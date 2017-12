Stigma als Kraftquell

Ein unabhängiger Geist: Renate Welsh am 7. Dezember während eines Interviews mit der Austria Presse Agentur in Wien Foto: HERBERT NEUBAUER/picture alliance/APA

Warum sie bevorzugt für Kinder schreibt, begründete Renate Welsh einmal denkbar unkompliziert: »Weil ich Kinder mag.« Ihre bekannteste literarische Figur dürfte das »Vamperl« sein – ein kleines Vampirwesen, das Menschen das Gift aus der Galle saugen und so böse Gedanken und Absichten vertreiben kann. Es kann zum Beispiel den wütenden Hausmeister beißen, der den Kindern das Fahrradfahren verbieten will, oder den strengen Lehrer in einen guten Geschichtenerzähler verwandeln. Ihr Ziel ist ein realistisches, weshalb es in ihren Büchern selten das von Kindern ersehnte klassische Happy-End gibt: Sie will »die Hoffnung auf eine Hoffnung geben«, wie sie einmal im Interview mit dem SWR betonte.

Die in Wien geborene Arzttochter hat nie vergessen, wie es ihr selbst als Kind ergangen ist. Ihre Mutter starb an einem Hirntumor, als sie erst vier Jahre alt war, und der autoritäre Vater hatte keine Zeit für sie. Der geliebte Großvater gab ihr Halt: »Von ihm lernte ich zuhören und darauf vertrauen, dass mir jemand zuhören kann.« Doch auch er starb, als sie noch jung war. Das Leben als Zurückgewiesene in der Familie der zweiten Frau ihres Vaters war ein wesentlicher Grund für ihre erste, sehr frühe Ehe. Die »Flucht vor meiner Stiefmutter« sei damals nur »über das Heiraten« möglich gewesen, sagte sie im SWR-Gespräch. Die frühen Erfahrungen von Verlust und Trauer wie auch die Hänseleien, die sie wegen ihrer roten Haare und Sommersprossen ertragen musste, prägten sie. Zugleich motivierten sie sie zum Geschichtenerzählen und schärften ihre Beobachtungsgabe. Von ihrer Kindheit am Ende des Zweiten Weltkriegs erzählte sie in ihrem 2002 erschienenen Buch »Dieda oder das fremde Kind«.

Nach gescheiterter erster Ehe heiratete sie ein weiteres Mal. Ihr 1955 begonnenes Studium der Anglistik, Romanistik und Staatswissenschaften brach sie 1957 ab – »weil ich dumm genug war zu glauben, dass ein Abschluss für eine Frau nicht so wichtig war«. Nach der Geburt ihrer drei Söhne arbeitete sie hauptsächlich als Übersetzerin, um ihre Familie ernähren zu können. Ihrem Debüt »Der Enkel des Löwenjägers« (1969) folgte 1970 »Ülkü, das fremde Mädchen«. In der Erzählung schilderte sie das Lebensgefühl eines »Gastarbeiterkindes«. Sie gehörte wie ihre Kolleginnen Christine Nöstlinger und Mira Lobe in den 70er Jahren zu den kritischen und engagierten Kinder- und Jugendbuchautorinnen, für die Widerständigkeit und Selbstbehauptung, soziales Engagement und spielerischer Umgang mit der Sprache von besonderer Bedeutung waren. Die Umwälzungen rund um das Jahr 1968 hat sie als Befreiung empfunden, als breiten gesellschaftlichen Bruch mit dem Prinzip von »Zucht und Ordnung«.

Couragiertes Handeln für Benachteiligte, der Widerstand gegen Recht- und Heimatlosigkeit, aber auch das kollektive Schweigen über Missstände und individuelle Sprachlosigkeit angesichts erlittenen Unrechts blieben zentrale Sujets für Renate Welsh. In »Sonst bist du dran!« (1994) zum Beispiel geht es um Mobbing, Ausgrenzung und Gewalt in der Schule und in »Drachenflügel« (1988) oder »Disteltage« (1996) um Behinderung, Krankheit, Tod und deren gesellschaftliche Tabuisierung. Ihre Figuren haben stets Vorbilder im realen Leben, und ihre Geschichten werden aus der Perspektive der jungen Protagonisten erzählt – wie in »Johanna« (1979). Das Buch ist ein kritischer Anti-Heimatroman, in dem die mühsame Emanzipation einer ausgebeuteten und rechtlosen Magd der 1930er Jahre geschildert wird. Immer basiert Welshs Schreiben auf gründlicher Recherche, auf Gesprächen und intensivem Zuhören.

Seit vielen Jahrzehnten leitet die Schriftstellerin Schreibwerkstätten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, hält Vorträge im In- und Ausland. Dass Persönliches und Politisches, Geschichten und Geschichte eng miteinander verwoben sind, hat Welsh in ihrem Band »In die Waagschale geworfen. Österreicher im Widerstand« (1988) beispielhaft gezeigt, wie Karl Müller anlässlich der Verleihung des Theodor-Kramer-Preises 2017 an die Autorin im September hervorhob. In dieser literarischen Dokumentation habe sie den »Menschen aus dem kleinen, unbekannten Widerstand« gegen das Hitlerregime und ihren außergewöhnlichen Leistungen ein Denkmal gesetzt.