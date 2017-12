»Gern sah er sich das hinterher im Fernsehen an«: Bono auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos 2014 Foto: Denis Balibouse/REUTERS

U2 haben in den letzten Jahren nicht nur eine Menge Geld angehäuft – immerhin sind sie die erfolgreichste Liveband der Welt, noch vor den Rolling Stones und AC/DC –, auch der Schatz hämischer Anekdoten wächst beständig. So beschwerte sich Bassist Adam Clayton vor einiger Zeit bei einer Verkehrskontrolle mit den Worten, man wisse wohl nicht, mit wem man es zu tun habe, er sei eine »Berühmtheit«. Als die beiden Streifenpolizisten mit den Schultern zuckten, weil sie es tatsächlich nicht wussten, verlor er endgültig die Geduld mit dem Fußvolk und gab Gas. Nach einer wenig aufregenden Verfolgungsjagd wurde er gefasst und musste schließlich vor Gericht erscheinen. »U2?« fragte der Richter. »Ist das nicht diese nordirische Tanzgruppe?«

Sehr viel häufiger ist Bono dran, ganz einfach weil er als Bandlautsprecher, Superego und omnipräsenter Weltretter eine so überlebensgroße Zielscheibe abgibt. Am schönsten ist die Geschichte, in der er wieder mal einen großen Alten aus der selbstgewählten Versenkung holen wollte, den Blues-Avantgardisten Don van Vliet alias Captain Beefheart. Bono lud ihn ein, bei U2 mitzusingen oder, Gipfel der Gönnerhaftigkeit, als Opener der Band aufzutreten. »Sehr geehrter Herr Bongo«, antwortete der Captain, »ich weiß nicht, wer Sie sind, aber bitte schreiben Sie mir nicht mehr.«

Bono hat sich die Häme redlich verdient. Spätestens nach dem Triumph der Band auf dem »Live Aid«-Festival im Jahre 1985, jener weltumspannenden Benefiz-Veranstaltung gegen den Hunger in Äthiopien, und der 1986 unmittelbar anschließenden »Conspiracy of Hope«-Tour für Amnesty International entwickelte er entweder einen ausgewachsenen Messias-Komplex oder aber er hatte seine Lektion in Aufmerksamkeitsökonomie allzugut gelernt. Man wurde sich nie so richtig einig darüber. Jedenfalls zeigte er bald eine moralische Übergriffigkeit, die viele abstieß. Etwa als er während des Jugoslawienkriegs 1992 von der gut gesicherten Konzertbühne in London via Satellitenschaltung mit der belagerten bosnischen Hauptstadt Sarajewo telefonierte, um ihr alles Gute zu wünschen.

Bono sammelte Handshakes mit Staatsmännern und Freiheitskämpfern wie andere Menschen Briefmarken. Er engagierte sich gegen Aids, Armut, Atomkraft, Multiple Sklerose – was halt gerade so anstand. Gern sah er sich das hinterher im Fernsehen an. Dem Geschäft stand seine Philanthropie nie im Wege, ganz im Gegenteil: Er zog einen Handel mit moralinsaurer Symbolpolitik auf, der ihn zum Milliardär machte. Dabei kamen nicht immer nur lautere Mittel zur Anwendung, wie man jetzt weiß. Um Steuern zu hinterziehen, beteiligte er sich an Briefkastenfirmen auf Malta und Guernsey. Er sei »erschüttert«, ließ er kürzlich verlauten. Etwas, das »alles andere als vorbildlich war«, sei ohne sein Wissen geschehen. Selbstherrliche Euphemismen eines Souveräns.

Wie restlos die Band längst von ihrer eigenen Herrlichkeit überzeugt ist, zeigte schon ihr Sonnenkönig-Gebaren auf der spektakulären »360 Grad Tour« (2009–11). Die Konzerte folgten überdeutlich absolutistischer Herrschaftsinszenierung – mit der Bühne im Zentrum. Ihre Untertanen kamen zuhauf.

Mit der gleichen autoritären Anmaßung bewarben sie im Herbst 2014 ihr Album »Songs of Innocence«. Sie ließen es unverlangt und gratis in die Playlisten aller I-Tunes-Nutzer laden, einer halben Milliarde Menschen. Das konnte man nicht mehr Promotion-Arbeit nennen, das war totalitäre Zwangsbeglückung. Zumal sich das Album trotz des ansehnlichen Verbrauchs von Speicherplatz nicht so einfach entfernen ließ. Nach einem Sturm der Entrüstung verschickte Apple eine Anleitung zum Löschen, und U2 sahen sich zu einer huldvollen Entschuldigung genötigt. Man habe »sich hinreißen lassen« von einer Mischung aus »Größenwahn« und – »Großzügigkeit«!

Es sind diese ewigen Selbstgefälligkeiten und Gesten der Prätention, die einen nicht-angewiderten Umgang mit U2 seit Jahrzehnten erschweren, umso mehr, da sie nach »Achtung Baby« (1991) zwar durchaus hör- und also kommerziell verwertbare Alben aufgenommen haben, aber keines, das auch nur annähernd so suggestiv und einflussreich wie das kanonische Werk – vor allem »The Joshua Tree« (1987) – gewesen wäre.

Auch »Songs of Experience«, erschienen am 1. Dezember, macht da keine Ausnahme. Im Interview mit dem Rolling Stone hat Bono das Problem, vielleicht unfreiwillig, selbst benannt. »Was habe ich zu sagen? Und wem möchte ich es sagen?« fragte er rhetorisch. »Familie, Freunde, unser Publikum, unsere Muse Amerika: Das Album richtet sich an alle und alles, was uns wichtig ist …« Vielleicht sind das schlicht ein paar Adressaten zu viel.

Eine die jeweiligen Songgrenzen überschreitende Idee, was U2 heute sein könnte, sucht man vergeblich. Vor allem erfolgreich, nehme ich an. Wohl deshalb holten sie sich gleich eine ganze Handvoll Starproduzenten ins Studio. Andy Barlow und Jacknife Lee für die elektronischen Aspekte (schon das unsägliche Autotune im Opener), OneRepublic-Hitlieferant Ryan Tedder für die Chartsmelodien, Steve Lillywhite für die »Joshua Tree«-Traditionalisten und Joylon Thomas für das bisschen Rock ’n’ Roll, das ihnen noch geblieben ist. Man versucht, es jedem ein bisschen recht zu machen.

Eine mehrheitsfähige politische Message gibt es natürlich auch. Zwei Songs bilden hier das Zentrum, »Get Out Of Your Own Way« und »American Soul«, anklagende Beschwörungen der gegenwärtigen USA, sich auf die alten Werte zu besinnen, dem Gründungsmythos wieder Leben einzuhauchen. »It’s not a place / This is a dream the whole world owns«. Und als Überleitung zwischen den Songs spendet Kendrick Lamar seinen ziemlich vergifteten Segen für die Arroganten, die Superstars und »Stinkreichen«: »Blessed are the filthy rich / For you can only truly own what you give away / Like your pain«. Ein Superreicher redet Superreichen ins Gewissen? Nicht zuletzt mit Blick auf die Paradise Papers kann einem diese großangelegte Heuchelei schon mal den Spaß an den hübschen Melodien verderben.