Die wahre Heimat ist das Jenseits

Eine Studie der Stoffe, der Posen und der Blicke: Vicky Krieps und Daniel Day-Lewis (in seinem angeblich allerletzten Film) Foto: Laurie Sparham/Focus Features via AP

Eleganz und Klaustrophobie, Stilobsession und Fetischismus, das Pathologische (Kleptomanie und Nekrophilie), der Exzess (Völlerei) und seine Stille (das letzte Stündlein), die Idiosynkrasie und immer wieder Eleganz und mehr Eleganz und schließlich doch wieder die Phantasmagorie vom Ende von allem. Mit einem Lächeln auf der das dunkle Schicksal genüsslich bejahenden Maske, was denn sonst?

So soll einem »Phantom Thread« (auf deutsch »Der seidene Faden«; nebenbei sei hier vor der deutschen Synchronisation, die dem Film jeden Rest einer ohnehin heiklen Verständlichkeit austreibt, nachdrücklich gewarnt) verkauft werden, es ist der achte Spielfilm von Paul Thomas Anderson.

In den letzen Jahren war der Regisseur ja hauptsächlich als eine Art Videodokumentarist und Musik-Ethnograph mit der auch nur sehr bedingt erträglichen Band Radiohead unterwegs. Nun legt er dieses schwere, scheinbar schwarzhumorige idiosynkratische Werk vor, um die Illusion zu bestärken, er sei so ewas wie der letzte US-amerikanische Filmregisseur, der diese Berufsbezeichnung im näheren Sinne noch verdient hat.

Es werden zweifelos schwere Geschütze aufgefahren: die Mode (in noch individuell ausgestalteter Luxusform), die paranoide Nachkriegsatmosphäre der 1950er Jahre (auch so als Epoche, in der »Kleidung im Film« so etwas Ostentatives und zugleich Distinguiertes verpasst bekam), der Mythos von Hitchcock (der Hitchcock von »Rebecca«, 1940 und »Suspicion«, 1941). Und nicht zuletzt ist dies als der angebliche allerletzte Film von Daniel Day-Lewis angekündigt, mit dem Anderson zuvor in »There will be Blood« (2007) zusammengearbeitet hatte.

Day-Lewis spielt in »Phantom Thread« den fikiven Modemacher Reynolds Woodcock, der im London der mittleren Fünfziger Jahre zusammen mit seiner Schwester Cyril (Lesley Manville) sein angesehenes Modehaus führt. Es sind die letzten großen Tage der Couture (ein vages Vorbild für die Figur ist möglicherweise der aus ärmlichen Verhältnissen emporgestiegene baskische Modeschöpfer Cristobal Balenciaga, der im unmittelbaren Nachkriegs-Paris die Lampen wieder angeschaltet hatte). Seine Kleider sieht er noch als individuell ausgestaltete Kunstwerke mit allen darin versteckten Geheimnissen und Absonderlichkeiten (»Man kann so gut wie alles in ein Futter einnähen«, behauptet er). Es sind die Zeiten kurz bevor die Mode zu populärkulturellem Mythos und industrieller Massenabfertigung überging.

Im Grunde lebt diese Figur bereits in ihrer eigenen Vergangenheit. In ihren Träumen wird sie vom Phantom der eigenen Mutter heimgesucht. Die realen Kundinnen – wie aristokratisch und wohlhabend auch immer – sind bereits meist zu vulgär für die von ihm entworfenen und von einem kleinen Heer an Kunsthandwerkerinnen angefertigten Kunstwerke.

Konsequenterweise besteht diese Figur dann aus einer Ansammlung schwerer Ticks und ungesunder Gewohnheiten. Dieser Modemacher ist extrem geräuschempfindlich, pedantisch und ziemlich verfressen (er frühstückt beispielsweise sehr ausgiebig, aber idealerweise geräuscharm). Zudem pflegt er ein absonderliches – junggesellenhaftes – Verhältnis zu Frauen: Vom Mutterbild und seiner Schwester dominiert, lacht er sich eine Reihe von Musen an, die zugleich Mitarbeiterin, Vorzeigemodell und alter ego darstellen. Er hat sozusagen einen Pygmalion-Komplex.

Bei einer seiner Musen bleibt er schließlich hängen. Mit Alma (Vicky Krieps), der Seele von allen, kann er all die kleinen novellistischen Ehekriegs-Giftmordphantasien durchspielen, die scheinbar auch das Geheimnis seiner anachronistischen Arbeit sind. Eine Allegorie künstlerischer (Paar-)Produktion in Zeiten, da das letzte Stündlein zu schlagen im Begriff ist? Eine Studie der Stoffe, der Posen, der Blicke, mit denen diese Produktion zu tun hat?

Obwohl der Film ziemlich schwergängig ist, belässt er es bei halbgaren Andeutungen. Stoßrichtung scheint eine grundsätzliche Fremdartigkeit der Kunst(handwerks)produktion zu sein. Ihr Ort ist von vornherein eine Art Exil, das entweder durch äußere (politische) Einflüsse erzwungen ist (es gibt Andeutungen über die jüdische wie auch eine »osteuropäische« Diaspora) oder durch die betonte Absonderlichkeit des jeweiligen sozialen, professionellen, erotischen usw. Habitus hergestellt wird. Die wahre Heimat hingegen ist das Jenseits. Einige Zeitverschiebungen legen nahe, dass der Film auch eine Art Nachruf auf die von ihm beschworene Modemacherfigur sein könnte.

Vieles könnte man dabei versuchungsweise ins Feld führen von der Stofflichkeit von Mode, Psychoanalyse und Film. Aber das würde die Geduld vielleicht doch überstrapazieren. Sind die Zeiten nicht einfach zu hart geworden, um noch Idiosynkrasien zu pflegen und in den kostbaren Vorräten zu kramen?

Lassen wir es dabei bewenden, dass »Phantom Thread« in der vorliegenden Fassung (es soll eine ursprüngliche, weitaus längere, sich möglicherweise klarer erklärende Fassung geben) wenig mehr als eine wenig wohlfeile Mogelpackung ist.