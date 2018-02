Ingmar Bergmans »Persona« aus dem Jahr 1966 mit Bibi Andersson und Liv Ullmann in den Hauptrollen Foto: Arte France

Drei Souvenirgeschäfte im norditalienischen Predappio – Geburtsort Mussolinis – machen Riesenumsätze. Sie verkaufen alles, was das rechte Herz begehrt: Mussolini-Tassen, Whi te-Power-T-Shirts, Hitler-Büsten. Ziel vieler Faschisten ist auch ein nahe gelegenes Privatmuseum, das der Mussolini-Fan Domenico Morosini gegründet hat in der ehemaligen Villa des Duce. Der Bürgermeister der Stadt, Giorgio Frassineti, ein moderater Linker, kann gegen den Duce-Kult rechtlich wenig ausrichten. Er will ihn anders bekämpfen. Frassineti plant mitten in der Stadt, im ehemaligen Hauptquartier der Faschisten, ein Museum und Studienzentrum zum Totalitarismus zu errichten. Ach ja, der Totalitarismus.

Wenn das Fest beginnt …

Nach dem Tod Ludwigs XIV. 1715 regiert Philippe von Orléans für den noch unmündigen Thronfolger. Der offen atheistische Regent kümmert sich kaum um politische Angelegenheiten, sondern widmet sich lieber den Damen und zwar in Orgien. Auf dem Land regt sich erster Widerstand gegen die Krone. Mit Philippe Noiret (Phi­lippe d'Orleans), Jean Rochefort (Abbé Dubois), Christine Pascal (Emilie). F 1975. Regie: Bertrand Tavernier.

Der Film, der Ingmar Bergman rettete

Persona

Im Jahr 2018 wäre Ingmar Bergman 100 Jahre alt geworden. Autorin Maria Sjöberg und Regisseurin Manu­elle Blanc beleuchten in ihrem Dokumentarfilm ein entscheidendes Jahr im Leben des Regisseurs: 1965 das Jahr, in dem sein Filmdrama »Persona« entstand. Anhand von Aufnahmen am Set, der Drehtagebücher, Auszügen aus Making-ofs, Lesungen sowie einer im Fernsehen bislang unveröffentlichten Tonaufnahme rekonstruiert die Dokumentation dieses für Bergman so wichtige Jahr aus seinem Blickwinkel. Zu Wort kommen die norwegische Schauspielerin Liv Ullmann, Bergmans zeitweilige Lebenspartnerin, der französische Regisseur Arnaud Desplechin, für den Bergman bis heute eine unerschöpfliche Inspirationsquelle ist, die schwedische Regisseurin Susanne Osten, die Bergman noch zu Lebzeiten kennenlernte u. v. a. Im Anschluss läuft der Film.

Das System Olympia – Gier, Geld und Macht?

Mit seiner Agenda 2020 versprach IOC-Präsident Thomas Bach, alles besser zu machen: Transparenz statt Kungelei, schonungslose Aufklärung und Strafverfolgung bei Dopingvergehen und Korruption. Tja.

