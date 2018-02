»Wir schweigen nicht länger«

Viele Frauen beteiligen sich derzeit an Protesten in Peru, wie an dieser Demonstration am 8. Februar in Lima Foto: REUTERS/Guadalupe Pardo

In den letzten Wochen waren die Straßen von Perus Hauptstadt Lima sowie der historischen Hauptstadt Cusco immer wieder Schauplatz von Protesten. Der Auslöser: Am 24. Dezember 2017 wurde der ehemalige Präsident Alberto Fujimori aus »humanitären Gründen« begnadigt. 2009 war er zu 25 Jahren Haft verurteilt worden, da ihm Korruption ebenso wie die Tatsache nachgewiesen werden konnte, dass er Exekutionen Oppositioneller angeordnet hatte. In den anhaltenden Protesten sind alle vereint, die unter Fujimori verfolgt, gedemütigt und in Armut getrieben wurden. Unter denen, die auf die Straße gehen, sind auch viele der mehr als 272.000 Frauen, die zwangssterilisiert wurden. Sie fordern Gerechtigkeit und Wiedergutmachung.

Mitte der 1990er Jahre beschloss die Regierung des südamerikanischen Landes unter Fujimori eine wirtschaftliche »Schocktherapie«. Kredite von der Weltbank waren wie üblich an die Bedingung geknüpft, dass öffentliche Einrichtungen privatisiert und die Gesetze den Interessen der Wirtschaft angepasst werden sollten. Außerdem wurde gefordert, dass die Geburtenrate radikal sinken müsse. Der peruanische Staat, der sich bereits Anfang der 90er Jahre zu einer Diktatur entwickelt hatte, wollte den westlichen Geldgebern möglichst schnell Fortschritte präsentieren. Die Geburtenrate sollte von 3,5 auf 2,5 Kinder pro Frau gesenkt werden. Ein großer Fortschritt im Sinne der Frauen wurde angekündigt.

Was kam, war aber nicht Aufklärung zu Verhütungsmethoden und Förderung der Selbstermächtigung bezogen auf sexuelle und reproduktive Rechte. Statt dessen wurde die Sterilisation sowohl für Frauen als auch für Männer propagiert. Nachdem die Anzahl der Freiwilligen gering blieb, wurden sogenannte Überzeugerinnen eingesetzt, die zusammen mit medizinischem Personal in jede Region geschickt wurden, um Frauen und Männer von der Sterilisation zu überzeugen. Für jede sterilisierte Frau erhielten sie Provisionen. Wenn die freundliche Schiene nicht funktionierte, wurden die Frauen psychisch unter Druck gesetzt: Ob sie denn wollten, dass ihre bereits geborenen Kinder in Armut und Ignoranz aufwachsen?

Tausende Frauen wurden auf diese menschenverachtende Weise behandelt – und angelogen. Eine Frau aus der Region Cusco erzählte im Gespräch mit jW von einem Besuch in der Dorfklinik: »Ich war schwanger. Im zweiten Monat. Und sie sagten mir, ich solle mich ausziehen, sie müssten mich untersuchen. Ich verstand nicht und wollte gehen. Sie zwangen mich auf den Operationstisch. Ich schrie und weinte. Als ich aufwachte, hatte ich diesen großen Schnitt. Sie sagten mir, ich sei gar nicht schwanger gewesen und dass ich ja bereits zwei Kinder habe. Sie hätten mir jetzt geholfen, nicht mehr in Armut zu leben. Bis heute weine ich um mein Kind. Ich weiß, dass ich schwanger war. Danach bin ich nie wieder schwanger geworden. Sie haben mich verstümmelt. Und in Armut lebe ich immer noch.« International begrüßten Frauenrechtlerinnen damals Fujimoris Kampagne. Westliche Menschenrechtsgruppen interessierten sich wenig für die Gewalt, die den meist armen Frauen angetan wurde.

In den letzten Jahren aber haben sich die Betroffenen Aufmerksamkeit erkämpft. Sie haben verschiedenste Projekte ins Leben gerufen und sprechen offen über ihre körperlichen und seelischen Wunden. »Wir leben in einem miserablen Land, in dem das Leben und die Selbstbestimmung einer Frau nichts zählen«, rief die Feministin Clarita González* kürzlich auf einer Demonstration vor dem Parlament in Lima. Und Lourdes Torres aus Lima sagte: »Wir schweigen nicht länger!« Torres wurde bereits mit Anfang 20 zwangssterilisiert, leidet an chronischen Entzündungen ihrer schlecht verheilten Wunde und kann deswegen nicht mehr arbeiten.

Am 17. Januar wurde von der amtierenden Regierung außerdem abrupt und ohne Erklärung das seit zwei Jahren laufende Programm zur medizinischen und psychologischen Nachversorgung Zwangssterilisierter – unter ihnen auch mehr als 21.000 Männer – eingestellt. Die peruanische Frauenrechtsorganisation Demus hat in Reaktion darauf beim Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte den peruanischen Staat wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verklagt.

* alle Namen geändert