

Die Linkspartei trägt zu diesem Erfolg der AfD leider bei, weil die AfD sie als Teil des Establishments hinstellen kann. Wenn du diese Gesellschaft gestalten willst, dann musst du auch in der realen Politik mitmachen. Entweder bist du eine sozialistische Organisation und willst eine revolutionäre Umgestaltung der Welt. Oder du bist eine klassisch sozialdemokratische Partei und versuchst durch kleine Reformen das Leben besser zu machen. Wer alles dafür opfert, um als Linker am Katzentisch dieser Gesellschaft zu sitzen, wird irgendwann auch die Annehmlichkeiten zu schätzen wissen.

Wenn du im parlamentarischen Betrieb bist, hast du irgendwann wohl so eine kleine Arroganz entwickelt, dass du an den Schalthebeln der Macht sitzt. Aber das ist natürlich Schwachsinn, denn im Kapitalismus gilt das Primat der Ökonomie. Die Schauspieler glauben irgendwann dem Schauspiel.

Sie selbst kommen aus der kommunistischen Bewegung?

Ja, meine Eltern kommen aus der türkisch-kurdischen linken Bewegung. Ich bin in Hamburg aufgewachsen, habe mich einbürgern lassen, sobald ich 18 war, um nicht Gefahr zu laufen, beim Türkei-Urlaub inhaftiert zu werden. Jetzt, da ich so in der Öffentlichkeit stehe, werde ich in nächster Zeit aber lieber gar nicht mehr in die Türkei reisen.

Die Gruppe Roter Aufbau Hamburg, zu der Sie gehören, will in ihrer politischen Arbeit einen neuen Stil etablieren. Worin besteht der?

Ja, wir wollen Begriffe aus unserem Jahrhundert verwenden. Wenn ich ein linkes Flugblatt lese, in dem hundertmal das Wort »Imperialist« oder »Lakaien des Kapitals« und ähnliches verwandt wird, frage ich mich: Wozu benutzen wir Sprache – als geheimen Code, um uns mit unseren Leuten cool zu fühlen? Oder wollen wir mit unserer Sprache und Ästhetik Menschen erreichen? Ich würde für letzteres plädieren. Wenn wir ernsthaft Politik machen wollen, dann müssen wir auch mit der Sprache und Ästhetik von heute arbeiten, und das versuchen wir. Das Logo des Roten Aufbaus zeigt ein Zahnrad, der Begriff Aufbau symbolisiert durchaus etwas Schönes, nichts Zerstörerisches, und das Ziel muss ja auch eine bessere Gesellschaft, ein besseres Leben für uns alle sein.

Was wir vor allem brauchen, ist eine Politik, die die Leute verstehen, die sie abholt – eine linke Boulevardzeitung, warum nicht? Die Sprache sollte auch ruhig vulgärer sein. Man kann den Menschen auch in einfachen Worten erklären, was falschläuft. Man muss auch polemischer werden, sie auf emotionaler Ebene ansprechen.

Viele Linke scheuen sich aber, Gegner konkret zu benennen. Warum soll man nicht auch einzelne attackieren, wenn sie Dreck am Stecken haben?

Sehe ich auch so. Kapitalisten sind sicher auch Getriebene von Gesetzmäßigkeiten, aber oft auch Leute, die sich auf irgendwelchen Yachten Champagner auf die Lampe gießen. Da ist mein Klassenfeind eben auch eine konkrete Person. Es gibt richtige Arschlöcher im Falschen, das muss man auch sagen dürfen. Wenn jemand Tausende feuert oder Mietshäuser verfallen lässt, warum soll man solche Leute nicht an den Pranger stellen?

Vor 100 Jahren waren wir international ja schon weiter, was Revolutionen angeht, wenn man nach Russland schaut. Wo könnte eine Revolution heute am ehesten herkommen: Asien, Afrika, Lateinamerika?

Finde ich gar nicht so spannend, wo eine Revolution ausbrechen könnte. Wichtiger ist für mich, eine revolutionäre Bewegung aufzubauen, das ist etwas Konkretes. Träumen ist auch wichtig. Aber handeln, seine Positionen vertreten und versuchen, andere Menschen aufzuklären, das ist genauso wichtig. Und vor allem ist es viel, in diesen dunklen Tagen klar im Kopf zu bleiben, Mensch zu bleiben. Anecken ist immer anstrengender, als sich anzupassen.