Der gläserne Stromkunde

Angezapft: Noch gibt es zu wenig Tankstellen für Elektroautos Foto: Lino Mirgeler/dpa

In zehn oder 15 Jahren könnte ein nennenswerter Teil der Pkw auf deutschen Straßen mit Elektromotoren angetrieben werden. Auf die Stromnetze könnten damit Probleme zukommen. Verbreitete Zusammenbrüche drohen. Das meinen zumindest die Autoren der von der Managementberatung Oliver Wymann veröffentlichten Studie »Der E-Mobilitäts-Blackout«. Verschiedene Medien hatten das aufgegriffen, mitunter auch nur die Pressemitteilung abgedruckt, ohne dies zu kennzeichnen.

Die Überschriften sind reißerisch. Elektroautos würden die Stabilität der Stromversorgung bedrohen, »Blackout-Gefahr durch Elektroautos« sieht das Handelsblatt. Bei näherem Hinsehen scheint es sich aber eher um eine PR-Maßnahme der Energiewirtschaft zu handeln. Die traditionellen Unternehmen und Konzerne favorisieren einen zentralisierten Aufbau der Stromversorgung und machen daher seit Jahren Druck für den Ausbau der Netze. Bis 2030 sei, sekundiert die im Innogy-Vorstand (eine Tochtergesellschaft von RWE) für Netzinfrastruktur zuständige Hildegard Müller im Handelsblatt, im Niederspannungsnetz ein jährlicher Investitionsbedarf von einer Milliarde Euro nötig. Das würde natürlich auf die privaten Haushalte und das Kleingewerbe umgelegt werden, aber davon spricht die Managerin nicht. Das versteht sich von selbst.

Doch worum geht es eigentlich genau? Das Niederspannungsnetz ist jener Teil des Stromnetzes, das zwischen dem letzten Transformator und dem Endverbraucher im privaten Haushalt oder Kleingewerbe liegt. Wenn nun alle gleichzeitig ihr Auto aufladen wollen, dann kommt es zur Überlastung. Im Trafo brennt die Sicherung durch, und die Nachbarschaft steht im Dunkeln. So die Botschaft. Im Kleingedruckten findet sich dann allerdings: »Bei einer Ortsnetzgröße von 120 Haushalten reichen bereits 36 Elektroautos aus.«

Da stellen sich dann doch einige Fragen. 36 Autos auf 120 Haushalte sind nämlich auf dem Land vielleicht wenig, aber in den Innenstädten schon eine ganze Menge, und wer sagt, dass die Automobildichte so hoch bleiben muss, wie sie derzeit ist? Und wieso sollten alle um Punkt 19 Uhr ihr Auto aufladen? Tatsächlich zeigen Untersuchungen, dass ein durchschnittlicher Pkw mehr als 23 Stunden am Tag ungenutzt herumsteht. Wenn auch nur die Hälfte aller Autos gleichzeitig genutzt würde, gäbe es auf den Straßen überhaupt kein Vorankommen mehr.

Das Problem ist also reichlich aufgeblasen. Das Motiv dafür scheint bei den »Strategieberatern« von Oliver Wymann noch ein anderes zu sein als bei Hildegard Müller. Sie wollen mit sogenannten intelligenten Stromzählern die Ladevorgänge steuern. Für Datenschützer ist das eher eine Horrorvorstellung, für Netzbetreiber wäre es hingegen eine interessante Gelegenheit, die Lebensgewohnheiten ihrer Kunden digital zu erfassen. Damit ließe sich dann, vorausgesetzt, der lästige Datenschutz lässt sich aushebeln, eine zusätzliche Einnahmequelle durch den Datenverkauf zum Beispiel zu Werbezwecken erschließen.