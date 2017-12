Normaler Kapitalismus ist, wenn die Zahl der Armen noch schneller wächst als der der Reichtum sehr weniger. Das gewöhnliche Tempo reicht aber nicht, um den Laden zu betreiben, da muss beschleunigt werden. »Mehr Elend wagen« hieß die Devise der SPD-Grünen-Koalition, als sie die »Agenda 2010« einführte. Nun ist der Erfolg da.

So berichteten also die Nachrichtenagenturen am 21. Dezember, die Zahl der Rentner, die von den sogenannten Tafeln Lebensmittel beziehen müssten, habe sich in zehn Jahren verdoppelt. Die Almosenstellen, die 2018 ihr 25jähriges Bestehen »feiern«, versorgen regelmäßig etwa 1,5 Millionen Menschen. Der Vorsitzende des Tafel-Bundesverbandes, Jochen Brühl, hatte der Neuen Osnabrücker Zeitung gesagt: »Fast jeder vierte Tafelkunde ist mittlerweile Rentner. Das sind in etwa 350.000 Menschen.« 2007 machten Senioren nur gut zwölf Prozent der Bedürftigen aus, nun seien es 23 Prozent. Brühl erläuterte auch: »Zu Beginn haben wir schwerpunktmäßig Obdachlose unterstützt, dann kamen Spätaussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion, in jüngerer Zeit kommen viele Alleinerziehende, und zuletzt suchten immer mehr Flüchtlinge Hilfe bei den Tafeln. Um 18 Prozent sind 2015 unsere Kundenzahlen im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise nach oben geschnellt. Mittlerweile ist es so: Viele Flüchtlinge sind Helfer bei den Tafeln.«

Am 24. Dezember hakte die ARD-»Tagesschau« nach und wusste bereits mehr als Brühl: Die an den Tafeln »Neuaufgenommenen sind vor allem Flüchtlinge, das schürt zusätzlich Konkurrenz«. 60 Prozent Spendenempfänger dort hätten einen Migrationshintergrund, obwohl das nur für 22,5 Prozent der Bevölkerung gelte. Es fand sich auch ein Sprecher der Tafel in Saarbrücken, der meinte, die »alte Kundschaft« bleibe fern, weil sie »ein Problem mit den vielen Ausländern, mit der Andersartigkeit, mit der fremden Sprache« habe.

Lieber hungern als Flüchtlingen begegnen? Der Bundesverband der Tafeln beschreibt seine »Kundendemographie« so: Zwar seien laut seiner Umfrage vom Frühjahr 2016 »gut 60 Prozent aller Tafel-Kunden nichtdeutscher Herkunft«, fährt aber fort: »Die größte Kundengruppe der Tafeln bilden auch im Jahr 2016 deutsche Staatsbürger ohne Zuwanderergeschichte (ca. 39 Prozent), gefolgt von Asylbewerbern/neu angekommenen Flüchtlingen (ca. 24 Prozent), Deutschen mit Zuwanderungsgeschichte (ca. 19 Prozent) sowie Migranten aus Drittstaaten mit Aufenthaltstitel (ca. elf Prozent) und Migranten aus Ländern der EU (ca. sieben Prozent).«

So wird aus Verkürzung eine Verfälschung. Hinzu kommt: Der »Tagesschau«-Zusatz »schürt Konkurrenz« nimmt eine Internetpöbelei im Geiste von AfD und Pegida aus dem Frühjahr 2017 wieder auf. Am 20. Mai berichtete tagesschau.de darüber. Im Netz heiße es, geflüchtete Menschen würden »bei der Essensausgabe der Tafeln vor den Deutschen bevorzugt, angeblich schubsen und kratzen sie auch, um schneller an die Reihe zu kommen«. Petra Federau, eine einstige AfD-Landtagskandidatin in Mecklenburg-Vorpommern, die ihre Arbeit für einen Escort-Service verschwiegen hatte und deswegen von der Kandidatenliste flog, berichtete demnach auf Facebook von einem »massenhaften Ansturm von Ausländern« auf die Tafel in Schwerin. Und: »Unsere deutschen, größtenteils älteren Hilfsbedürftigen haben überhaupt keine Chance gegen die vermutlich arabischen Zuwanderer.« Der Leiter der Schweriner Tafel, Peter Grosch, dementierte das gegenüber tagesschau.de, an der positiven Resonanz auf Federaus Posts änderte das wohl nichts.

Am 24. Dezember »likte« die »Tagesschau« sozusagen den AfD-Dreck. Die bei den Bundestagswahlen so erfolgreiche PR-Aktion der Öffentlich-Rechtlichen zur Förderung der Deportier- und Brandstifterpartei geht weiter. Die Verelendung nimmt schließlich zu.