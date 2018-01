»Das Feindstrafrecht hält schrittweise Einzug«

Solidarität gegen Repression: Kundgebung für den inhaftierten G-20-Gegner Fabio V. in Hamburg Foto: Axel Heimken/dpa

Am Dienstag fand ein Prozesstermin gegen den 18jährigen G-20-Aktivisten Fabio V. aus Italien statt, der sich zunächst fast ein halbes Jahr in U-Haft befand. Was passiert da eigentlich?

Der 18jährige Fabio V. saß in U-Haft, ohne dass ihm eine konkrete Straftat vorgeworfen wurde. Statt dessen bezichtigte man ihn der psychologischen Unterstützung vermeintlicher »Pyrotechnik- und Steinewerfer« bei einer Demonstration im Hamburger Industriegebiet Rondenbarg. Bei einem Polizeieinsatz wurden dort 14 Menschen zum Teil schwer verletzt.

Das Amtsgericht Altona hob nun den Haftbefehl auf, nachdem selbst die Staatsanwaltschaft einräumen musste, dass Fabio V. keine konkrete Tat zugeordnet werden kann. Bereits im November wurde er gegen eine Kaution von 10.000 Euro aus der Haft entlassen. In der überwiegenden Mehrheit der 24 bereits entschiedenen Fälle führten die Vorwürfe zu Bewährungsstrafen, die mit meist einem Jahr und sechs Monaten weit höher lagen als in vergleichbaren Fällen vor G 20. Besonders hart traf es Peike S. aus den Niederlanden. Er wurde erstinstanzlich zu zwei Jahren und 7 Monaten ohne Bewährung verurteilt, obwohl an den ihm vorgeworfenen zwei Flaschenwürfen im Prozess berechtigte Zweifel aufkamen. Er befindet sich in der zweiten Instanz. Die Unschuldsvermutung ist im Strafrecht ein wichtiges Moment. Sie scheint in den G-20-Prozessen in Hamburg aber oft kaum eine Rolle zu spielen.

Wie ordnen Sie dieses Vorgehen ein?

Da findet ein Paradigmenwechsel statt. Teile der CDU und andere Hardliner fordern, dass bereits die psychologische Unterstützung von Straftätern bei Versammlungen mit hohen Haftstrafen bestraft werden soll. Wenn man sich aus einer Demonstration nicht entfernt, aus der einzelne Straftaten begangen werden, soll das selbst ein Vergehen sein.

Das Versammlungsrecht wäre so obsolet. In dem Prozess gegen Fabio V. geht es um genau diesen Aspekt. Die »Rondenbargdemo« soll, wenn es nach der Staatsanwaltschaft geht, nicht als politisch, sondern als vergleichbar mit Ausschreitungen von Hooligans gewertet werden. Die G-20-Proteste werden so genutzt, um die Repression gegen Linke und Menschenrechtsaktivisten auszuweiten. Zuerst durch die normative Kraft des Faktischen auf den Ebenen des polizeilichen sowie justiziellen Handelns und später durch Gesetzesverschärfungen. Das Feindstrafrecht hält schrittweise Einzug.

Sind die Richter alles Hardliner?

Das kann man so nicht sagen. Es gibt schon einzelne Hardliner. Genauer betrachtet, muss man allerdings davon ausgehen, dass durch die auf Abstrafen der Gewalttäter fixierte und durch Äußerungen von Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) und Innenminister de Maizière (CDU) befeuerte Debatte ein großer psychologischer Druck auf den Richtern lastet.

Wirkt sich die Repression auch auf Ihre politische Arbeit aus?

Weil wir als Fraktion die Repression und die Zielrichtung der Politik transparent machen und dagegen handeln, werden diejenigen, die sich öffentlich äußern, von der CDU und einigen konservativen Zeitungen in Hamburg angegriffen. So soll der Diskurs weiter in Richtung Law and Order verschärft werden.

Darüber hinaus soll ausgeblendet werden, dass wir uns für eine solidarische Gesellschaft einsetzen, in der Konflikte durch Dialog und nicht durch Zuspitzung von Repression gelöst werden. Um so wichtiger ist, dass wir unsere Vision der solidarischen Gesellschaft auch selber leben und mit den Bewegungen weiterentwickeln. Dazu gehört auch, sich nicht den einseitigen Diskurs über die »gewaltbereiten Linken« aufdrücken zu lassen, sondern die strukturelle Gewalt analytisch zu hinterfragen.

Was soll Ihrer Meinung nach mit diesem repressiven Ansatz bewirkt werden?

Eines der Ziele ist die Verhinderung von internationalen Protesten gegen die zunehmend autokratische Vorgehensweise der Herrschenden, soziale Ungleichheit und Krieg. Ein weiteres Ziel ist, Grundrechte wie die Versammlungsfreiheit in ihrer jetzigen Form in Frage zu stellen. Geplant ist auch eine weitere Militarisierung von Einheiten der Polizei, wie wir das beim G 20 bereits sehen konnten. Wer zunehmend neokolonial und militärisch nach außen agieren will, flankiert das auch mit einer immer aggressiveren Innenpolitik.