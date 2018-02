»Geschwiegen wird, weil es kaum gesetzlichen Schutz gibt«

Sie fordern den Schutz von sogenannten Whistleblowern, die Missstände enthüllen und öffentlich machen, in den Koalitionsvertrag von Union und SPD aufzunehmen. Wie steht es bislang um diejenigen, die Informationen weitergeben?

Wir fordern schon lange einen Schutz für Whistleblower, nicht erst jetzt, kurz vor Ende der Koalitionsverhandlungen. Bei derart mutigem öffentlichem Auftreten einzelner Personen geht es oft um höchste Rechtsgüter, die wichtig für die ganze Gesellschaft sind, etwa in den Bereichen Umwelt, Gesundheit, Frieden. Am Falls Martin Porwoll, Angestellter des kaufmännischen Angestellten einer Apotheke in Bottrop, wird dies deutlich. Porwoll war davon überzeugt, dass sein Arbeitgeber in der Apotheke Krebsmedikamente gepanscht hatte. Er habe wesentlich mehr Medikamente abgerechnet, als er bezogen hatte – zum Nachteil von Krebskranken, deren Gesundheit dadurch gefährdet sei, so der Vorwurf. Porwoll hatte versucht, das nachzuweisen. Nachdem ihm dies aus seiner Sicht gelungen war, erstattete er Strafanzeige gegen seinen Arbeitgeber. Die Staatsanwaltschaft ermittelte gegen ihn und ließ ihn im November 2016 verhaften. Durch die Akteneinsicht seines Anwaltes wurde der Chef am 29. November der bis dato von der Staatsanwaltschaft anonymisierte Name Porwolls bekannt, tags darauf kündigte er ihm. Er sei der Verschwiegenheitspflicht nicht nachgekommen. Der Chef nannte zudem noch weitere Gründe. Einen davon erkannte das Gericht in Porwolls Kündigungsschutzverfahren als rechtmäßig an. Dagegen ist er in Berufung gegangen, das Verfahren steht noch aus.

Haben andere Menschen, die solche Gefahren veröffentlichen, ähnlich Nachteile ertragen müssen?

In Deutschland gibt es nur wenige Whistleblower. Geschwiegen wird oft, weil es keinen hinreichenden gesetzlichen Schutz gibt. Deshalb fordern wir die nächste Bundesregierung auf, ein entsprechendes Gesetz zu verabschieden.

Welche anderen Whistleblower haben sich dennoch eingesetzt?

Zum Beispiel die einstmals bei Vivantes in Berlin beschäftigte Altenpflegerin Brigitte Heinisch: Sie hatte sich mit den Pflegebedingungen dort nicht abfinden können – und zunächst intern Verbesserungsvorschläge gemacht. Nachdem diese ignoriert wurden, stellte auch sie Strafanzeige gegen den Unternehmer. Vor ihrem Gewissen hatte sie nicht verantworten können, was sie täglich sehen und selber tun musste. Auch ihr wurde gekündigt. Ihre Kündigungsschutzklage blieb in Deutschland bis hin zum Bundesverfassungsgericht erfolglos. Erst der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Strasbourg sprach 2011 ein wegweisendes Urteil: Erstens ist das »Offenlegen von Missständen« durch die Meinungsfreiheit gedeckt. Zweitens gewichtete er das öffentliche Interesse an »Informationen über Mängel in der Pflege« stärker als das Interesse eines Unternehmens am »Schutz seines Rufes und seiner Geschäftsinteressen«.

Werden Whistleblower in der Regel erst gekündigt, nachdem sie ihre Chefs angezeigt haben?

Die Amtstierärztin Dr. Margrit Herbst hatte im Interview gesagt, dass auf deutschen Weiden BSE-Rinder grasen. Sie tat das in den 90er Jahren, als Deutschland noch offiziell BSE-frei war. Auch sie hatte zunächst versucht, intern darauf hinzuweisen. Das Fleisch wurde aber weiterhin zum Verzehr angeboten. Deshalb sah auch sie keine andere Möglichkeit, als die Öffentlichkeit zu informieren. Sie wurde gekündigt und fand nie wieder eine Anstellung.

Sie kritisieren, dass die letzte Regierung ihr Versprechen nicht eingehalten habe, zu überprüfen, was für den Schutz von Whistlebowern getan werden kann. Wie ließe sich deren Situation verbessern?

Zu regeln ist, dass Whistleblower, wenn sie feststellen, dass Gefährdungen für die Gesellschaft entstehen, von ihrem Arbeitsplatz aus darauf hinweisen können. Sie müssen die Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden darüber informieren – und unter bestimmten Bedingungen auch an die Öffentlichkeit gehen dürfen. Whistleblowern, die für das Gemeinwohl eintreten, muss ein Schutz vor arbeits-, dienst- und strafrechtlichen Sanktionen eingeräumt werden.