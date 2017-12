Der Kälte ausgeliefert

Manch einer zieht die Kälte der Unfreundlichkeit und Enge im Nachtasyl vor: Obdachloser an der Hamburger Außenalster Foto: Kay Nietfeld dpa/lni

Der Wintereinbruch trifft vor allem Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben. Während in den weihnachtlich geschmückten Einkaufsstraßen die Konsumenten von Laden zu Laden hetzen, geht es für die geschätzt 50.000 Obdachlosen hierzulande nur um eine Frage: Wie schütze ich mich am besten vor der Kälte, vor allem in den Nächten? In Hamburg, wo etwa 2.000 Menschen auf der Straße leben, gibt es zwar ein Winternotprogramm mit 760 Übernachtungsplätzen als »Erfrierungsschutz« – aber es steht nicht allen offen: Osteuropäische Obdachlose aus EU-Ländern wie Rumänien und Bulgarien werden oft abgewiesen.

Diese Praxis der Behörden führte jetzt zu einem Schlagabtausch zwischen Sozialverbänden und der Stadt. Dirk Ahrens, Chef der evangelischen Diakonie, sah sich genötigt, die Behörden an ihre Pflichten zu erinnern. Jeder Obdachlose habe laut dem Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (SOG) einen Rechtsanspruch auf Hilfe, wenn Leben oder körperliche Unversehrtheit gefährdet seien, erklärte er laut Homepage des Straßenmagazins Hinz & Kunzt am Montag. »Das Winternotprogramm ist keine mildtätige Gabe, die man je nach politischer Stimmung gewähren oder verweigern kann«, so Ahrens.

Auslöser der Kritik waren Äußerungen des Sprechers der Sozialbehörde, Marcel Schweitzer, am Sonnabend in der Morgenpost. Schweitzer hatte die Rechtsauslegung verteidigt, die als Begründung für das Abweisen von Obdachlosen herhalten muss, und war nicht davor zurückgeschreckt, rechte Klischees zu bedienen. Viele der osteuropäischen Obdachlosen, die zur Adventszeit in Hamburg seien, gehörten Großfamilien an, die zum Betteln herkommen, sagte er der Morgenpost.

Und so sortiert die Stadt osteuropäische Obdachlose aus: Wenn sie ins Winternotprogramm wollen, werden sie befragt, ob sie in ihrer Heimat einen festen Wohnsitz haben. Ist das der Fall, gelten sie als »freiwillig obdachlos« und haben nach Behördenansicht keinen Anspruch auf einen Übernachtungsplatz. Ihnen wird ein Rückfahrticket in die Hand gedrückt oder sie werden an eine Wärmestube verwiesen. Aus Sicht von Kritikern will die Stadt so osteuropäische Obdachlose loswerden, die Behörde nennt das zynisch »Perspektivberatung«. Laut Hinz & Kunzt wurden in diesem Winter bisher 102 Obdachlose beim Winternotprogramm abgewiesen.

Die Praxis der Stadt veranlasste Stephan Karrenbauer, Sozialarbeiter von Hinz & Kunzt, am Dienstag in der Morgenpost einen leidenschaftlichen Appell zu veröffentlichen. Unter der Überschrift »Aufschrei gegen die Vertreibung«, schrieb er: »Wir dürfen nicht zulassen, dass verschiedene Landsleute unter den Obdachlosen gegeneinander ausgespielt werden. Ich kenne niemanden, der freiwillig obdachlos ist, egal woher er kommt.«

Karrenbauer kritisierte, die Verelendung der Obdachlosen nehme »rasant« zu. »Wir verfolgen den Gesundheitszustand über Jahre, sehen bei vielen den körperlichen Verfall«, so der Sozialarbeiter. »Wo sind wir hingekommen, dass wir uns für ein Recht der Obdachlosen einsetzen müssen, im Park oder unter Brücken Platte zu machen, weil wir ihnen nichts Besseres anbieten können?« Abschreckung löse das Problem nicht, schrieb Karrenbauer, es brauche einen »Masterplan« zur Bekämpfung von Obdach- und Wohnungslosigkeit.

Hinz & Kunzt rief bereits vor einer Woche mit einem Verkäufer des Straßenmagazins, Jörg Petersen, eine Internetpetition ins Leben, die sich an Hamburgs Ersten Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) richtet. Er soll sich dafür einsetzen, dass das Winternotprogramm ganztägig geöffnet wird und nicht nur, wie derzeit, von 17 Uhr bis 9.30 am Folgetag. Bis Mittwoch nachmittag hatten rund 28.600 Menschen die Petition unterschrieben.