Nur heiße Luft

Fahrgemeinschaft: Frankreichs Präsident Macron nimmt mit den anderen Gipfelteilnehmern ein Boot zum Veranstaltungsort Foto: Yoan Valat/EPA POOL/dpa

Und mal wieder sollte es ums Klima gehen, zumindest in großen Reden: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte am Dienstag dieser Woche zu einem kleinen Gipfel nach Paris eingeladen. Anlass war der zweite Jahrestag eines neuen Klimaabkommens, eines relativ unverbindlichen Dokuments, das offiziell lediglich als Pariser Klimaübereinkunft firmiert. Das hielt Macron allerdings nicht davon ab, das Jubiläum mit viel Pomp und großen Worten zu begehen. Als »One Planet Summit«, also als Gipfel für den einen gemeinsamen Planeten, war das Treffen großspurig angekündigt worden. Doch falls jemand gehofft haben sollte, es würden endlich die so lange versprochenen handfesten Finanzzusagen gemacht, um die Folgen des Klimawandels in den armen Ländern einzudämmen, so wurde er oder sie enttäuscht.

Neben dem Chef der Weltbank Jim Yong Kim und UN-Generalsekretär António Guterres waren über 50 Staats- und Regierungschefs, einige hundert Vertreter aus der Wirtschaft – darunter so schillernde Namen wie William »Bill« Gates –, berühmte Schauspieler und die Bürgermeister zahlreicher Metropolen aus aller Welt Macrons Einladung gefolgt. Letztere haben ein Netzwerk für Klimaschutz geschaffen, an dem unter anderem auch viele US-Kommunen und einige Bundesstaaten beteiligt sind. Nur eine war nicht gekommen: Angela Merkel (CDU), die sich zu anderen Zeiten gerne als Klimakanzlerin feiern ließ, schickte ihre Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) als Vertretung.

Viel hatte diese nicht zu bieten. Der deutsche Treibhausgasausstoß stagniert seit Anfang des Jahrzehnts auf hohem Niveau. Die für 2020 gesteckten Klimaziele können nur noch erreicht werden, wenn eine ganze Reihe von Kohlekraftwerken vom Netz genommen würde. Doch danach sieht es derzeit nicht aus. Immerhin kann sich die Bundesregierung darauf zurückziehen, dass einige andere EU-Staaten voraussichtlich ebenfalls die ziemlich bescheidenen 2020er Klimaziele verfehlen werden. Nach den Daten der Europäischen Umweltagentur sind dies neben Deutschland Belgien, Finnland, Irland, Luxemburg, Malta und Österreich.

Ansonsten war die Pariser Konferenz vor allem eine Gelegenheit für Absichtserklärungen. Einige Regierungen und Wirtschaftsunternehmen schlossen sich der kürzlich von Kanada und Großbritannien ins Leben gerufenen Antikohleallianz an. Axa, einer der weltweit größten Versicherungskonzerne, versprach, sein Kapital aus dem Kohle- und Erdölgeschäft abzuziehen. 225 Kapital- und Pensionsfonds, die zusammen ein Anlagevolumen von 26 Milliarden US-Dollar verwalten (etwa 22 Milliarden Euro), verpflichteten sich, bei 100 der am meisten Treibhausgas produzierenden Konzerne auf die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens zu drängen.

Schließlich kommt die Weltbank endlich – wenn auch nicht vollständig – einer sehr alten Forderung von Umweltschützern aus aller Welt nach. Ab 2019 will sie nur in Ausnahmefällen Kredite für die Förderung und Verarbeitung von Erdöl und -gas vergeben. Beim Climate-Justi ce-Netz werk, einem Zusammenschluss von Umweltschützern aus den Ländern des Südens, bleibt man jedoch skeptisch. Die Aktivisten verweisen auf eine Studie, die ein ganz anderes Bild von der Realität zeichnet. Internationale Entwicklungsbanken, darunter auch die Weltbank, sowie nationale Exporthilfeagenturen der G-20-Staaten vergeben demnach jährlich 71,8 Milliarden US-Dollar (60,7 Milliarden Euro) für fossile Energieträger, für erneuerbare hingegen nur 18,7 Milliarden US-Dollar (15,8 Milliarden Euro). »Umweltschützer und Menschenrechtverteidiger werden ermordet, weil sie sich gegen diese Art von fehlgeleiteten Entwicklungsprojekten wehren, die von vielen Banken unterstützt werden. Wir leben in unterschiedlichen Welten«, kommentierte Lidy Nacpil vom »Asian Peoples Movement on Debt and Development« und Mitglied des Netzwerkes die Ergebnisse des Pariser Minigipfels.