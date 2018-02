Verweigerung und Verfeinerung

Die Unendlichkeit ist die Weltrevolution: Tocotronic Foto: Michael Petersohn/Universal Music

Die Zeit der intellektualisierten Distanz scheint vorüber, die Welt und die Machbarkeit der Dinge kehren zurück – für Tocotronic auf ihrem neuen Album »Die Unendlichkeit«. Hatte die Band 2002 auf ihrem »weißen Album« erklärt, dass die Zeit des delirierend-dilettantischen Gitarrenrocks mit linksbewegten Einsprengseln vorüber sei (»Eins zu eins ist jetzt vorbei«) und in der Folge eine Reihe von nahezu allerseits bewunderten Konzeptalben veröffentlicht, so rücken jetzt, Anfang 2018, wieder die persönliche Ansprache und die Wirklichkeit ins Blickfeld.

Das neue Album der 1993 in Hamburg gegründeten Gruppe spult in zwölf Stücken die Biographie des Sängers und Texters Dirk von Lowtzow ab. Diese Zurschaustellung eines »Ichs« mag zunächst übermäßig eitel anmuten. Doch solche Vorbehalte lösen sich im Verlauf des Albums auf; es besteht kein Zweifel daran, dass »Die Unendlichkeit« ein bandkollektives Kunstwerk ist, das sich einer Verallgemeinerbarkeit widmet: Wo stehen wir heute?

Zu der vom Bariton zum Falsett schnurrenden Popstimme Lowtzows gibt es Folk- und Grungerockgitarren, Streicherarrangements, Bläsersätze, E-Bassläufe. Sogar Percussionsounds wie im Europop und Anklänge von New und Dark Wave lassen sich wiedererkennen. Weiterhin scheint zu gelten: »Der Beat hat im Off nichts zu suchen«, wie es Anton Spielmann, Sänger von 1.000 Robota, einer der jüngeren Hamburger-Schule-Gruppen in der Nachfolge von Tocotronic, einmal formulierte.

Rhythmisch wird die Gruppe wohl immer im Rock bleiben, im Viervierteltakt mit dem Akzent auf der Zwei und der Vier, also in jenem Beat, der den Militärmärschen mit einer verschobenen Dynamik entgegentanzt (oder zumindest mit dem Fuß wippt, die Hände in den Taschen, den Blick offen und nach vorne gerichtet).

Während die Bundesrepublik röhrenden Hirschen wie Herbert Grönemeyer (»Ich finde keinen Parkplatz / Ich komm’ zu spät zu dir, mein Schatz«) einen ewigen Ehrenplatz, Airplay und Dauereinladungen auf den TV-Friedhof der Wohnzimmertalkshows einräumt, funkeln diese noch immer recht jung wirkenden Männer der Gruppe Tocotronic seit einem Vierteljahrhundert aus dem Schatten. Sie machen die Popmusik für eine Lebenswirklichkeit, die es auch noch gibt, und das massenhaft: Musik für Menschen, die nicht karrieristisch vorgehen und die Theorie vom »rationalen Agenten« täglich im Leben widerlegen. Das muss dem einst erhobenen Vorwurf des »Abiturientengeschrammels« (Visions) entgegengehalten werden.

Der im Grunde zutiefst sozialistische Impetus der Gruppe wird auch auf dem neuen Album nicht ostentativ pädagogisch vorgetragen. Es beginnt mit dem titelgebenden Stück, einer Reminiszenz an die Bedeutungslosigkeit des Individuums angesichts der unbegrenzten Dimensionen von Zeit und Raum. Ein Versuch der Ordnung folgt, denn nach dieser Ouvertüre wird chronologisch und geographisch sortiert: Die Stücke handeln von Kindheit, Jugend, Pubertät, Aufbruchswirbel, der linksalternativen Künstlerszene der 1990er Jahre in Hamburg, dem Tod eines Freundes und, poetisch übersetzt, vermittelt auch von der Arbeit und dem Nichtstun. Mit den letzten beiden Stücken »Mein Morgen« und »Alles was ich immer wollte war alles« werden ein grenzenloser Planet nach der Weltrevolution und schließlich zeichenhaft die Frage nach dem Dritten Stand (»alles«) besungen.

Die Gruppe verführt seit jeher ein Publikum mit einer widerständigen Zärtlichkeit, die sich gegen testosterongeladene Gitarrenwände, Mackerposen und rauchende Colts richtet, allerdings ohne diese mit weltabgewandtem Minimalismus und linksliberalen Banalitäten zu konterkarieren. Ein Sortiment an Formen der Verweigerung und Verfeinerung ist längst schon zu einem originären Mittel dieser Band geronnen, die sich nunmehr seit bald 25 Jahren ein großes Publikum aller Couleur erspielt und erhält. Und für das sich zu dieser Musik Filmszenen von Pasolini und Rohmer abspielen können, wenn Zitate von Hélène Cixous oder Baudelaire verflochten werden.

Wer die Musik der Band dieser Tage zum ersten Mal hört, wird etwas Zeit brauchen, um textliche und musikalische Reife voll zu erfassen. Die poetische, soziale und zum Großteil auch musikalische Qualität stehen indes außer Frage: Seit fünfzehn Jahren rankt sich eine akademische Sekundärliteratur um den Grafen aus der Offenburger Reihenhaussiedlung und seine Mitmusiker Jan Müller (Bass), Arne Zank (Schlagzeug), Rick McPhail (Gitarre) sowie den Produzenten Moses Schneider. Die das Album begleitenden Youtube-Videos erzählen das Album in Form eigener Kapitel mit einem Ensemble. Rote Socken an schlankem Fuß sind darin ein Gruß an größere und kleine linke und linksradikale Gazetten, Fanzines und Projekte, der die Band von Beginn an nahesteht.

Gibt es die Möglichkeit einer gegenwärtigen und linken Poesie, die den Leuten den Kopf verdreht – und das auch noch, zumindest tendenziell, in die richtige Richtung? Die erfahrene Radiomoderatorin Milena Fessmann von Radio eins brachte jedenfalls gegenüber der Band kaum eine Frage zustande und erging sich mehr in Huldigungen an die anwesenden Musiker, die mit einem Fragezeichen endeten (Sendung »Free Falling« vom 30.01.). Im Interview anlässlich der neuen Albumveröffentlichung erklärte die Band wiederum ihre Nähe zu den Progressiven; allein, Nägel mit Köpfen werden sie nie machen. Ein vermeintlicher Mangel der Künstlerpose, der immer etwas mit »Feigheit« zu tun hat, wie Lowtzow selbst einräumt. Das ist aber kein Hinderungsgrund, dem Œu vre dieser Gruppe mit einem marxistischen Ohr zu lauschen.