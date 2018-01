Gesucht: Digitale Souveränität

Die zunehmende Vernetzung aller möglichen Geräte übers Internet rückt das Ziel, Herr über die eigenen Daten zu sein, immer weiter in die Ferne. Foto: Ralf Hirschberger/dpa

Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos rührte Bundeskanzlerin Angela Merkel die Werbetrommel für den digitalen Kapitalismus und verkündete einmal mehr, Daten seien quasi das Erdöl des 21. Jahrhunderts. Für die Bevölkerung stellt sich angesichts des technisch Möglichen die Frage: Wo bleibt die Kontrolle über die eigenen Daten? Die Haltung der Wirtschaft wie auch der herrschenden Politik, Daten vor allem als Handelsware zu begreifen, steht dem Prinzip des Datenschutzes diametral entgegen. Dessen Konflikt mit der Sammelwut von Unternehmen, aber auch Behörden wurde auf dem 12. Europäischen Datenschutztag am Montag nachmittag in Berlin deutlich. Dort hatten sich Fachleute aus den Datenschutzbehörden von Bund und Ländern versammelt, um sich vor allem mit der Frage auseinanderzusetzen, ob es so etwas wie »digitale Souveränität«, also Kontrolle über und selbstbestimmten Umgang mit persönlichen Informationen, überhaupt gibt.

Daneben stand vor allem die Europäische Datenschutzgrundverordnung im Mittelpunkt. Nach einer zweijährigen Übergangsperiode soll sie im Mai 2018 endlich zur Anwendung kommen, womit das Datenschutzrecht EU-weit vereinheitlicht ist. Zentraler Grundsatz des Regulariums ist die Zweckbindung. Der Praxis einer beliebigen Weitergabe an Dritte wäre damit zumindest theoretisch ein Riegel vorgeschoben.

Renate Nikolay, Kabinettschefin von EU-Justiz- und Verbraucherschutzkommissarin Vera Jourová, betonte, »Europa« sei Maßstab in Sachen Datenschutz – unter anderem auch deshalb, weil man ein offenes Ohr für »Stimmen aus der Wirtschaft« gehabt habe. Die neue Verordnung bezeichnete sie als »Quantensprung«. Als Fortschritt stellte Nikolay heraus, dass Bürger künftig nicht mehr in verschiedenen EU-Staaten Verfahren gegen Internetkonzerne anstrengen müssen, sondern dass sie dies in ihrem Heimatland tun können. Der Pferdefuß: Es sind in diesem Rahmen nur Einzelbeschwerden, aber keine Sammelklagen möglich. Nikolay bezog sich mit ihrem Hinweis auf den Fall von Maximilian Schrems, der im Alleingang mehrere Verfahren gegen Facebook angestrengt hatte und dabei in verschiedenen Ländern vor die dortigen Gerichte ziehen musste.

Der Wiener Rechtswissenschaftler Nikolaus Forgó schilderte am aktuellen Beispiel der Firma Strava, deren Fitness-App das anonyme Hochladen von GPS-Daten der eigenen Joggingrouten erlaubt, wohin Geschäftsmodelle nach dem Prinzip »Daten gegen Dienstleistung« führen können. Am Wochenende war publik geworden, dass sich mit den von Strava gesammelten Daten die Laufwege von US-Soldaten rund um Militärbasen im Nahen und Mittleren Osten rekonstruieren lassen. Die Existenz mancher Stützpunkte wurde dadurch erst bekannt. Wenn eine vergleichbare Dienstleistung kostenlos angeboten werde, sei davon auszugehen, dass die Daten als Rohstoff für weitere Geschäfte dienten, so die Botschaft Forgós.

Markus Beckedahl, Chefredakteur des Portals netzpolitik.org, brachte seine Skepsis gegenüber der Wirksamkeit der neuen EU-Verordnung zum Ausdruck. Der Bundesregierung warf der Journalist vor, bei deren Erarbeitung Lobbyismus für die Aufweichung des Datenschutzes betrieben zu haben. Für ihn ist vor allem die »massive Abhängigkeit« der Verbraucher von Unternehmen wie Facebook und Google ein »großes gesellschaftliches Problem«. Beckedahl sieht in Sachen Datenschutz enormen Investitionsbedarf im Bildungs- und Justizsystem. Letzterem fehle es sowohl an Personal als auch an Kompetenz, das Recht in digitalen öffentlichen Räumen durchzusetzen.

Wie sich Verbraucher praktisch vor staatlicher Überwachung schützen können, stand nicht auf dem Programm. Rechtsexperte Forgó verwies darauf, dass für die Kontrolle der Geheimdienste die Mitgliedsstaaten zuständig seien. Sie könne daher nicht auf EU-Ebene geregelt werden. Winfried Veil aus dem Bundesinnenministerium bestätigte das. Markus Beckedahl wies demgegenüber darauf hin, dass Vorratsdatenspeicherung, Staatstrojaner und andere Überwachungsmaßnahmen des Staates klar gegen deutsche und europäische Grundrechte verstoßen. »Digitale Souveränität« müsse sowohl gegen kapitalistische Verwertungsinteressen als auch gegen staatliche Kontroll- und Machtgelüste erkämpft werden.