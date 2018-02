Rotlicht: KGB

In Wladimir Putin verkörpert sich die Kontinuität zwischen der UdSSR und der Russischen Föderation – zumindest was den Geheimdienst angeht, denn Putin war ab 1975 beim KGB und leitete später den neuen Inlandsgeheimdienst FSB Foto: REUTERS/ITAR-TASS/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

Die Umorganisation der »operativen Einheiten des sowjetischen Innenministeriums« zu einem gesonderten »Komitee für Staatssicherheit beim Ministerrat der UdSSR« (russisch KGB) wurde am 4. Februar 1954 vom damaligen Innenminister beantragt, vier Tage später vom ZK-Sekretariat bestätigt und am 13. März 1954 im Politbüro gebilligt. Viel Diskussion scheint es darüber nicht gegeben zu haben; der Kontext war allen Beteiligten hinlänglich klar. Es sollte verhindert werden, dass die Seilschaften des 1953 getöteten Politbüromitglieds und Geheimdienstchefs Lawrenti Berija weiterhin ihren Einfluss nutzten. Dessen Entmachtung war nur um Haaresbreite gelungen; jeder der Spitzenpolitiker wusste, was ihm für den Fall einer Revanche der unterlegenen Fraktion drohte.

Erster Chef des neuen Sicherheitsapparats wurde Iwan Serow. Er war einerseits jemand, der sich rühmte, »einem Mann jeden Knochen brechen zu können, ohne ihn zu töten« (so berichtete jedenfalls der britische Geheimdienst). Etliche Repressalien der Stalin-Zeit gingen auf sein Konto, so die Zwangsumsiedlung von Krimtataren und Tschetschenen nach Zentralasien. Andererseits spürte er, was nach Stalins Tod am 5. März 1953 in der Luft lag, und wechselte die Seiten. Er hatte persönlich Berijas Leibwache entwaffnet. Im Laufe der 1950er Jahre wurde der Personalbestand des KGB um mehr als 50 Prozent reduziert. Daran hielten auch Serows Nachfolger fest.

Eine gegenläufige Entwicklung trat ein, als 1967 Juri Andropow die Führung des Geheimdienstes übernahm. Er baute den Apparat wieder aus, bis hinunter auf Kreisebene; in jedem größeren Betrieb gab es Hauptamtliche. Kaum im Amt, schuf Andropow außerdem die »fünfte Verwaltung«, die sich mit der Bekämpfung von »ideologischer Diversion« und Nationalismus beschäftigen sollte. Sie begann 1967 mit sechs Unterabteilungen und war bis zum Ende der Sowjetunion auf 15 angewachsen. In den 1980er Jahren arbeiteten schätzungsweise 480.000 Menschen beim KGB.

Andropow war überzeugt, dass der Dienst seine Methoden verfeinern müsse. Politische Gegner im Ausland physisch zu beseitigen wie einst Trotzki, das wurde nicht mehr wiederholt, nachdem der an sich erfolgreiche und gut »maskierte« Münchner Anschlag auf den ukrai­nischen Nationalistenführer Stepan Bandera im Oktober 1959 durch die Desertion des Täters nach Westberlin aufgeflogen war. An die Stelle solcher Methoden traten psychologische Kriegführung, Verbannungen in die Provinz oder Zwangseinweisungen in die Psychiatrie. Andropow wollte den Dienst wegbringen von dem Image des im Morgengrauen klingelnden Geheimdienstschergen, das sich in der Bevölkerung hartnäckig hielt. So inspirierte er Fernsehserien wie »17 Augenblicke im Frühling«, in denen das Bild einer Behörde von »coolen«, der Sache ergebenen Burschen kreiert wurde. Einer, den das beeindruckte, hieß Wladimir Putin.

Der Grund der Imagekampagne war, dass das KGB auf die Mitwirkung der Bevölkerung weiter angewiesen blieb. Um 1960 hatte ein großangelegtes Wohnungsbauprogramm begonnen, als dessen unbeabsichtigte Nebenfolge sich die politischen Diskussionen an den sprichwörtlichen Küchentisch verlagerten. Schwerer zu kontrollieren als in einer Gemeinschaftswohnung und entsprechend personalaufwendiger. Außerdem war Andropow Anhänger eines umfassenden Begriffs von Staatssicherheit. Es gab kaum etwas, vom Studentenaustausch bis zu Korruption in der Wirtschaft, worüber der Dienst keine Dossiers anlegte. Andererseits kritisierten seine Nachfolger, dass viele der Millionen Akten im Grunde Presseschauen gewesen seien. Das klassische Problem aller Geheimdienste: 90 Prozent der gewonnenen Informationen stehen in der Zeitung. Wegen der restlichen zehn Prozent besteht der Apparat.

Im November 1991 wurde der KGB aufgelöst, kurz danach die Sowjetunion. Seine Nachfolge traten der FSB und der SWR an, der heutige Inlands- und der Auslandsgeheimdienst der Russischen Föderation.