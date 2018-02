Jecken on Tour

Hunderttausende haben sich an den alljährlichen Rosenmontagsumzügen beteiligt. In Düsseldorf gab es politische Mottowagen wie diesen mit einer nur leicht übertriebenen Prophezeiung, die Folgen einer Regierungsbeteiligung der amtierenden SPD-Fraktionschefin betreffend. Weitere Motive in den Karnevalshochburgen Düsseldorf, Köln und Mainz: Kanzlerin Merkel als Spinne und Noch-SPD-Chef Martin Schulz, wie er sich selbst durch den Fleischwolf presst. Allein in Köln hatte der Zug 300 Tonnen Süßigkeiten geladen, darunter 700.000 Schokoladentafeln. (jW)