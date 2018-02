Hintergrund: Verhältnis zu Russland entspannen

Der Bundestag hat am Donnerstag den Antrag der Fraktion Die Linke »Entspannung mit Russland – keine Verlängerung der Sanktionen gegen Russland« (19/95) beraten – und die Vorlage in den Auswärtigen Ausschuss verwiesen. Die Linksfraktion fordert in dem Antrag die Bundesregierung auf, in der EU darauf hinzuwirken, dass die Wirtschaftssanktionen gegen Russland nicht mehr verlängert werden, »da sie weder zielführend noch ökonomisch sinnvoll sind und noch mehr Probleme verursachen als lösen«. Die Bundesregierung solle den Petersburger Dialog wieder nutzen, um das Misstrauen zwischen Russland und Deutschland abzubauen. Darüber hinaus solle die Bundesregierung im Minsk-Prozess »von der Ukraine und den Aufständischen« nachdrücklich die Umsetzung der Verpflichtungen einfordern und dem »Narrativ einer russischen Aggression als Ursache des Konflikts entgegentreten, das die NATO-Osterweiterung und das EU-Assoziationsabkommen ausblendet«.

Unterstützt wird die Forderung nach einem Kurswechsel in den deutsch-russischen Beziehungen bis hin zu CDU und SPD – zumindest im Osten Deutschlands. Am Montag sprachen sich die Ministerpräsidenten von Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern für ein Ende der 2014 verhängten Wirtschaftssanktionen gegen Russland aus. Russland hatte im Gegenzug ein Einfuhrverbot für Lebensmittel verhängt, das vor allem die Ostbundesländer trifft.

Die EU-Strafmaßnahmen hätten sich als wirkungsloses Instrument erwiesen, so Sachsen-Anhalts Regierungschef Reiner Haseloff (CDU) nach dem Treffen mit seinen Ost-Kollegen in Berlin. Die EU-Staaten hatten mit Wirtschaftssanktionen auf die Angliederung der Krim an Russland reagiert. Haseloff sprach von einem Völkerrechtsbruch. »Aber es gibt eben auch den Befund, dass die Betroffenheit der Wirtschaftsunternehmen in den ostdeutschen Flächenländern besonders stark ist und in den westdeutschen Flächenländern eher eine marginale, zumindest aber untergeordnete Rolle spielt.« Nötig seien neue »methodische Ansätze« der Konfliktbefriedung. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) betonte: »Wir sind ganz klar für den Abbau der wechselseitigen Sanktionen.«

Die Bundesregierung ließ über ihre Vizesprecherin Ulrike Demmer dazu am Mittwoch verlauten: »Die Sanktionen sind kein Selbstzweck, sondern sie sind eine Reaktion einerseits auf die weiterhin bestehende völkerrechtswidrige Annexion der zur Ukraine gehörenden Halbinsel Krim und andererseits auf die russische Destabilisierung der Ostukraine durch von Moskau unterstützte separatistische Kräfte.« (jW)