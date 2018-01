Nachschlag: Äffchen würden Panzer kaufen

Freuen sich schon auf ihr gendergerechtes Spielzeug: Klonäffchen Zhong Zhong und Hua Hua aus Shanghai Foto: China Daily via REUTERS

Anlässlich der Nürnberger Spielwarenmesse fragt Monika Dittrich, warum Hersteller immer stärker zwischen weiblichem und männlichem Spielzeug differenzieren. Das erscheint ihr angesichts der formalen Gleichstellung der Geschlechter als anachronistisch. Die üblichen Wissenschaftler werden befragt, ob ein »männliches«, eher aggressives Verhalten und die Vorliebe für Autos und Pistolen und das »weibliche« Interesse an Schönheit und Beziehungen, Püppchen und Schminke von Geburt an festgelegt seien. Angeblich ja, wie Studien belegen sollen: Der Griff junger Äffinnen zu roten Bratpfannen statt zu orangen Bällen belege dies. Das Erfolgsrezept für eine glückliche Kindheit steckte demnach in den Genen: Der Bengel kriegt seinen Modellpanzer, das Mädel eine Barbie zum Totschießen. Mit dieser völlig unkritischen Bezugnahme auf keineswegs eindeutige Untersuchungen fällt die Sendung weit hinter Simone de Beauvoirs berühmten Satz zurück, dass man nicht als Frau auf die Welt kommt, »man wird es«. (ck)