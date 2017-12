Angriff auf allen Ebenen

Der ideologische Kitt, mit dem die beiden Rechtsparteien ihre Wählerschaft beruhigen wollen, ist Rassismus. An vielen Stellen im Regierungsprogramm werden, wie bereits im Wahlkampf, Flüchtlinge und Asylwerber oder -berechtigte für die hohen Kosten des Sozialsystems verantwortlich gemacht. Folgerichtig kürzen Kurz, Strache und Co. auch hier weiter. Asylberechtigte sollen künftig maximal 520 Euro bekommen und stehen damit vor der Alternative Verarmung oder Kriminalität.

Herzstück der sozialpolitischen Pläne der schwarz-blauen Regierung sind die »Flexibilisierung« der Arbeitszeit und die »Neuausrichtung und Weiterentwicklung von Arbeitslosengeld, Notstandshilfe und Bedarfsorientierter Mindestsicherung« – letzteres bedeutet die Einführung eines Systems, das eng an das bundesdeutsche »Hartz IV«-Modell angelehnt ist. Wer künftig länger auf Sozialleistungen angewiesen ist, muss sein gesamtes Vermögen abgeben. Arbeitslose sollen im Verlauf ihrer Arbeitssuche immer weniger Geld bekommen und auch weit von ihrem Wohnort entfernte Jobs annehmen müssen. Die entsprechenden, bislang geltenden Zeiten sollen auf zweieinhalb Stunden Fahrzeit täglich ausgeweitet werden. Bisherige Bestimmungen zu Berufs- und Entgeltschutz sollen fallen. Wer künftig arbeitslos wird, muss also jeden ihm angebotenen Job annehmen – egal wie qualifiziert er oder sie ist und wie hoch das Einkommen zuvor war.

Ein Kabinett für Besitzende: Die neue österreichische Regierung mit Bundeskanzler Kurz am 19. Dezember in Wien

Mit der Regierungsbeteiligung der »Freiheitlichen« sitzen nun mehrere Personen in Regierungsämtern, in deren Biographien es mehr als nur Berührungspunkte mit der faschistischen Szene jenseits der FPÖ gibt. Vizekanzler Heinz-Christian Strache wurde im Alter von 15 Jahren Mitglied der deutschnationalen Burschenschaft Vandalia. In den folgenden Jahren hatte er Kontakte zu Kreisen um den derzeit inhaftierten Gottfried Küssel. Strache nahm an Wehrsportübungen österreichischer Neonazis teil und besuchte Treffen der bundesdeutschen »Wiking-Jugend«.

Der neue Innenminister und FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl fungiert seit Jahren als Ideologe und Stratege seiner Partei. Er schrieb bereits für den 2008 alkoholisiert verunfallten ehemaligen FPÖ-Chef Jörg Haider Reden und war während der vergangenen Jahre für die Ausrichtung der Wahlkämpfe zuständig. Dabei erfand Kickl unter anderem rassistische Plakatsprüche: »Wiener Blut – zu viel Fremdes tut niemand gut«, konnte man etwa 2010 vor der Kommunalwahl in der Bundeshauptstadt auf FPÖ-Werbematerialien lesen. Bereits einige Jahre zuvor hatte der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde, Ariel Muzicant, nach einer von Haider vorgetragenen verbalen Attacke gegen seine Person gesagt, wenn er Kickl höre, »erinnert mich dieses Gehetze und die Sprache an Joseph Goebbels«. In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass Kickl als Kommunikationsverantwortlichen des Innenministeriums den Chefredakteur der Internetzeitschrift Unzensuriert.at, Alexander Höferl, engagiert hat. In einer Einschätzung des oberösterreichischen Verfassungsschutzes hieß es 2016, die auf diesem Webmedium veröffentlichten Inhalte »sind zum Teil äußerst fremdenfeindlich und weisen antisemitische Tendenzen auf«.

Infrastrukturminister Norbert Hofer, der im vergangenen Jahr für die FPÖ als Bundespräsidentschaftskandidat angetreten war, ist Ehrenmitglied der Burschenschaft Marko-Germania Pinkafeld. Laut dem Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) vertritt diese Verbindung einen Deutschnationalismus, der »nicht rein kultureller Art, sondern als völkischer zu bestimmen« ist und einen »Elitarismus«, der sich in Skepsis gegenüber demokratischen Grundsätzen äußert.

Noch nie zuvor hatten Burschenschaften einen so großen Einfluss auf die politische Gestaltung der Republik. Ein »rechtsextremer, demokratie- und verfassungsfeindlich agierender Akademikerklüngel« habe die FPÖ »unterwandert, danach dominiert und zuletzt in Besitz genommen«, schreibt der Journalist Hans-Henning Scharsach in der Einleitung zu seinem kürzlich erschienenen Buch »Stille Machtergreifung« über die Rolle der Burschenschaften in der österreichischen Politik. (sl)